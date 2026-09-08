México

Ministra Yasmín Esquivel se declara impedida para analizar el expediente sobre la prisión preventiva oficiosa

Es uno de los temas más importantes que debe discutir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras el falló de la Corte Interamericana de 2023

La ministra Yasmín Esquivel se ha declarado impedida para discutir el expediente de la prisión preventiva en el Corte. Crédito: X / @YasminEsquivel_
La ministra Yasmín Esquivel se ha declarado impedida para discutir el expediente de la prisión preventiva en el Corte. Crédito: X / @YasminEsquivel_
Guardar

Este martes, se dio a conocer que la ministra Yasmín Esquivel Mossa solicitó al Pleno ser declarada impedida para continuar como ponente del expediente sobre la prisión preventiva oficiosa, pendiente de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicho expediente sobre la prisión preventiva oficiosa es uno de los principales que debe analizar la SCJN, sobre todo, porque está relacionado con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, en 2023, declaró inconvencional su aplicación automática y ordenó a México adecuar su marco jurídico.

PUBLICIDAD

Petición de Yasmín Esquivel prolonga la discusión sobre la prisión preventiva en México

Cabe señalar que la petición prolonga la discusión de fondo, pues el Pleno deberá resolver, primero, si Esquivel Mossa se aparta del asunto y, en caso de ser así, turnar el expediente a otra ponencia para elaborar un nuevo proyecto.

Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, cuyo caso originó la sentencia de la CIDH, acudieron este martes a la sede de la Suprema Corte para exigir que el asunto –pendiente, desde 2023– no se dilate más y criticaron la actuación del nuevo Pleno, emanado de la elección judicial celebrada en 2025.

La ministra Yasmín Esquivel estaría solicitando su tercer impedimento. Crédito: X/ @YasminEsquivel_
La ministra Yasmín Esquivel estaría solicitando su tercer impedimento. Crédito: X/ @YasminEsquivel_

Llevarán, de nuevo, el caso ante la CIDH y la ONU

Tanto García Rodríguez como Alpízar Ortiz, adelantaron que llevarán acciones ante la Corte Interamericana y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de México que le podrían generar nuevas sanciones.

PUBLICIDAD

“Es un año que nos ha mantenido la nueva SCJN en reserva, la prisión preventiva oficiosa se mantiene ahí guardada. No hay un solo pronunciamiento, ya no digamos de fondo sino por parte de los ministros ponentes. Venimos a hablar con ellos, con sus equipos, y nos refirieron que está el expediente en el archivo. Entonces, ha sido un año perdido”, explicó García al diario La Jornada.

“Caso Rodríguez y otro contra México”

El amparo directo 5/2025 estaba a cargo de la ministra Esquivel Mossa. En ese expediente, Daniel García Rodríguez impugnó la condena de 35 años de prisión que recibió por el asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán, Estado de México. Según su defensa, el delito le fue fabricado durante el gobierno de Arturo Montiel. El caso también aborda los efectos que debe tener en su situación el fallo emitido por la CIDH.

En 2002, García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz fueron detenidos por ese mismo homicidio. Los dos fueron sometidos a arraigo y estuvieron 17 años en prisión preventiva oficiosa sin que se dictara sentencia en su contra. De ese proceso surgió el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, en el que la CIDH determinó la responsabilidad del Estado mexicano.

La ministra Yasmín Esquivel participó en los diálogos sobre la nueva ley para homologar el delito de feminicidio. Crédito: X/ @YasminEsquivel_
La ministra Yasmín Esquivel participó en los diálogos sobre la nueva ley para homologar el delito de feminicidio. Crédito: X/ @YasminEsquivel_

Tercer impedimento de la ministra Esquivel

Respecto a la decisión de Esquivel Mossa, ésta se produjo tras un tercer impedimento promovido por ambos, todavía pendiente de resolución. Cabe recordar que, durante la presentación de su informe, en julio, la ministra solicitó al Pleno apartarla del asunto, al considerar que haber expresado previamente una opinión sobre el caso podría poner en riesgo su imparcialidad.

“(Esquivel) solicita que el Tribunal Pleno la declare impedida; en consecuencia, se tiene por rendido el informe al que hace referencia el párrafo primero del artículo 60 de la ley de la materia”, se lee en listas electrónicas del Máximo Tribunal del país.

