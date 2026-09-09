Elías Beirouti apuesta en tiempos difíciles a una visión empresarial de largo alcance

Hay decisiones empresariales que responden a las circunstancias y otras que buscan adelantarse a ellas

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Hay decisiones empresariales que responden a las circunstancias y otras que buscan adelantarse a ellas. La trayectoria de Elías Beirouti pertenece a este segundo grupo.

En uno de los periodos económicos más desafiantes para Venezuela, el empresario decidió mantener la mirada puesta en el crecimiento. Lo que comenzó como una operación construida con recursos limitados evolucionó hasta convertirse en Bera Motorcycles, una organización con presencia en distintos segmentos y una estrategia que ahora apunta hacia una nueva década de expansión.

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El punto de partida fue la motocicleta, pero la visión fue mucho más amplia. Beirouti comenta que facilitar el acceso a la movilidad significaba también facilitar el acceso al trabajo, al comercio y a nuevas oportunidades. Bajo esa perspectiva, Bera desarrolló una estrategia basada en producción, distribución y servicios capaces de acompañar al usuario más allá de la compra de un vehículo.

El crecimiento de Bera estuvo acompañado por una transformación de su modelo productivo. La compañía dejó atrás una operación centrada principalmente en la importación para avanzar hacia un esquema con capacidad de ensamblaje nacional.

La creación de una planta propia permitió fortalecer el control sobre los procesos, optimizar costos y mejorar la disponibilidad de repuestos originales, factores que contribuyeron a consolidar la presencia de la marca en el mercado venezolano.

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El negocio, además, comenzó a desarrollar nuevas áreas para atender diferentes necesidades de los consumidores. Bera Parts y Bera Outlet se incorporaron a este ecosistema, ampliando las alternativas para los usuarios y fortaleciendo la relación con la comunidad que rodea a la marca.

Consolidar una posición en el mercado no significó para Beirouti llegar a la meta, por el contrario, abrió la puerta a una nueva pregunta: ¿qué viene después? La respuesta se encuentra en una estrategia de diversificación que contempla proyectos como Bera Cars, Bera Oil y Bera Wave, además de iniciativas como Bera Agro y Bera Café.

La intención es ampliar progresivamente el alcance de la corporación y desarrollar negocios capaces de responder a diferentes tendencias de consumo y necesidades del mercado. Este proceso representa un cambio de escala. Bera busca evolucionar desde su origen ligado a las motocicletas hacia una estructura empresarial con participación en diferentes sectores.

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La visión también contempla una mayor proyección internacional, con la expectativa de llevar la experiencia desarrollada en Venezuela hacia nuevos mercados. La expansión empresarial de Beirouti está acompañada por una estrategia de responsabilidad social.

A través de Bera Salud, la organización ha impulsado jornadas médicas y acciones de asistencia dirigidas a comunidades venezolanas. A ello se suman iniciativas relacionadas con el deporte, la seguridad vial, el emprendimiento y programas dirigidos a diferentes grupos de la población.

Estas acciones parten de una premisa que el empresario ha incorporado a su filosofía de liderazgo: el éxito de una compañía también puede medirse por su capacidad para generar valor fuera de sus propias operaciones.

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El camino recorrido por Beirouti ha sido reconocido con diferentes distinciones, entre ellas el premio Personaje del Año de la Asociación Mundial de Periodistas, el Tacarigua de Oro como Empresario del Año en 2024 y 2025, el Premio Occamy’s y un Doctorado Honoris Causa otorgado en México. Sin embargo, más allá de los galardones, el empresario ha colocado el impacto de su trabajo en los usuarios como uno de los principales referentes de su trayectoria.

En ese sentido, la motocicleta representa para muchas personas una herramienta para desplazarse, trabajar, emprender o generar ingresos. El sector automotor atraviesa una transformación global marcada por nuevas tecnologías, modelos de movilidad y una creciente atención a la sostenibilidad.

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En ese escenario, Beirouti prepara la siguiente etapa de su proyecto empresarial. La hoja de ruta contempla expansión internacional y nuevas unidades de negocio vinculadas con automóviles, agroindustria, alimentos, lubricantes y movilidad. El desafío consiste ahora en llevar una empresa que nació y creció en Venezuela hacia una estructura con mayor alcance regional.

La historia de Elías Beirouti no se resume únicamente en el crecimiento de una marca de motocicletas. Es también la historia de una apuesta por producir en tiempos complejos, diversificar cuando el mercado exigía cautela y entender la movilidad como una pieza vinculada al desarrollo económico.