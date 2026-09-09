Salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos escala tras señalamientos de supuesto consumo de sustancias y agresión

Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

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Gala Montes devolvió a La Casa de los Famosos México a la conversación digital. La actriz, finalista de la segunda temporada, abandonó el proyecto a menos de 48 horas de haber ingresado como habitante sorpresa.

De acuerdo con Endemol, la decisión fue unilateral; sin embargo, los periodistas Jorge Carbajal, Joanna Vega-Biestro y Michelle Rubalcava han escalado la controversia al señalar que Gala Montes habría sido sacada del proyecto tras experimentar una crisis de ansiedad por abstinencia, que derivó en la agresión de una persona del staff del reality.

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Así anunciaron la salida de Gala Montes

La producción a cargo de Rosa María Noguerón y el showrunner Paly Alonso informó del abandono de la actriz mediante un comunicado: “Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”.

Posteriormente, Gala Montes subió un breve video a sus historias de Instagram donde dijo estar bien y prometió dar detalles de su salida más adelante.

Filtran video donde se ve a Gala Montes ofrecer presunta bebida alcohólica a su chofer que la llevaba a Televisa (RS)

Joanna Vega-Biestro y Michelle Rubalcava señalan supuesta agresión y consumo de sustancias

En un live, la presentadora Joanna Vega-Biestro, quien citó a una fuente con vínculos en el programa, sostuvo que Montes fue sacada del proyecto tras supuestamente agredir a una persona del staff.

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En su relato, señala que personas del círculo cercano a Montes constataron un deterioro físico y mental alarmante: “Van por ella. Una de las personas que fue por ella, me cuentan, que no la vio bien y que le pidió buscar ayuda”.

El periodista Michelle Rubalcava dio a conocer una versión que coincide en aspectos clave con la información obtenida por la conductora de Sale el Sol.

Según sus fuentes, la actriz tuvo una crisis de ansiedad y solicitó a la producción proveerla de “cosas que necesitaba”, las cuales le fueron negadas:

“Una persona de la producción me acaba de comentar que Gala Montes vivió una situación muy complicada. Empezó con un tema de ansiedad y después todo se agudizó por, supuesta o alegadamente, por cosas que Gala necesitaba y que no se las dieron. Ya se imaginarán de qué hablo”.

Así lo dio a conocer la producción de La Casa de los Famosos México a través de sus canales oficiales. (Captura de pantalla )

Al igual que Vega-Biestro, el excolaborador de De Primera Mano reveló que la producción contactó a personas cercanas a la actriz para intentar tranquilizarla, entre ellas su expareja.

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Asimismo, recordó que el ingreso de Gala Montes estuvo marcado por críticas contra la producción luego de la viralización de videos donde la actriz aparece tomando y fumando un supuesto porro horas antes de sumarse al programa.

“De por sí, todos la vimos muy rara. Todos la vimos cómo llegó con una actitud diferente, con la mirada un poco extraña, no a lo que estamos acostumbrados de Gala, y eso tuvo consecuencias”, destacó el presentador.

Jorge Carbajal señala presunto consumo dentro del programa

Jorge Carbajal, periodista y presentador del programa En Shock, dio a conocer una versión alterna que vincula a Gala Montes con el supuesto consumo de sustancias.

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Explicó que el comportamiento de la actriz estuvo bajo el escrutinio público desde el día de su ingreso, donde se notó errática y exaltada durante su interacción con los habitantes. Carbajal analizó un momento viral en X.

El lunes, en un enlace con los presentadores Diego de Erice y Odalys Ramírez, Gala Montes desapareció brevemente de cámaras. Al volver, se mostró poco elocuente al responder las preguntas de los conductores.

“Me están diciendo, de muy buena fuente, que lo que pasó fue que Gala Montes, dentro de la casa, se dio un pasón que los pudo haber metido en un problemota tremendo”, indicó el periodista.

Durante su breve estancia, Gala Montes se mostró errática, se daba atracones de comida y se ejercitaba en la madrugada. (X)

La situación derivó en la desvinculación laboral de Gala Montes, la cual sería manejada como un abandono: “Aquí siempre hay un pretexto de por qué se va la gente”, cuestionó.

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El martes, el conductor Diego de Erice insistió en que la actriz decidió abandonar el juego, aunque sin profundizar en los motivos.

De Erice aseguró que Montes se dijo agradecida por la oportunidad e incluso pidió a la producción externarle a los habitantes que fue una grata experiencia convivir con ellos.

Sin embargo, para las celebridades que se mantienen en la competencia, la convivencia con Gala Montes fue tensa por su extraño comportamiento. Durante una charla general, recordaron situaciones en las que la actriz manifestó estar en un estado emocional desbordado.

Al margen de la controversia que rodea la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 4, la puesta en escena Malinche, El Musical anunció que la actriz ya no forma parte del proyecto.

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