Opiniones de la ministra la alejan del expediente

Los dos intentos previos se basaron en declaraciones de Esquivel durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2022, cuando se refirió a García y Alpízar como “estos angelitos” y afirmó que el feminicidio los mantuvo “afortunadamente, en prisión”.

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres (izq.), Hugo Aguilar y Yasmin Esquivel, asisten a una sesión especial con comunidades indígenas del estado de Chiapas en Tenejapa, México, el jueves 26 de febrero de 2026. (Foto AP/Isabel Mateos)
Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres (izq.), Hugo Aguilar y Yasmin Esquivel, asisten a una sesión especial con comunidades indígenas del estado de Chiapas en Tenejapa, México, el jueves 26 de febrero de 2026. (Foto AP/Isabel Mateos)

No obstante, el primero fue desechado, en octubre de 2025, por el ministro presidente Hugo Aguilar, por incumplir requisitos legales y en un segundo recurso, en enero, el Pleno determinó por unanimidad que esas expresiones no comprometían su imparcialidad.

La SCJN tiene además pendiente el expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3/2023. En ese asunto deberá definir de qué forma debe intervenir el Poder Judicial de la Federación en la ejecución del fallo dictado por la CIDH en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”.

El tema de la prisión preventiva oficiosa y el fallo de la CIDH por el caso “García Rodríguez y otro vs. México” sigue generando más dudas que certezas, ahora, por el impedimento que solicitó la ministra Yasmín Esquivel.

Temas Relacionados

MéxicoYasmín EsquivelSCJNPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ellas sufren más depresión, pero ellos mueren más: La paradoja de la salud mental en México según el INEG

La aparente contradicción suele conocerse como la “paradoja de género” del suicidio

Ellas sufren más depresión, pero ellos mueren más: La paradoja de la salud mental en México según el INEG

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de septiembre? Línea B de STC con severos retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de septiembre? Línea B de STC con severos retrasos

Kenia Os, Gloria Trevi y Carlos Rivera encabezan el cartel de las Fiestas de Octubre 2026: sede, fechas y precio de los boletos

La edición 61 de las Fiestas de Octubre reunirá espectáculos y opciones recreativas para toda la familia

Kenia Os, Gloria Trevi y Carlos Rivera encabezan el cartel de las Fiestas de Octubre 2026: sede, fechas y precio de los boletos

Gala Montes abandona de forma sorpresiva la Casa de los Famosos 2026

Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México 2026 por voluntad propia

Gala Montes abandona de forma sorpresiva la Casa de los Famosos 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

De la guerra entre CJNG y el Cártel de Sinaloa a la caza de agentes: Tecate vive su escalada de violencia más intensa en 2026

Golpe a las finanzas de Los Mezcales en Colima: caen dos de sus operadores logísticos y administradores de recursos

Qué pasó con la esposa mexicana de Ryan Wedding, su novia colombiana y la ‘madame’ que mató por él

Drones del narco atacaron en 17 estados de México: Sinaloa, Guerrero y Michoacán concentran más casos

ENTRETENIMIENTO

Edson Álvarez es señalado de ser cómplice de secuestro, productor acusa a su suegro

Edson Álvarez es señalado de ser cómplice de secuestro, productor acusa a su suegro

Kenia Os, Gloria Trevi y Carlos Rivera encabezan el cartel de las Fiestas de Octubre 2026: sede, fechas y precio de los boletos

Gala Montes abandona de forma sorpresiva la Casa de los Famosos 2026

Gala Montes busca eliminar a los hombres de La Casa de los Famosos México 2026

‘Scream’, ‘Carrie’ y ‘Coraline’ regresan a Cinemex por Halloween: estos son los reestrenos de terror

DEPORTES

La evolución de River Plate, de un club de futbol a una marca global: “El estadio es un atractivo en sí mismo”

La evolución de River Plate, de un club de futbol a una marca global: “El estadio es un atractivo en sí mismo”

Erik Lira está de vuelta y se deja consentir por la afición cementera mientras reparte autógrafos

Deja Raúl Alpízar la Dirección de Fuerzas Básicas de Pumas, técnico acusado de exigir cuotas a canteranos

Revelan precios de los boletos para el Clásico Nacional entre América y Chivas: fecha de venta y cómo comprar

Olympiacos vence a Volos FC con doblete y asistencia de la Hormiga González: así fue el partido del mexicano