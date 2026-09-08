Embajador de EEUU en México se reúne con el rector de la UNAM

Ronald Johnson señaló que la charla con la UNAM abordó temas de educación e innovación. Crédito: X/@USAmbMex

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este 7 de septiembre que sostuvo una conversación con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, sobre educación, innovación y “el extraordinario talento” de los estudiantes, según publicó en su cuenta de X.

Johnson señaló en el mensaje que “fortalecer los vínculos entre las instituciones académicas de los Estados Unidos y México puede crear nuevas oportunidades para que la próxima generación aprenda, innove y alcance todo su potencial”, de acuerdo con el tuit del diplomático.

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Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

El diplomático de Estados Unidos en México atribuyó el aseguramiento en Coahuayutla y Zirándaro al intercambio de inteligencia binacional. (Archivo Infobae)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el desmantelamiento simultáneo de tres narcolaboratorios de metanfetamina en Guerrero y presentó el operativo como una muestra de cooperación bilateral, mientras autoridades mexicanas precisaron que la acción se realizó en zonas de difícil acceso y sin que hasta ahora se haya informado de detenciones o de una organización criminal identificada.

La operación incluyó el aseguramiento de aproximadamente 3.4 toneladas métricas de sustancias químicas y precursores, además de 663 kilogramos de cloruro de amonio y 150 costales de sosa cáustica, de acuerdo con el mensaje que Johnson difundió en su cuenta de X.

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También se decomisaron más de 260 tambos con capacidad de 200 litros, 11 contenedores de 500 litros, nueve reactores, más de 60 tanques de gas, condensadores, destiladores y otros equipos usados para producir metanfetamina.

El diplomático sostuvo que este tipo de acciones permite golpear a los cárteles “donde más les duele”. En su mensaje, vinculó el hallazgo con el intercambio de información entre México y Estados Unidos y afirmó que esa coordinación interrumpe la producción, reduce el suministro y quita recursos a las organizaciones criminales antes de que las drogas lleguen a territorio estadounidense.

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Operativo se realizó en Coahuayutla y Zirándaro

Las autoridades decomisaron tambos, contenedores, reactores, tanques de gas, condensadores y destiladores usados para producir metanfetamina en los tres laboratorios clandestinos. (Archivo Infobae)

La confirmación oficial en México la hizo Omar García Harfuch, titular de la SSPC, quien informó que los tres laboratorios fueron ubicados y desmantelados de manera simultánea en los municipios de Coahuayutla de José María Izazaga y Zirándaro de los Chávez. El funcionario señaló que participaron la Defensa, la Guardia Nacional y la SSPC, en coordinación con autoridades del estado de Guerrero.

García Harfuch detalló que, dentro del total asegurado, se contabilizaron cerca de 2 mil 400 kilogramos de sustancias químicas y alrededor de mil kilogramos de precursores químicos.

El secretario también confirmó que hubo colaboración e intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos para ubicar los tres sitios. En su publicación en X, sostuvo que la operación afectó de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales.

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Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han atribuido públicamente los laboratorios localizados en esos dos municipios a ningún cártel en particular. Tampoco han informado sobre personas detenidas en relación con el operativo.

Johnson enmarcó el hallazgo dentro de la estrategia de coordinación en seguridad entre ambos países bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. El embajador añadió que seguirán trabajando con México para fortalecer la seguridad de las dos naciones y acompañó su mensaje con la etiqueta #JuntosLogramosMás.

UNAM publica los resultados de Tu Segunda Opción y cierra la asignación 2026-2027/1

La universidad informó que se ocuparon 1 mil 743 de 2 mil 024 cupos ofrecidos a aspirantes que presentaron la prueba de selección y no lograron entrar en la primera etapa. Crédito: Cuartoscuro

La UNAM publicó los resultados de Tu Segunda Opción y con ello cerró la asignación de lugares para licenciatura del ciclo 2026-2027/1: 1 mil 743 lugares fueron ocupados de 2 mil 024 espacios ofrecidos a aspirantes que presentaron el Examen de Control y no lograron ingresar en el primer proceso.

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Con esta vía adicional, la Universidad Nacional Autónoma de México sumó 50 mil 817 estudiantes de primer ingreso. De ese total, 28 mil 151 entraron por pase reglamentado, 20 mil 923 por el Examen de Control y 1 mil 743 por este mecanismo extraordinario.

La institución difundió los resultados después de la polémica por el examen virtual de admisión a licenciatura y tras un periodo de revisiones, cambios y suspensión temporal de trámites por anomalías en la evaluación en línea. De acuerdo con la propia universidad, la publicación de este 5 de septiembre da por concluido el proceso de designación de lugares.

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Asignación adicional se abrió para aspirantes que no entraron en el primer proceso

La UNAM definió plantel y carrera para los aceptados, quienes pueden verificar a cuál de sus tres opciones registradas quedaron asignados. EFE/José Méndez

La UNAM explicó que “Tu Segunda Opción” tuvo como objetivo ampliar la matrícula ante el alto número de jóvenes que no consiguió un lugar después de presentar el Examen de Control. La consulta de resultados quedó disponible en el sitio www.tusegundaopcion.unam.mx con el número de folio de cada aspirante.

Quienes fueron aceptados pueden revisar a cuál de sus tres opciones registradas quedaron asignados. Ese es el dato central del proceso: la universidad ya definió el plantel y la carrera para los nuevos alumnos que obtuvieron un lugar por esta ruta.

En un comunicado, la casa de estudios precisó el siguiente paso para los admitidos: “A partir del lunes 7 de septiembre podrán presentarse en el área de servicios escolares del plantel asignado, llevando consigo su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía. El martes 8 podrán descargar desde TU SITIO la documentación complementaria para concluir su proceso de inscripción”.

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La universidad también señaló que algunas licenciaturas exigen requisitos previos. Entre ellas están Traducción, Música y Tecnología, Lingüística Aplicada, Enseñanza del Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista y Piano.

Para esos casos, cada aspirante debe cubrir los prerrequisitos antes de completar la inscripción. La UNAM añadió que quienes hayan obtenido un lugar en esas carreras, pero no cumplan con esas condiciones, podrán pedir cambio a su segunda o tercera opción.