Máynez critica reunión de “Alito” Moreno y Vicente Fox: “Por cómo ellos gobernaron llegó Morena”

Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), ironiza de la reunión de Alejandro Moreno con el expresidente Vicente Fox para ir en alianza contra Morena (Foto: Cuartoscuro)

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Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), lanzó una crítica directa contra el encuentro entre Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el expresidente Vicente Fox Quesada, quienes han planteado la posibilidad de construir un bloque opositor para enfrentar a Morena en las elecciones de 2027.

A través de sus redes sociales, Máynez compartió una imagen en la que aparecen Fox, “Alito” Moreno y el senador priista Manuel Añorve, acompañada de un mensaje con el que cuestionó la estrategia de los partidos que gobernaron México antes del arribo de Morena al poder.

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“Dicen que nos unamos a ellos para ‘ganarle a Morena’. Pero la razón por la que Morena llegó al poder es por cómo ellos gobernaron”, escribió el emecista.

La publicación representa un nuevo choque entre Movimiento Ciudadano y los partidos tradicionales de oposición, particularmente el PRI y el PAN, luego de que distintos dirigentes comenzaran a explorar la posibilidad de competir unidos contra Morena en los comicios de 2027.

Máynez cuestiona al PRI y PAN

Jorge Álvarez Máynez PRI MC Alejandro Moreno Vicente Fox (especial)

La crítica de Álvarez Máynez parte de la premisa de que el crecimiento electoral de Morena fue consecuencia, en buena medida, del desgaste de los gobiernos priistas y panistas, así como del descontento ciudadano acumulado durante décadas.

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En ese sentido, el dirigente de MC busca marcar distancia de una eventual alianza opositora encabezada por las fuerzas políticas tradicionales, pese a que el partido naranja también se encuentra construyendo su propia estrategia rumbo a las próximas elecciones.

El encuentro entre Fox y Moreno ocurre precisamente cuando el PRI intenta convencer a otros partidos de conformar un frente común. “Alito” ha planteado incluso que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, sea considerada como una de las posibles cartas opositoras para disputar la gubernatura de Michoacán en 2027.

Sin embargo, Máynez ha mantenido una postura distinta y ha concentrado parte de su estrategia en acercarse a movimientos ciudadanos que puedan representar una alternativa frente a Morena.

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MC mantiene la puerta abierta a Grecia Quiroz

Jorge Álvarez Máynez y Grecia Quiroz posan juntos en Uruapán, Michoacán, durante el primer informe de Movimiento Ciudadano. (@AlvarezMaynez)

Uno de los principales escenarios donde Movimiento Ciudadano busca posicionarse es Michoacán, donde Grecia Quiroz se ha convertido en una figura política con proyección rumbo a 2027.

La alcaldesa de Uruapan, viuda del exalcalde Carlos Manzo, encabeza el llamado Movimiento del Sombrero y ha mantenido una ruta política independiente. Aunque Quiroz ha rechazado públicamente una alianza con partidos, MC no ha cerrado la posibilidad de respaldarla.

El propio Máynez ha señalado que el movimiento encabezado por Quiroz podría ser competitivo frente a Morena en Michoacán, mientras dirigentes locales de MC también han reconocido que el partido podría convertirse en una vía para su eventual participación electoral.

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El acercamiento ha generado críticas desde Morena. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha interpretado la presencia de dirigentes emecistas en actos públicos de Quiroz como una señal de una posible alianza rumbo a 2027, aunque hasta ahora no existe un acuerdo electoral formal entre ambas partes.

De esta manera, mientras el PRI busca sumar al PAN, MC y otros actores a un gran bloque opositor, Movimiento Ciudadano intenta diferenciarse de esa estrategia y presentarse como una alternativa a la política tradicional.

La disputa por Michoacán será, por ello, uno de los primeros grandes escenarios donde se pondrá a prueba la estrategia opositora rumbo a 2027: por un lado, un eventual bloque integrado por partidos tradicionales y, por otro, la posibilidad de que MC impulse a un perfil ciudadano como Grecia Quiroz.

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El mensaje de Máynez contra Fox y “Alito” Moreno deja clara su posición: MC no parece dispuesto a regresar a las alianzas con quienes, desde su perspectiva, representan precisamente la política que provocó el crecimiento de Morena.