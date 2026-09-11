Ricardo Monreal impulsa reforma que busca poner fin a los “cobros sorpresa” en las plataformas digitales

El diputado Ricardo Monreal va por los cobros sorpresa en las plataformas digitales con una reforma. Crédito: X / @RicardoMonrealA / Shutterstock

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Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, va a presentar este viernes una reforma que obligue a las plataformas digitales a informar desde el inicio el costo de los productos y servicios que ofrecen, con el objetivo de evitar que el precio aumente conforme avanza el proceso de compra.

Dicha propuesta, que será presentada en la Gaceta Parlamentaria, prevé modificar el artículo 76 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que los proveedores deberán mostrar “de manera clara, visible, accesible y desde el primer momento de la oferta, el precio total y definitivo” de aquello que ofrecen.

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El monto en cuestión tendría que incluir impuestos, comisiones, tarifas de servicio, costos administrativos y cualquier otro cargo adicional.

Ricardo Monreal va contra el “goteo de precios” o drip pricing

En ese sentido, el diputado zacatecano explicó que dicha práctica –conocida como “goteo de precios” o drip pricing– sucede cuando una plataforma atrae al consumidor con un precio inicial que, posteriormente, aumenta mediante cargos que aparecen durante las distintas etapas de la compra.

“Se busca que las plataformas identifiquen claramente cuando una oferta, descuento, promoción o precio preferencial, sea en realidad contenido publicitario o promocional, para que el consumidor pueda distinguirlo”, detalla la reforma del legislador zacatecano.

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El diputado de Morena Ricardo Monreal presenta la reforma este viernes en la Cámara Allta. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

Pone como ejemplos servicios de entretenimiento

Monreal Ávila puso como ejemplos los servicios de entretenimiento que incorporan cobros adicionales por acceder a determinados contenidos, aumentar el número de usuarios o contratar catálogos especiales.

Además, contempla plataformas de entrega que incrementan el costo por distancia, así como reservaciones de hoteles, vuelos, conciertos u otros servicios en los que el monto final puede diferir considerablemente del precio mostrado inicialmente.

Iniciativa busca que no se cobre de más IVA o IEPS

La propuesta también plantea prohibir que los proveedores sumen cargos no informados desde el inicio de la contratación. Entre estos se ubican impuestos como el IVA y el IEPS, tasas locales, tarifas de servicio, cargos de emisión, gastos de gestión, tarifas de reservación y costos por procesamiento de pago.

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El documento señala que estos cargos suelen surgir cuando el consumidor ya avanzó gran parte de la compra. Monreal explicó el problema que la iniciativa busca resolver: “el precio anunciado inicialmente no corresponde al monto que el consumidor realmente terminará pagando”.

Los usuarios terminan pagando hasta 30 por ciento más de lo que se anunció al inicios de la compra. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Monreal cuestiona comisiones que se trasladan al consumidor

Por otro lado, el coordinador parlamentario cuestionó las comisiones que las plataformas trasladan al consumidor bajo conceptos relacionados con la intermediación digital. Sobre este punto, la iniciativa detalla que estos cobros no corresponden necesariamente a un servicio adicional que puede identificarse de manera independiente, sino que terminan fragmentando el costo real de la operación.

Para dar un panorama del impacto, Monreal cita estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según las cuales los consumidores pueden terminar pagando entre 7 por ciento y 15 por ciento más de lo que habrían pagado si hubieran conocido el precio total desde el inicio.

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Reforma retoma información proporcionada por la Profeco

La iniciativa retoma también datos atribuidos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En plataformas de hospedaje, el precio final registró un incremento promedio de 34.7 por ciento respecto al costo inicial anunciado, con un caso donde la diferencia llegó hasta 89 por ciento.

La reforma de Ricardo Monreal prevé modificar la un artículo de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Crédito: X/ @RicardoMonrealA

En servicios de entrega a domicilio, las tarifas de envío y los cargos por servicio pueden elevar el costo hasta 41.2 por ciento sobre el subtotal del pedido. Estas variaciones, según la propuesta, no siempre se informan de manera previa y visible al consumidor.

Por último, Monreal planteó que, con la reforma, el usuario conozca desde la primera pantalla cuánto pagará realmente, sin necesidad de avanzar hasta las últimas etapas del proceso para descubrir impuestos, comisiones o cargos adicionales.

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Vamos a ver sí esta reforma de Ricardo Monreal sí avanza en la Cámara de Diputados, pues cuando trata de meter mano en todo lo relacionado a pagos y servicios, las votaciones no siempre están a su favor.