México

Por estrés laboral, piden que servidores públicos en CDMX tengan derecho a la desconexión digital fuera de su horario laboral

La iniciativa busca que las herramientas tecnológicas se usen para agilizar el trabajo sin convertir el tiempo de descanso de las y los servidores públicos en una extensión obligatoria de la jornada

Manos de una persona sostienen un teléfono móvil con la aplicación WhatsApp. En pantalla, un perfil de usuario en línea con foto y opciones de contacto.
El proyecto busca fijar límites a las comunicaciones y actividades de trabajo durante descansos, permisos, licencias y vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Tras el aumento del trabajo remoto y la atención permanente por celular que dejó la pandemia de Covid-19, la diputada de Morena Leonor Gómez Otegui presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reconocer el derecho a la desconexión digital de las y los servidores públicos en la capital. La propuesta busca frenar mensajes, llamadas y tareas laborales fuera de la jornada, ante los riesgos de estrés, ansiedad, trastornos del sueño y sobrecarga de cuidados.

El objetivo, de acuerdo a la legisladora, es impedir que las dependencias exijan atención laboral fuera de horario mediante celulares y computadoras, una práctica que vinculó con estrés, daños a la salud y desigualdad en las tareas de cuidado.

PUBLICIDAD

La iniciativa plantea reformar el Artículo 14 y adicionar el Artículo 27 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional. El proyecto busca fijar límites a las comunicaciones y actividades de trabajo durante descansos, permisos, licencias y vacaciones.

Gómez Otegui citó el Estudio de Riesgo Psicosocial 2026, que ubicó la carga de trabajo como el principal factor de riesgo, con 39.4%, seguido de la jornada laboral extensa, con 37.9%.

La iniciativa buscó frenar la disponibilidad permanente

La propuesta de la legisladora de Morena fue turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y después por el Pleno Legislativo local. Por tratarse de una modificación a un ordenamiento federal, el Congreso capitalino debe remitir el dictamen al Congreso de la Unión en caso de aprobarlo, para que continúe el proceso parlamentario.

PUBLICIDAD

La diputada de Morena Leonor Gómez Otegui presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reconocer el derecho a la desconexión digital de las y los servidores públicos
La diputada de Morena Leonor Gómez Otegui presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reconocer el derecho a la desconexión digital de las y los servidores públicos

La propuesta buscó reconocer de forma expresa que las y los servidores públicos tenían derecho al respeto de su vida personal y familiar cuando concluía su jornada. También pretendió impedir que la permanencia o el desarrollo profesional dependieran de responder llamadas, mensajes o instrucciones después del horario establecido.

“Las y los servidores públicos también tienen el derecho al respeto pleno de su tiempo de descanso, permisos, licencias y vacaciones, así como de su identidad personal y familiar. Garanticemos que las herramientas tecnológicas sirvan para la eficiencia del Estado y no para la precarización de la salud de las personas trabajadoras, en pro de la salud pública”, afirmó.

El estrés laboral fue uno de los argumentos de la propuesta

Gómez Otegui señaló que el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 aceleró el uso del teletrabajo y de herramientas digitales en las actividades de gobierno. Expuso que esa transición dejó pendientes reglas para proteger a quienes debían atender asuntos laborales desde dispositivos electrónicos fuera de jornada.

“Esta falta de límites claros ha detonado una crisis de salud en las dependencias de gobierno, debido a la exigencia real de atender asuntos laborales fuera del horario de trabajo por medio de celulares y computadoras”, sostuvo.

La diputada relacionó la hiperconexión con ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, fatiga visual, dolores cervicales y sedentarismo. Señaló que esos padecimientos podían derivar en enfermedades crónico-degenerativas.

La legisladora refirió cifras del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) según las cuales cerca del 75% de las personas trabajadoras en México experimentaba estrés laboral. Añadió que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) había advertido sobre un aumento de incapacidades médicas tramitadas por servidores públicos a causa de ese padecimiento.

Mujer sentada a una mesa comiendo con tenedor y sosteniendo una porción de pizza junto a una computadora portátil.
Una mujer come apresuradamente frente a su computadora rodeada de platos y servilletas en la mesa de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También citó una estimación de la OIT que calculó pérdidas superiores a 100,000 millones de pesos anuales para México por tratamientos médicos, ausentismo y disminución de productividad vinculados al estrés laboral.

La diputada planteó una revisión con perspectiva de género

Gómez Otegui sostuvo que la disponibilidad tecnológica fuera del horario laboral afectaba de manera distinta a hombres y mujeres. En el caso de ellos, dijo, reducía la posibilidad de involucrarse en la crianza de hijas e hijos.

