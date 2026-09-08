MC cierra la puerta al PRI rumbo a 2027 y descarta alianza opositora: “No trabajamos para cuidar posiciones”

Ivonne Ortega descarta alianza con el PRI y afirma que MC competirá solo en 2027.

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Movimiento Ciudadano (MC) reiteró que competirá por su cuenta en las elecciones de 2027 y descartó incorporarse a una eventual alianza opositora encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La coordinadora de la bancada emecista en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, sostuvo que la principal alianza de su partido será con la ciudadanía.

La postura de MC ocurre después de los llamados del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, para construir un bloque opositor que reúna a distintas fuerzas políticas con el objetivo de enfrentar electoralmente a Morena en los próximos comicios.

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Ortega señaló que Movimiento Ciudadano ha definido su ruta política y que no contempla participar en una coalición con otros partidos. De acuerdo con la legisladora, el objetivo de la organización será mantener una estrategia propia y buscar respaldo directamente entre los ciudadanos.

Ivonne Ortega confirma que MC irá solo en 2027

Durante sus declaraciones, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en San Lázaro afirmó que el partido no trabaja para preservar posiciones individuales dentro de las organizaciones políticas, sino para impulsar una estrategia enfocada en las condiciones de la población.

Ivonne Ortega criticó a Alejandro Moreno por priorizar, dijo, la conservación de su posición al frente del tricolor.

En ese contexto, Ortega dirigió sus críticas hacia Alejandro Moreno, a quien señaló de concentrar sus esfuerzos en mantener su posición como dirigente del PRI.

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La diputada insistió en que Movimiento Ciudadano no modificará su decisión de competir sin alianzas partidistas durante las elecciones de 2027. La estrategia, explicó, contempla acercarse a la sociedad y construir a partir de ese respaldo.

La declaración se suma a la postura expresada días antes por el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, quien también rechazó la posibilidad de integrar una coalición con el PRI.

Castañeda cuestionó la capacidad del partido tricolor para convocar a otras fuerzas políticas y sostuvo que Movimiento Ciudadano continuará con la ruta que previamente estableció.

PRI insiste en una coalición para enfrentar a Morena

Mientras Movimiento Ciudadano mantiene su negativa, Alejandro Moreno ha insistido en la necesidad de concentrar el voto opositor para las elecciones de 2027 y 2030.

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Alejandro Moreno busca concentrar el voto opositor para competir contra Morena en 2027. (Foto: redes sociales)

El dirigente priista ha planteado que una eventual alianza entre PRI, PAN, MC y otras fuerzas permitiría evitar que los partidos de oposición compitan por separado y dividan los votos en las entidades donde Morena también buscará mantener o ampliar su presencia.

Moreno ha mencionado como posibles escenarios de competencia a Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Colima y Sonora.

El líder del PRI también ha señalado que la estrategia de una coalición no debería limitarse a las gubernaturas, sino extenderse a la Cámara de Diputados.

Su planteamiento contempla buscar una mayoría legislativa que permita modificar el equilibrio político en el Congreso y fortalecer las tareas de control y fiscalización del gasto público.

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En el caso de Michoacán, Moreno incluso mencionó a Grecia Quiroz y al alcalde de Morelia, de extracción panista, como posibles perfiles para una eventual competencia opositora.

Alejandro Moreno mencionó a Grecia Quiroz y al alcalde de Morelia como posibles perfiles para una candidatura opositora en Michoacán. Foto: Redes Sociales

Los principales puntos de la disputa rumbo a 2027

Movimiento Ciudadano afirma que competirá solo y sin coaliciones partidistas.

Ivonne Ortega señaló que la alianza principal de MC será con los ciudadanos.

Clemente Castañeda rechazó el llamado del PRI para construir un frente opositor.

Alejandro Moreno insiste en concentrar el voto opositor para enfrentar a Morena.

El PRI plantea que una eventual coalición también participe en la elección de la Cámara de Diputados.

Vicente Fox anunció la construcción de un movimiento ciudadano que contempla al PAN, PRI y Somos, pero no a Movimiento Ciudadano.

