Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este miércoles 9 de septiembre: reporte completo por alcaldías y municipios

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.
Diariamente, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en el Valle de México.
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Con cada actualización, las autoridades capitalinas hacen un llamado a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 9 de septiembre al corte de las 05:00 horas.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno de la ciudad señaló que la calidad del aire es “Buena” este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México.
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Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Bajo” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a la intensidad del sol.
En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:
Puedes realizar actividades en exteriores.
Calidad del aire por alcaldías y municipios
La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
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Tlalpan (AJM): Buena
Benito Juárez (BJU): Buena
Azcapotzalco (CAM): Buena
Coyoacán (CCA): Buena
Cuajimalpa (CUA): Buena
Gustavo A. Madero (GAM): Buena
Cuauhtémoc (HGM): Buena
Iztacalco (IZT): Buena
Venustiano Carranza (MER): Buena
Miguel Hidalgo (MGH): Buena
Álvaro Obregón (PED): Buena
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Buena
Tláhuac (TAH): Buena
Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (UIZ): Buena
En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Sin datos o en mantenimiento
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
Naucalpan (FAC): Buena
Nezahualcóyotl (FAR): Buena
Ecatepec (LLA): Buena
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
Nezahualcóyotl (NEZ): Buena
Ecatepec (SAG): Buena
Tlalnepantla (TLA): Buena
Tultitlán (TLI): Buena
Coacalco (VIF): Buena
Ecatepec (XAL): Buena
Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.
De buena a extremadamente mala, así los niveles de la calidad del aire
La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Señalada con el color verde, el índice más bajo es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.
Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en el que las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.
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De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.
A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.
En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.
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El último nivel, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un alza importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.
Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.
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