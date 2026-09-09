México

Asesinan a tiros a un hombre dentro de una panadería en la Miguel Hidalgo

Testigos declararon que un hombre armado ingresó al establecimiento, abrió fuego contra la víctima y huyó a bordo de una motocicleta

Una cinta amarilla de acordonamiento en primer plano frente a agentes policiales y un comercio en una calle de noche
Elementos de investigación acordonan la zona tras el asesinato de un hombre dentro de una panadería en la alcaldía Miguel Hidalgo. (Nancy NLD)
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Un hombre fue asesinado a tiros la noche del martes dentro de una panadería de la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Los primeros reportes señalan que la víctima se encontraba en un establecimiento ubicado en el cruce de Mar de Japón y Felipe Carrillo Puerto cuando un sujeto ingresó al inmueble y le disparó de forma directa.

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Después del ataque, el agresor salió del lugar y abordó una motocicleta donde otro individuo ya lo esperaba. Ambos escaparon antes de la llegada de las autoridades.

Paramédicos acudieron al sitio, pero solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y comenzaron el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables y establecer la ruta de escape.

Hasta el momento no se ha informado el móvil del homicidio ni la identidad de la víctima. Reportes preliminares señalan que la víctima, de 52 años de edad, era propietario del establecimiento.

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Una patrulla de policía con luces encendidas bloquea una calle de noche junto a varios agentes y un paso peatonal
Varias patrullas y elementos de la policía resguardan una escena del crimen en la colonia Popotla, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. (Captura de pantalla: Foro TV)

Fiscalía de CDMX reporta baja en homicidios durante agosto

El asesinato ocurrió días después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reportara una reducción en las investigaciones por homicidio durante agosto.

De acuerdo con cifras presentadas por la institución, durante ese mes se iniciaron 43 investigaciones por homicidio, la cifra mensual más baja de los últimos 20 años.

La Fiscalía también informó que 69 personas fueron vinculadas a proceso por homicidio y feminicidio. En materia judicial, reportó 384 sentencias obtenidas, de las cuales 353 fueron condenatorias, equivalentes a 92 por ciento.

La institución señaló además avances en la ejecución de órdenes de aprehensión, con 502 relacionadas con homicidio doloso, 246 por robo de vehículo y 502 por extorsión.

Estos datos corresponden al conjunto de la capital y no permiten establecer una relación directa entre la tendencia general y el homicidio ocurrido en Popotla.

¿Qué grupos criminales operan en la Miguel Hidalgo?

La Miguel Hidalgo forma parte de las alcaldías donde autoridades han identificado presencia de distintas organizaciones delictivas.

Según la información proporcionada, entre los grupos con zonas de operación en esta demarcación aparecen La Unión Tepito, Fuerza Anti Unión y La Ronda 88.

La Unión Tepito registra presencia señalada en alcaldías como Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Fuerza Anti Unión aparece vinculada en reportes a Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

En el caso de La Ronda 88, las zonas señaladas incluyen Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

La investigación de la Fiscalía y el análisis de las cámaras serán determinantes para establecer quién cometió el ataque y cuál fue el motivo.

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