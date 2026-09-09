México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 9 de septiembre

La moneda europea registró un retroceso respecto a la jornada anterior.

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,67 pesos mexicanos, registrando una disminución del -0,2% respecto al precio de cierre anterior de 19,7 pesos, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un leve descenso del -0,07%, mientras que su variación interanual muestra una caída significativa del -7,41%.

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La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano se ha mantenido negativa en los últimos días, con una variación a la baja durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 4,32% es inferior a la volatilidad de referencia del 5,35%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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