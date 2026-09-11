Alito Moreno y Ariadna Montiel chocan en X por termo del PRI tras filtración de chats con youtuber

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, protagonizan una guerra de tuits luego de que trascendieran capturas donde ella habría instruido a un comunicador afín al gobierno para señalarlo por actos anticipados de campaña. (CUARTOSCURO/@alitomorenoc)

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Alejandro “Alito” Moreno y Ariadna Montiel protagonizaron un cruce de mensajes en la red social X que escaló luego de que trascendieran capturas de chats donde la dirigente nacional de Morena habría dado instrucciones al youtuber Manuel Pedrero para exhibir al líder priista por un supuesto acto anticipado de campaña.

El origen de la disputa fue un termo rojo con la leyenda “Vota PRI” que Moreno llevó a la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

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La polémica arrancó cuando el fotoperiodista Miguel Martínez Corona, del Diario 24 Horas, captó a Montiel enviando un mensaje de texto al comunicador Manuel Pedrero durante la sesión de arranque del proceso electoral 2027. El mensaje, fechado alrededor de las 12:12 horas, decía: “Inicia el proceso electoral y alito ya está en actos anticipados de campaña”, acompañado de una fotografía del termo con la leyenda “Vota PRI”.

Alito Moreno llevó al INE un termo que dice "Vota PRI", donde acusó "actos anticipados de campaña" de Morena. (Captura de Pantalla)

Pedrero respondió de inmediato: “Wow, lo llevamos, todo el material que vaya saliendo”. Minutos después, el creador de contenido publicó en su cuenta de X una nota bajo el titular “EXCLUSIVA: ALEJANDRO MORENO YA VIOLÓ LA LEY EN FRENTE DE TODO EL INE”, además de subir la información en su portal Los Reporteros MX.

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El termo desata cruce entre Moreno y Montiel

Horas después del episodio en el INE, Alito Moreno decidió contestar públicamente en X con una fotografía del termo señalado. “Mira @A_MontielR, aquí lo traigo. Es de campañas pasadas, pero ya que te gustó tanto, te mando uno a tu oficina el lunes”, escribió el dirigente priista, acompañando el mensaje con el hashtag #TermoChallenge.

(Captura de pantalla)

Ariadna Montiel no tardó en responder desde su cuenta: “Guárdalo de recuerdo, es lo que queda del #PRI”.

El intercambio no terminó ahí. La cuenta oficial de Morena en X, @PartidoMorenaMx, se sumó al pleito con una imagen editada del mismo termo, donde se sustituyó la leyenda “Vota PRI” por la cifra “8% y bajando”, acompañada únicamente de emojis de risa.

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(Captura de pantalla)

En entrevista con Milenio, el presidente nacional del PRI llamó a un cierre de filas para cuidar las elecciones de 2027 y reconoció el trabajo de los ciudadanos que se capacitan para vigilar las casillas. Consideró que la filtración de los chats con Pedrero refleja desesperación de Morena.

“Por eso que ahora tomando fotos al termo que tenía yo del PRI y obviamente imagínate dando línea, porque no van a decir que eso lo inventamos nosotros, dando línea a un personaje que tiene un portal, este Manuel Pedrero, que se dedica a atacar, a difamar y a calumniar a los periodistas, a los medios de comunicación, al PRI, a la oposición y se dedica a hablar bien de Morena todos los días”, declaró Moreno al medio.

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El termo se convirtió en el elemento central de la sesión extraordinaria del INE, al punto de que la transmisión oficial del organismo censuró la imagen del recipiente con una franja negra tras conocerse la acusación de acto anticipado de campaña.

El propio Moreno acusó en su discurso, de casi ocho minutos, que “Morena y el Gobierno se han adelantado en los tiempos electorales con la complacencia total y absoluta de todas las instituciones, promoviendo abiertamente a sus aspirantes a costa de debilitar, manipular y burlar la ley electoral”.

Manuel Pedrero, el youtuber con el que se mensajeó Ariadna Montiel

Manuel Pedrero en una mañanera de AMLO. (Captura de pantalla)

Manuel Pedrero Solís es comunicador y director del medio digital Los Reporteros MX. Se hizo conocido desde joven por sus apariciones en conferencias mañaneras y por sus contenidos políticos en redes sociales, y en 2024 habló de su “vena 4T” y agradeció públicamente a Andrés Manuel López Obrador por el impulso que, según dijo, había recibido en su trayectoria.

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En marzo de 2026, el Instituto Electoral de la Ciudad de México abrió un procedimiento contra Pedrero por expresiones dirigidas a la diputada priista Tania Larios, señaladas como posible violencia política contra las mujeres en razón de género. El caso escaló a una mesa de debate en televisión, donde Larios abandonó el espacio tras un enfrentamiento con el comunicador, y Alito Moreno salió en defensa de la diputada con fuertes críticas contra Pedrero.

Meses después, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió a favor de Pedrero y de Los Reporteros MX, al desechar las denuncias promovidas por Larios. En agosto pasado, el comunicador publicó un análisis titulado “Alito es exhibido en el INE”, centrado en el dirigente priista.

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Recién llegada a la dirigencia de Morena, Montiel y su secretaria de Comunicación, Camila Martínez, organizaron una reunión con creadores de contenido afines a la línea gubernamental, donde participó Pedrero, quien también ha sido invitado por el partido a dar conferencias a jóvenes militantes. El gobierno morenista ha mantenido un discurso contra las redes de desinformación y bots que, acusa, utiliza la oposición para desacreditar su movimiento.

Semanas atrás, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, expuso en conferencia de prensa una serie de perfiles y cuentas que, según dijo, encabezaban redes en redes sociales y posicionaban discursos contra la 4T. En ese contexto, Claudia Sheinbaum declaró: “Pueden calumniar en las redes, pero estamos fuertes”.

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