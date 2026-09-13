México

¿Cómo preparar cochinita pibil? el platillo estrella de Yucatán ideal para tu fiesta mexicana este 15 de septiembre

Sin duda este es uno de los platillos más emblemáticos de nuestro país, ideal para compartir con tus invitados estas fiestas patrias

Plato con tacos, recipientes con salsas, vasos y una jarra con bebida roja sobre una mesa de madera decorada con banderines de papel picado.
Un plato de tacos y una jarra de agua de jamaica se encuentran sobre una mesa con adornos tradicionales durante una reunión nocturna al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cochinita pibil es el sabor de Yucatán convertido en taco: carne de cerdo suave, adobada con achiote y naranja agria, envuelta en hojas de plátano.

Su nombre recuerda la cocción tradicional en un horno subterráneo maya, conocido como pib.

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Se sirve con escabeche o cebolla morada, tortillas de maíz y, para quienes disfrutan el picante, chile habanero. La receta base del archivo consultado utiliza carne de cerdo con grasa y hueso, hojas de plátano y jugo de naranja agria.

Una mujer prepara un taco con carne de una cazuela de barro junto a un letrero de madera que dice COCHINITA PIBIL y recipientes con salsas.
Una comerciante sirve carne de cochinita pibil sobre una tortilla en un puesto de mercado que ofrece salsas y guarniciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Cochinita pibil

La cochinita pibil es un guiso de carne de cerdo, achiote, naranja agria y especias. La carne se marina, se envuelve en hojas de plátano y se hornea hasta que queda tan suave que se desprende del hueso.

En esta versión se utiliza horno convencional. Después de la cocción, la carne se deshebra y se recalienta en sus propios jugos para servirla en tacos o tortas.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 30 minutos.
  • Tiempo de marinado: 3 horas como mínimo.
  • Tiempo de cocción: 3 horas.
  • Tiempo total aproximado: 6 horas y 30 minutos.

Ingredientes

  1. 2 kg de carne de cerdo con un poco de grasa y hueso.
  2. 8 hojas de plátano, asadas.
  3. 1 taza de jugo de naranja agria.
  4. 2 tazas de escabeche blanco o cebolla morada.
  5. 1 cucharada de aceite.
  6. Sal al gusto.

Para el recaudo

  1. 2 cabezas de ajo crudo.
  2. 2 cabezas de ajo asado.
  3. 0.5 raja de canela, asada.
  4. 1.5 cucharadas de pimienta de Castilla, asada.
  5. 5 cucharadas de achiote.
  6. 0.5 cucharada de comino, asado.
  7. 0.25 cucharada de clavo de olor, asado.
  8. 25 g de chile seco molido.
  9. 4 cucharadas de orégano, asado.
  10. 0.5 taza de jugo de naranja agria.
  11. Sal al gusto.

El recaudo tradicional del archivo combina ajo, canela, pimienta, achiote, comino, clavo, chile seco, orégano, naranja agria y aceite.

Cómo hacer Cochinita pibil, paso a paso

  1. Asa las hojas de plátano en un comal caliente hasta que se suavicen y sean fáciles de doblar.
  2. Para preparar el recaudo, pela los ajos y muélelos con la canela, pimienta, achiote, comino, clavo, chile seco y orégano.
  3. Agrega el jugo de naranja agria y la sal. Mezcla hasta obtener una pasta espesa.
  4. Corta la carne de cerdo en piezas regulares. Unta cada pieza con el recaudo, procurando cubrir toda la superficie.
  5. Cubre el recipiente y deja marinar la carne durante 3 horas como mínimo. Para un sabor más intenso, puedes dejarla en refrigeración durante toda la noche.
  6. Precalienta el horno a 180 ℃.
  7. Coloca las hojas de plátano en una charola profunda. Deja que los bordes sobresalgan para poder cubrir la carne.
  8. Acomoda la carne sobre las hojas y vierte encima el resto del adobo.
  9. Cubre la carne por completo con las hojas de plátano. Coloca un recipiente con agua dentro del horno para evitar que la preparación se reseque.
  10. Hornea durante 2.5 a 3 horas. La carne estará lista cuando se desprenda fácilmente del hueso.
  11. Retira la charola del horno y deja enfriar la carne sin desenvolverla.
  12. Deshebra el cerdo y mézclalo con sus jugos de cocción. Si es necesario, recalienta la carne antes de servir.
  13. Sirve la cochinita pibil en tacos o tortas, acompañada con escabeche blanco o cebolla morada.
Ilustraciones sobre el proceso de cocción de la cochinita pibil con textos explicativos, hojas de plátano, especias y utensilios de cocina.
Una infografía de Infobae detalla el proceso de elaboración de la cochinita pibil, desde la preparación del recaudo hasta el horneado y servido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 a 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por porción de carne, sin contar tortillas ni acompañamientos:

  • Calorías: 450 kcal.
  • Proteínas: 42 g.
  • Grasas: 29 g.
  • Carbohidratos: 7 g.
  • Fibra: 1 g.
  • Sodio: 650 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda la cochinita pibil en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 3 a 4 días.

También puedes congelarla con sus jugos durante 2 a 3 meses. Descongélala en el refrigerador y caliéntala a fuego bajo para evitar que la carne se reseque.

Cuál es la historia del origen de la cochinita pibil

La cochinita pibil nace de la cocina maya de la península de Yucatán, pero su forma actual es resultado del encuentro entre ingredientes y técnicas indígenas y europeas.

La palabra pibil viene de pib, nombre maya del horno de tierra: un hoyo calentado con leña y piedras, donde los alimentos se envuelven —por lo común en hojas de plátano— y se cocinan lentamente bajo tierra. Esa técnica es anterior a la llegada de los españoles y se utilizaba para preparar distintas carnes, como venado, pecarí y aves.

El elemento que transforma esa preparación en “cochinita” es el cerdo, introducido en Yucatán durante el periodo colonial. A la técnica del pib se incorporó esta carne, junto con ingredientes locales como el achiote y la naranja agria. El resultado fue un guiso de carne adobada, envuelta en hoja de plátano y cocida hasta quedar suave y deshebrable.

También se le vincula con el Hanal Pixán, la tradición maya de los fieles difuntos. Fuentes oficiales señalan que la cochinita se preparaba para esa celebración, que se realiza entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, como parte de las ofrendas de alimentos y bebidas para las almas.

Con los años, la cocción en horno de tierra ha convivido con versiones hechas en horno convencional o vaporera. La base se mantiene: cerdo, recado rojo de achiote, naranja agria, especias y hojas de plátano. En Yucatán suele comerse en tacos, tortas, panuchos o salbutes, acompañada de cebolla morada encurtida y chile habanero.

Platos tradicionales para la cena de Nochebuena - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mesa festiva con platillos típicos de la cena navideña, destacando la cochinita pibil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pocas palabras: la cochinita pibil no es un platillo prehispánico en sentido estricto, porque el cerdo llegó con los españoles. Es una preparación yucateca de raíz maya, construida sobre la técnica ancestral del pib y transformada durante la época colonial.

La cocina tradicional yucateca reconoce precisamente esa mezcla entre conocimientos mayas y aportaciones españolas.

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