Clemente Castañeda mantiene el rechazo al llamado de Alejandro Moreno

El desencuentro entre ambos partidos se hizo visible en el Senado, donde Castañeda cuestionó la propuesta de Moreno y aseguró que Movimiento Ciudadano mantendrá su propia estrategia electoral.

El coordinador de MC en el Senado reiteró que el partido no contempla sumarse a una alianza con el PRI. Crédito: X(@ClementeCH)

La discusión se ha centrado en la posibilidad de que una oposición dividida facilite el avance de Morena en las elecciones de 2027. Moreno ha advertido que la competencia separada entre los partidos opositores puede fragmentar el voto y favorecer al partido gobernante.

Desde el PRI, el coordinador de su bancada en el Senado, Manuel Añorve, también ha cuestionado la negativa de MC y ha señalado que su postura puede terminar beneficiando a Morena.

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Por su parte, la vicecoordinadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, consideró que una gran alianza opositora es jurídica y políticamente posible, aunque señaló que corresponde a cada partido determinar si participa o no en una coalición.

Vicente Fox impulsa movimiento con PAN, PRI y Somos, sin MC

En medio de este intercambio entre las fuerzas políticas, el expresidente Vicente Fox anunció la construcción de un movimiento ciudadano rumbo a las elecciones de 2027.

Vicente Fox impulsa un nuevo movimiento ciudadano rumbo a las elecciones de 2027. (X/@alitomorenoc)

Fox planteó la creación de “Alma de México”, una propuesta que busca reunir a partidos, organizaciones y ciudadanos en una misma ruta política. Entre las fuerzas que mencionó se encuentran el PAN, el PRI y Somos.

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El exmandatario señaló que el proyecto pretende incorporar también a ciudadanos que no se sienten representados por las opciones políticas existentes. Sin embargo, Movimiento Ciudadano no formaría parte de esta iniciativa, de acuerdo con lo expresado por Fox.

El anuncio se produjo después de una reunión que sostuvo con Alejandro Moreno y se suma a los distintos planteamientos que han surgido dentro de la oposición para competir en los comicios del próximo año.

MC y PRI mantienen rutas distintas hacia las elecciones de 2027

La confrontación entre Movimiento Ciudadano y el PRI refleja dos estrategias diferentes frente al proceso electoral de 2027. Mientras el partido tricolor busca reunir a distintas fuerzas opositoras bajo una coalición, MC sostiene que competirá de manera independiente y buscará establecer una relación directa con los ciudadanos.

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Mientras el PRI busca una alianza opositora, MC apuesta por competir en solitario. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Alejandro Moreno ha extendido su llamado también hacia las elecciones de 2030 y sostiene que una oposición unificada podría competir por la mayoría en el Congreso en 2027 y posteriormente por la Presidencia de la República.

Movimiento Ciudadano, en cambio, ha reiterado que no modificará su ruta. Ivonne Ortega volvió a confirmar esta posición y descartó que el partido se sume a una alianza con el PRI o con otras fuerzas políticas.

Con ello, a menos que las dirigencias modifiquen sus actuales posturas, el escenario rumbo a 2027 mantiene abiertas distintas rutas opositoras: una impulsada por el PRI y otros actores para concentrar fuerzas electorales, y otra encabezada por Movimiento Ciudadano para competir por separado y buscar el respaldo ciudadano.

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Movimiento Ciudadano cerró la puerta a una eventual alianza con el PRI rumbo a las elecciones de 2027 y reiteró que competirá en solitario. La coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, aseguró que el partido no irá en coalición con ninguna fuerza política.

Ortega cuestionó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al señalar que su estrategia está enfocada en conservar su posición al frente del partido. “Nosotros no trabajamos para el cuidado de la posición de una persona o de dos”, afirmó la legisladora.

La emecista sostuvo que la apuesta del partido será construir una alianza con la ciudadanía. Recordó además las críticas del senador Clemente Castañeda al PRI y afirmó que Movimiento Ciudadano está listo para competir solo rumbo a 2027.