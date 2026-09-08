Segob plantea un Concejo Municipal en Tepeyahualco tras detención del alcalde y muerte de su suplente

Said de Jesús N, alcalde de Tepeyahualco, siendo escoltado por dos agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla. La detención se llevó a cabo en San Juan Xiutetelco en cumplimiento de una orden de aprehensión por presuntos delitos de abuso de autoridad y cohecho (Video: FGE)

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La detención del presidente municipal de Tepeyahualco, Puebla, Said de Jesús Godos Luna —el viernes pasado—, abrió un problema de sucesión en el ayuntamiento debido a que su esposa, Karla Ponce de León Islas, estaba registrada como suplente de la presidencia municipal, pero falleció meses antes.

Ante este escenario, la Secretaría de Gobernación de Puebla planteó la integración de un Concejo Municipal y señaló que el Congreso del Estado deberá intervenir para resolver la continuidad del gobierno local.

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Godos Luna, alcalde de Movimiento Ciudadano, fue detenido el viernes 4 de septiembre por agentes de la Policía Ministerial de Investigación en San Juan Xiutetelco, municipio de Xiutetelco, de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura ocurrió a las 14:30 horas. Posteriormente, el alcalde quedó a disposición del Juez Local de la Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán.

La orden de aprehensión está relacionada con los presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. La Fiscalía deberá presentar ante un juez los elementos que sustentan las acusaciones y se determinará la situación jurídica del edil, mientras prevalece el principio de presunción de inocencia.

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La muerte de su esposa dejó sin suplente a Tepeyahualco

Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación de Puebla, explicó que la situación del municipio impide aplicar el mecanismo ordinario de sustitución, ya que la persona legalmente registrada para asumir la presidencia municipal falleció.

“En el caso de Tepeyahualco, la suplente era su esposa, pero lamentablemente falleció. Ante esta ausencia definitiva y al no haber suplente en funciones, la ley marca con claridad que el Congreso del Estado es la instancia que debe intervenir para resolver la gobernabilidad y proceder al nombramiento de un Concejo Municipal”, explicó el funcionario.

Said de Jesús Godos Luna fue detenido el pasado viernes 4 de septiembre. La acción fue ejecutada en el marco del Operativo Enjambre. (Crédito: especial)

Aguilar Pala indicó que el gobierno estatal ya mantiene comunicación con los integrantes del Cabildo para coordinar la transición legal y administrativa, mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) evalúa el resguardo operativo del municipio.

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De concretarse el procedimiento legislativo, Tepeyahualco se convertiría en el sexto municipio de Puebla en ser gobernado por un Concejo Municipal extraordinario.

El caso vuelve a poner bajo la lupa a familiares registrados como suplentes

Para el titular de la Segob estatal, el caso de Tepeyahualco también evidenció una práctica que se ha repetido en algunas fórmulas electorales de los ayuntamientos poblanos: registrar a familiares directos de la persona titular de la presidencia municipal como suplentes.

Aguilar Pala afirmó que se trata del tercer caso en Puebla donde un familiar en primer grado o el cónyuge de un alcalde fue inscrito como suplente.

Uno de los antecedentes ocurrió en Tianguismanalco, donde Juan Pérez Rosas asumió la presidencia municipal después de la captura de su padre, el alcalde Juan Pérez Moral, debido a que estaba registrado oficialmente como suplente.

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Una situación similar se presentó en Acatlán de Osorio, donde la alcaldesa Guadalupe Bárcenas registró a su madre, María Isabel Bárcenas, como suplente de la fórmula. El caso provocó tensiones dentro del Cabildo y requirió la intervención de la Secretaría de Gobernación.

En Tepeyahualco, sin embargo, la muerte de Karla Ponce de León Islas impide que se aplique el mismo mecanismo de sustitución, por lo que la eventual integración de un Concejo Municipal deberá ser definida por el Congreso del Estado.

Alcalde de Tepeyahualco ya había enfrentado otras polémicas

La detención de Godos Luna ocurre después de otros episodios que habían colocado al alcalde en el centro de la controversia.

En junio de 2023, el entonces alcalde de Tepeyahualco fue detenido junto con un escolta después de que se registraran detonaciones de arma de fuego durante un baile de la Feria de Libres. La Fiscalía de Puebla inició una investigación por aquellos hechos.

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Más recientemente, en julio de 2026, el edil volvió a generar polémica después de que circularan imágenes de su participación en actividades de la Feria Regional de Tepeyahualco en aparente estado de ebriedad.

Ahora, Godos Luna enfrenta un proceso penal por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de la función pública, mientras las autoridades estatales buscan resolver la continuidad de la administración municipal.

La definición sobre la eventual integración de un Concejo Municipal quedará en manos del Congreso de Puebla, mientras el gobierno estatal mantiene coordinación con el Cabildo y las corporaciones de seguridad ante la situación que enfrenta Tepeyahualco.

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Operación Enjambre alcanza a dos alcaldes de Puebla vinculados a Los Zúñiga

La detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, quedó relacionada con el mismo expediente que llevó a las autoridades federales hasta Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes que ambos ediles formaban parte de la estructura de Los Zúñiga, organización señalada por actividades de robo al autotransporte, extorsión y secuestro en el corredor México-Puebla-Veracruz.

Godos Luna fue detenido el viernes 4 de septiembre en San Juan Xiutetelco. En ese momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que existía una orden de aprehensión por abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. Sin embargo, durante la conferencia matutina del 8 de septiembre, Harfuch señaló que el edil también era investigado por su probable participación en delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia, dentro de una estructura relacionada con Los Zúñiga.

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La investigación avanzó después hacia Esperanza. Durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, fuerzas federales y autoridades de Puebla ejecutaron 23 órdenes de cateo en ese municipio y detuvieron a nueve personas, entre ellas Rodríguez Ochoa, su hermano Manuel y Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública municipal. Estas acciones fueron ejecutadas como parte del Operativo Enjambre.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, la investigación comenzó a tomar forma a partir de la captura de Genaro “N”, identificado como líder de Los Zúñiga, el 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz. A partir de esa detención, las autoridades siguieron la estructura que presuntamente operaba en el corredor carretero entre Puebla y Veracruz y llegaron hasta los dos presidentes municipales.

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En los cateos de Esperanza fueron aseguradas 35 armas de fuego, 52 cargadores, 11 vehículos, equipo táctico, un dron y un inhibidor de señal. También fue localizada una bodega que, según la investigación, era utilizada para descargar mercancía de unidades robadas. Las autoridades señalaron además posibles mecanismos de protección para facilitar las actividades de la organización, entre ellos vigilancia, bloqueos y presuntas filtraciones de información sobre operativos.

Así, el caso de Tepeyahualco dejó de ser únicamente una investigación contra Godos Luna por presuntos delitos cometidos desde el gobierno municipal. La propia Secretaría de Seguridad lo incorporó al entramado criminal investigado en Puebla, en el que también aparece el alcalde de Esperanza y una estructura dedicada a delitos contra transportistas y otras actividades ilícitas.