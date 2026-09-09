Jorge Medina y Josi Cuen conquistan el Auditorio Nacional con una gran fiesta mexicana (Video: Lorna Huitrón/Infobae México)

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El Auditorio Nacional se convirtió en una auténtica fiesta mexicana durante la primera noche de En el Corazón de México, la residencia que Jorge Medina y Josi Cuen iniciaron este martes 8 de septiembre como parte de su proyecto Juntos.

Con un escenario inspirado en una tradicional fachada mexicana, flores de colores, velas y serpentinas, los intérpretes ofrecieron una noche cargada de música, nostalgia y celebración ante aproximadamente 10 mil personas, en una presentación que además registró localidades agotadas.

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La función comenzó después de las 20:30 horas con la participación de la banda y el mariachi. Minutos después, Medina y Cuen aparecieron al fondo del escenario entre saltos, vestidos con camisas blancas bordadas con rosas rojas y detalles alusivos a los colores de la bandera mexicana.

“Entrega de Amor” fue la canción elegida para abrir el espectáculo y dar paso a un recorrido por algunos de los temas que ambos popularizaron durante sus respectivas etapas como vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón.

Jorge Medina y Josi Cuen recuerdan su paso por el Auditorio Nacional

Jorge Medina y Josi Cuen conquistan el Auditorio Nacional con su grandes éxitos (Video: Lorna Huitrón/Infobae México)

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Jorge Medina recordó que habían transcurrido 10 años desde su anterior presentación en el Auditorio Nacional.

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El cantante relató que en aquella ocasión ambos subieron al escenario con los nervios propios de quienes enfrentaban un reto importante y se sentían “como niños”. Una década después, explicó, el camino compartido les ha dejado aventuras, recuerdos y secretos.

La reflexión sirvió como introducción para “Secretos de mi Memoria”, interpretada en formato acústico, seguida por “Te Metiste en Mi Cama”. Antes de esta última canción, Medina arrancó algunas risas del público al bromear sobre los lugares donde nacen las historias de amor.

El repertorio de esta primera fecha estuvo integrado por más de 40 canciones, divididas en tres bloques. Entre los temas interpretados estuvieron “Qué Me Vas a Dar”, “La Suata”, “Y Que Quede Claro”, “Los Puritos Huesos”, “Llamada de Mi Ex”, “Niña de Mi Corazón”, “Cuatro Meses”, “Se Me Cansó el Corazón” y “Valió la Pena Equivocarme”.

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Durante “Niña de Mi Corazón”, miles de asistentes encendieron las luces de sus teléfonos celulares para acompañar a los cantantes. Medina aprovechó también para reconocer a los seguidores que viajaron desde otros países de Latinoamérica, incluidos Centroamérica y Colombia.

Mariachi y banda protagonizan uno de los momentos más mexicanos

Jorge Medina y Josi Cuen conquistan el Auditorio Nacional con una gran fiesta mexicana, con la presencia de Pedro Fernández (Video: Lorna Huitrón/Infobae México)

Después de un cambio de vestuario, Jorge Medina y Josi Cuen regresaron al escenario con camisas negras y sacos dorados para protagonizar uno de los segmentos más representativos de la música mexicana.

Acompañados por mariachi y banda al mismo tiempo, interpretaron clásicos como “Si Nos Dejan”, “El Rey” y “Volver, Volver”, elevando el ambiente festivo del recinto.

La dupla también rindió homenaje a Juan Gabriel con “Así Fue”. La interpretación combinó sonidos de mariachi y banda con riffs de rock, humo sobre el escenario y movimientos inspirados en el estilo del llamado Divo de Juárez.

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La noche continuó con canciones como “Ya No Te Buscaré”, “Compárame”, “Mi Segunda Vida”, “Cabecita Dura”, “Calidad y Cantidad” y “Ya Te Perdí la Fe”.

En distintos momentos del concierto, Medina y Cuen se tomaron de la mano y realizaron su característico salto para gritar “¡Juntos!”, uno de los gestos que se ha convertido en sello de su proyecto.

Pedro Fernández sorprende al público del Auditorio Nacional

Jorge Medina y Josi Cuen conquistan el Auditorio Nacional con una gran fiesta mexicana, con la presencia de Pedro Fernández (especial)

La sorpresa de la noche llegó con la aparición de Pedro Fernández, presentado por los anfitriones como uno de los artistas que admiran.

Los tres intérpretes compartieron el escenario para cantar “Yo No Fui”, mientras una lluvia de confeti multicolor cubría el recinto. Posteriormente, interpretaron “Bésame Morenita”, provocando una de las ovaciones más fuertes de la velada.

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Tras despedir a su invitado, Medina y Cuen continuaron con el espectáculo y brindaron sobre el escenario antes de interpretar “Mi Segunda Vida”.

Juntos anuncia concierto en Madrid

Durante la primera fecha de su residencia, Jorge Medina y Josi Cuen también anunciaron que llevarán su proyecto Juntos a Madrid el próximo 26 de noviembre, ampliando así su presencia fuera de México.

El cierre en el Auditorio Nacional mantuvo la esencia mexicana con “Tu Historia Fue Conmigo”, “El Final de Nuestra Historia”, “Ya Es Muy Tarde”, “Cielito Lindo” y “México, Lindo y Querido”.

La velada terminó entre mariachi, banda, serpentinas y el público cantando al ritmo de “Viva México”.

La residencia En el Corazón de México continuará los días 9, 10, 11, 17, 18, 25 y 26 de septiembre en el Auditorio Nacional.

El éxito de esta nueva etapa consolida el crecimiento del proyecto Juntos, que comenzó a tomar forma a mediados de 2024 y que durante 2025 logró vender más de 235 mil boletos solamente en la Ciudad de México, después de llenar en dos ocasiones la Arena Ciudad de México, dos Plazas de Toros y dos Estadios GNP.

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