Para las mujeres, la exigencia de mantenerse conectadas podía sumarse a las tareas domésticas y de cuidados. La legisladora advirtió que esa condición profundizaba las brechas dentro del ámbito profesional y podía condicionar oportunidades de desarrollo en el servicio público.

“Derivado de ello, es que nace la urgencia de regular este derecho, que adquiere una dimensión aún más crítica cuando se analiza bajo una perspectiva de género e interseccionalidad. La exigencia de la disponibilidad permanente, fuera del horario de trabajo, no es neutral. Profundiza las brechas de desigualdad de las mujeres en el ámbito profesional”, puntualizó.

La iniciativa busca que las herramientas tecnológicas se usen para organizar y agilizar el trabajo gubernamental, sin convertir el tiempo de descanso de las y los servidores públicos en una extensión obligatoria de la jornada.

Temas Relacionados

Congreso de la Ciudad de MéxicoCDMXtrabajo remotoIMSSISSSTEmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detergente en polvo o líquido: cuál usar para blanquear mejor la ropa blanca

Un detalle en la fórmula del detergente puede marcar la diferencia real en el blanco de tu ropa

Detergente en polvo o líquido: cuál usar para blanquear mejor la ropa blanca

Morena formaliza ante el Pleno del Senado la salida de Enrique Inzunza de su bancada

El trámite llega 12 días después de que el legislador hiciera pública su decisión a finales de agosto en una carta difundida en redes sociales

Morena formaliza ante el Pleno del Senado la salida de Enrique Inzunza de su bancada

Monterrey albergará el Campeonato Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026

México llegará a la competencia con el antecedente de haber conquistado el campeonato panamericano en la edición de 2025

Monterrey albergará el Campeonato Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026

Apio Quijano le dice a Ernesto Laguardia que “está muy aburrido” y explica el polémico enfrentamiento en La Casa de los Famosos México

El cantante explicó su enfrentamiento con el actor y aseguró que sus palabras tocaron un punto sensible durante la convivencia

Apio Quijano le dice a Ernesto Laguardia que “está muy aburrido” y explica el polémico enfrentamiento en La Casa de los Famosos México

El PAN denuncia al gobierno de Sheinbaum ante el Parlamento Europeo por presunta relación entre gobierno y narcotráfico

El dirigente nacional Jorge Romero Herrera difunde en X un video desde la sede legislativa comunitaria, donde militantes explican que el viaje busca dialogar sobre el panorama político y de seguridad en México

El PAN denuncia al gobierno de Sheinbaum ante el Parlamento Europeo por presunta relación entre gobierno y narcotráfico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ferraris, Lamborghinis y una Rolls-Royce: los nueve autos de lujo incautados en un cateo por lavado de dinero en San Pedro Garza García

Ferraris, Lamborghinis y una Rolls-Royce: los nueve autos de lujo incautados en un cateo por lavado de dinero en San Pedro Garza García

La nueva lógica de los coches bomba en México: expansión, miedo y presión sobre autoridades

Aplazan un año juicio en EEUU contra Ryan Wedding, exolímpico ligado al Cártel de Sinaloa

“En Chihuahua no mandan los criminales ni el miedo”: Maru Campos anunció decomiso de narcolaboratorio en Chihuahua

Coche bomba en Zacatecas y otros ataques con explosivos han derivado en detenciones inmediatas, sostiene García Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte responde al fan que la acusó de descalificarlo por no conocer sus canciones: “Yo soy mala persona”

Mon Laferte responde al fan que la acusó de descalificarlo por no conocer sus canciones: “Yo soy mala persona”

Apio Quijano le dice a Ernesto Laguardia que “está muy aburrido” y explica el polémico enfrentamiento en La Casa de los Famosos México

La legendaria banda Mago de Oz presenta su gira 2026 “La Noche de las Brujas”con 13 fechas en México: ciudades, fechas y setlist

Faisy destapa la verdad sobre su relación con Mariana Echeverría: “Cuando una amistad tan fuerte se quiebra, difícilmente puede volver”

La Coreañera fue víctima de una secta japonesa y estuvo encerrada en el Ajusco antes de La Granja VIP 2: “Tengo muchos traumas”

DEPORTES

Qué necesita México para avanzar en el Mundial Femenil Sub 20 y cuándo es su siguiente partido

Qué necesita México para avanzar en el Mundial Femenil Sub 20 y cuándo es su siguiente partido

Rams de Los Ángeles vs 49ers de San Francisco: a qué hora y dónde ver en México el kick-off de la NFL 2026

FC Barcelona vs Feyenoord: horario y dónde ver EN VIVO en México el debut en la Champions League 2026-2027

Monterrey albergará el Campeonato Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026

WWE México 2026: ¿qué luchas habrá en RAW y SmackDown? Cartelera, horarios y fechas