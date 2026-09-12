México

Chofer de camión pierde el control y vuelca en Tlaxcala justo cuando sonaba “A esta gran velocidad” del Haragán

El accidente quedó grabado desde la cabina de otro vehículo y la inesperada coincidencia musical hizo que las imágenes se viralizaran

El video captó el momento exacto del aparatoso siniestro mientras se escuchaba “A esta gran velocidad”, de El Haragán.

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Una aparatosa volcadura registrada en Tlaxcala comenzó a circular ampliamente en redes sociales debido a una inesperada coincidencia que convirtió las imágenes en un video particularmente llamativo. Una cámara instalada en la cabina de un vehículo captó el momento en que una unidad de carga perdió el control y terminó volcada, justo mientras de fondo sonaba una canción cuya letra hace referencia a los peligros de conducir a gran velocidad.

El momento de la volcadura quedó grabado

El accidente fue captado desde el interior de otro vehículo que circulaba por la zona. En la grabación puede observarse cómo la unidad de carga pierde estabilidad hasta terminar volcada sobre la vialidad.

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Las imágenes fueron captadas desde la cabina de otro vehículo y hasta ahora no existe un reporte oficial sobre víctimas.
Las imágenes fueron captadas desde la cabina de otro vehículo y hasta ahora no existe un reporte oficial sobre víctimas.

Aunque las imágenes permiten dimensionar la fuerza del accidente, hasta el momento no se ha establecido públicamente un saldo oficial de personas lesionadas o fallecidas relacionado con este hecho.

La escena, sin embargo, tomó una dimensión diferente debido al audio que acompañaba la grabación.

“A esta gran velocidad”, la canción detrás del video viral

Mientras ocurre el siniestro se escucha “A esta gran velocidad”, de El Haragán, tema que aborda en su letra la vida acelerada de un joven rocanrolero y las consecuencias que podría tener un descuido.

La unidad de carga perdió el control y terminó volcada mientras de fondo sonaba uno de los temas de El Haragán.
La unidad de carga perdió el control y terminó volcada mientras de fondo sonaba uno de los temas de El Haragán.

Precisamente una de las frases más recordadas de la canción hace referencia a que “un impacto sería fatal”, situación que coincidió de manera particularmente inquietante con lo que estaba ocurriendo en las imágenes.

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La sincronización entre el accidente y la canción provocó que usuarios de redes sociales compartieran el video y destacaran la peculiar coincidencia.

¿Qué dice la canción de El Haragán?

“A esta gran velocidad” es una canción de El Haragán que retrata una existencia marcada por los excesos, el alcohol, el humo y una vida llevada al límite. A lo largo del tema se plantea la posibilidad de que un descuido pueda terminar en una tragedia.

La composición utiliza la idea de desplazarse a gran velocidad como una metáfora de una vida descontrolada y advierte sobre las consecuencias que puede tener continuar por ese camino.

Por esa razón, el audio adquiere un significado todavía más fuerte cuando acompaña las imágenes de una volcadura real.

Usuarios reaccionan a la coincidencia

El video rápidamente comenzó a generar comentarios debido a que la música parecía describir lo que estaba sucediendo en tiempo real. Más allá de la gravedad potencial del accidente, la combinación del audio con las imágenes fue el elemento que provocó que la grabación alcanzara una mayor difusión.

En redes sociales, la escena llamó la atención precisamente porque no se trató de una edición realizada posteriormente para acompañar el video con la canción: el tema ya estaba sonando en el momento en que la cámara registró el accidente.

Autoridades no reportan todavía un saldo oficial

Hasta ahora, la información disponible no permite establecer con certeza cuántas personas resultaron afectadas por la volcadura. Tampoco se ha confirmado oficialmente si hubo personas fallecidas como consecuencia del siniestro.

Por ello, las imágenes que circulan en redes deben tomarse con cautela y no permiten por sí mismas determinar el saldo de la emergencia.

Mientras se conocen mayores detalles, el video continúa generando reacciones por una coincidencia tan inesperada como inquietante: una unidad de carga terminó volcada y, al mismo tiempo, sonaba una canción que precisamente habla de los riesgos de vivir “a esta gran velocidad”.

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