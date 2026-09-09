Maestro de secundaria en Acámbaro, Guanajuato es vinculado a proceso por abuso

En Acámbaro, Guanajuato, un maestro de la Secundaria General No. 20 "Centéotl" fue separado de su cargo tras difundirse en redes sociales un video donde se le observa realizando conductas inapropiadas con sus estudiantes.

Guardar

El maestro de la Secundaria General 20 “Centeotl” de Acámbaro, Guanajuato, señalado por aparecer en un video realizando juegos con tocamientos y movimientos de connotación sexual con un adolescente, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el docente identificado como José Luis, de 36 años, fue localizado y detenido en la colonia Torreón Nuevo, en Morelia, Michoacán, mediante un operativo coordinado entre autoridades de ambas entidades.

PUBLICIDAD

La Fiscalía señaló que agentes de Investigación Criminal de Guanajuato cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del profesor, quien es señalado como probable responsable de abusos sexuales en agravio de un adolescente.

Maestro fue grabado durante una dinámica dentro del aula

El caso se hizo público el martes 18 de agosto, cuando comenzó a circular en redes sociales un video grabado por estudiantes dentro de la secundaria ubicada en Acámbaro.

En las imágenes se observa al docente abrazando a un adolescente mientras realiza movimientos de carácter sexual frente a otros alumnos. Posteriormente, el profesor sienta al estudiante en una banca y se coloca encima de él, mientras otros compañeros los rodean y participan en la dinámica.

PUBLICIDAD

El docente de la Secundaria General 20 “Centeotl”, fue detenido en Morelia, Michoacán (especial)

La grabación también muestra a uno de los estudiantes golpeando en los glúteos al maestro.

Ante la difusión del video, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó que el docente fue separado de su cargo de manera inmediata. La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, también confirmó que se tomarían medidas ante los hechos.

La Fiscalía indicó que el video grabado por los propios estudiantes forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

Fiscalía acusa abuso aprovechando posición de autoridad

A los 'juegos' con connotación sexual se unieron otros tres alumnos del salón (especial)

Según la investigación ministerial, el docente habría utilizado su posición de autoridad y el contexto de las actividades realizadas dentro del salón para someter en repetidas ocasiones al adolescente.

PUBLICIDAD

La Fiscalía sostuvo que el profesor habría tirado al estudiante al suelo y realizado actos de índole sexual en su contra, pese a que la víctima presuntamente le pidió que se detuviera.

La denuncia formal fue presentada por la madre del adolescente, quien además es su representante legal. A partir de esta denuncia, el Ministerio Público recabó diversos datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante un juez de control.

Con estos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al acusado por el delito de abusos sexuales y ordenó que permaneciera bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.

PUBLICIDAD

¿Qué establece el Código Penal de Guanajuato?

El artículo 187 del Código Penal del Estado de Guanajuato establece sanciones para quien, sin consentimiento de una persona, ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual sin intención de llegar a la cópula.

La legislación contempla una pena de hasta 10 años de prisión por este delito. Cuando la conducta se comete contra una persona menor de edad o alguien que no puede resistir, la sanción puede aumentar hasta 12 años de prisión.

Además, la legislación contempla un agravante cuando el responsable es un servidor público y comete el delito en ejercicio de sus funciones, supuesto en el que la pena puede incrementarse.

PUBLICIDAD

El proceso penal continuará mientras las autoridades reúnen y presentan los elementos correspondientes. La vinculación a proceso no constituye por sí misma una sentencia definitiva, por lo que será durante las siguientes etapas judiciales cuando se determine la responsabilidad penal del acusado.