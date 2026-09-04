INE elimina filtro para que Servidores de la Nación puedan ser observadores electorales

Los Servidores de la Nación ya podrán ser observadores electorales, algo que quedó prohibido en 2022. Crédito: Ángulo 7

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El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) votó a favor de eliminar un requisito que le permitía verificar que las personas que solicitan ser observadores electorales para las elecciones de 2027, no sean Servidores de la Nación.

Cabe señalar que los Servidores de la Nación son los operadores de los programas sociales del gobierno federal en diversas regiones del país; sin embargo, la gran mayoría provienen de las bases de movilización de votos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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Morena impulsó esta propuesta ante el INE

Quien impulsó la propuesta de eliminar este requisito fue Frida Gómez Puga, quien forma parte de los tres consejeros que fueron designados por legisladores de Morena, y que permitieron a Guadalupe Taddei establecer una mayoría de seis, algunas veces de siete, consejerías afines al oficialismo en el Consejo General.

En ese sentido, Gómez envió una propuesta que borró el cruce de los nombres de los observadores electorales con los Servidores de la Nación, y los reemplazó por una modalidad en la que los solicitantes a dicho puesto protestan de decir verdad que no son trabajadores de la Secretaría del Bienestar.

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Guadalupe Taddei estuvo a favor de suavizar los controles para los observadores electorales. (Foto: redes sociales)

Oposición crítica nuevo rol que pueden asumir los Servidores de la Nación

Como era de esperar, la propuesta generó diversas reacciones negativas entre los representantes de los partidos de oposición; no obstante, fue defendida por el representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago Rodríguez.

“Pareciera que se hace tendencia que la representación de Morena sale a defender los acuerdos de este Consejo, tiempos extraños”, comentó –de manera irónica– Emilio Álvarez Icaza, representante, ante la “Herradura de la Democracia”, del nuevo partido Somos.

Propuesta divide a consejeros del INE

La nueva determinación –presentada por Gómez– no cayó nada bien entre las consejerías del INE, pues el grupo disidente, integrado por cuatro consejeros, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó, en 2022, que el Instituto evitará la injerencia o la participación de los servidores públicos vinculados con programas sociales, particularmente, los Servidores de la Nación, en los procesos electorales.

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Por lo anterior, la norma solo exigirá a los observadores electorales que manifiesten, por escrito, que no fueron servidores públicos en el último año.

Advierten presión en las casillas

Para la oposición, la medida abre la puerta a la presión de los votantes en las casillas, incluso, acusaron a Morena de “colonizar” al INE, por la defensa de consejerías a favor de eliminar el cruce de patrones.

La preocupación no es menor, ya que visitantes extranjeros y observadores electorales de la elección judicial de 2025, denunciaron que hubo registro de “observadores electorales” repartiendo acordeones o dando indicaciones a los votantes afuera de las casillas.

Oposición acusa al INE de facilitar reglas a favor de Morena. Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

Guadalupe Taddei minimiza la decisión

Durante su intervención, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, minimizó el número de Servidores de la Nación excluidos de la observación electoral que fueron reportados en años pasados por medio de la compulsa.

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De acuerdo con Taddei Zavala, en 2024, se encontraron a 24 personas; en la elección judicial de 2025, más de 200. Cifras que contrastan con los 45 mil militantes de partidos que se detectaron entre los más de 300 mil ciudadanos que se apuntaron para observar la elección.

¿Qué hace un observador electoral?

De acuerdo con la página web del INE, un observador electoral es “cualquier ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; interesados en conocer el desarrollo y actividades que se realizan antes y durante las elecciones.

“Son facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral”.

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Mientras que su trabajo consiste en “observar la instalación de casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, la recepción de escritos de incidencias y protesta, la lectura en voz alta de los resultados en los consejos distritales, la fijación de resultados de la votación en la casilla y clausura de la misma”.

El representante de Partido Somos, Emilio Álvarez Icaza expresó su rechazó a la nueva decisión del consejo general del INE. EFE/Mario Guzmán

Ayudan a dar “validez” a las elecciones

Para el INE, la participación de las y los ciudadanos “ayuda a dar validez a las elecciones, fortaleciendo la democracia de nuestro país. Además, nos permite identificar áreas de oportunidad para mejorar. Por ello son muy importantes los informes de observación electoral que se entregan después de las elecciones”.

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Bueno, será un proceso electoral 2027, algo cargado, a favor de Morena, porque el INE optó por borrar el requisito que permitía verificar si los ciudadanos, que buscaban ser observadores electorales, no se hayan desempeñado como Servidores de la Nación.