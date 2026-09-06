INE responsabiliza al Tribunal Electoral por relajar los controles en la verificación de las “boletas planchadas”

El INE responsabilizó al Tribunal Electoral por relajar las medidas para verificar las "boletas planchadas". Crédito: X/ @UnoNoticias

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Este sábado, se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) intentó justificar su decisión de disminuir los controles en la verificación de “boletas planchadas”, con base en sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Asimismo, el INE explicó que con la cancelación del cruce de información en la autorización de observadores electorales se busca evitar procedimientos que no aparecen en la ley.

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INE dejó de fortalecer certeza del voto y confianza en resultados electorales

Reportes periodísticos detallaron que, de acuerdo a la opinión de consejeros electorales y expertos en materia electoral, el Instituto, a cargo de Guadalupe Taddei, descartó diversas medidas que fortalecieron la certeza del voto y que podrían poner en duda los resultados de los comicios del 2027.

Con ayuda de gráficas, el INE explicó su decisión sobre que ya no se anularán en automático las boletas que no tengan dobleces y que ahora se deje al Consejo Distrital la decisión de si las computa o no las computa, después de que se haya levantado un incidente en la casilla respectiva.

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El Tribunal Electoral rechazó una variable del monitoreo del INE por limitar la libertad de expresión. Crédito: X/ @TEPJF_informa

Le “echa la bolita” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

En medio de toda la polémica y las diversas críticas, el INE recordó un resolutivo del Tribunal de 2025, que le impide excluir votos con criterios administrativos que no están previstos en la ley.

De acuerdo con la sentencia del TEPJF, citada por el órgano electoral: “El INE carece de competencia para anular la votación recibida en casillas o establecer nuevas causales de nulidad”.

Además, el instituto afirmó que la decisión que se tome en el Consejo Distrital da mayor certeza jurídica, porque es una determinación colegiada, fundada y motivada, y puede revisarse en instancias judiciales.

Justifica que Servidores de la Nación puedan ser observadores electorales

Respecto a la cancelación del cruce de los datos de quienes se inscriban como observadores electorales con listados de funcionarios a cargo de programas sociales, el INE consideró que no se deben tomar criterios que no estén en la ley.

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En ese sentido, argumentó “que la verificación se mantuviera en los términos ya previstos por el INE, mediante la protesta de decir la verdad, sin agregar requisitos o revisiones automáticas adicionales”.

Guadalupe Taddei apoyo la decisión sobre las "boletas planchadas". (Foto: redes sociales)

Mientras que el cruce se retiró “porque una base de datos puede contener información histórica o desactualizada y eso no siempre permite conocer la situación actual de una persona”.

¿Qué son las “boletas planchadas”?

Dado que el tema ha generado diversas reacciones, tanto de expertos electorales como de la sociedad civil, es importantes saber qué son las boletas planchadas:

Aquellas que aparecen dentro de las urnas sin las marcas de doblez que normalmente presentan las papeletas después de ser utilizadas por los ciudadanos.

El fenómeno fue identificado en procesos electorales recientes. De acuerdo con la información presentada durante la sesión del INE del pasado 3 de septiembre, los primeros casos aparecieron en las elecciones de 2024 y también fueron detectados durante la elección judicial de 2025.

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El INE deja en tela de juicio los resultados electorales. Crédito: INE

Durante la discusión sobre este tema, en la “Herradura de la Democracia”, el consejero Arturo Castillo señaló que el elector tiene la obligación de doblar la boleta para preservar el secreto y la libertad del voto. Mientras tanto, la consejera Norma Irene De la Cruz sostuvo que la ausencia de dobleces no constituye por sí misma una causal de nulidad establecida expresamente en la legislación.

En una semana, el INE ha tomado una serie de decisiones que ponen en tela de juicio la certeza del voto y la confianza en los resultados de las elecciones, una de ellas, evitar que se anulen las “boletas planchadas”.

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