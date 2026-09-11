Euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,67 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,12% respecto al cierre anterior de 19,65 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,43%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -7,26%.

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El euro se ha mantenido en una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos días, marcando su primer avance consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,41%, inferior a la volatilidad de referencia del 5,34%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado.