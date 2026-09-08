México

Ciudad de México: la predicción del clima para este 8 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Revisa el estado del tiempo antes de salir de casa, temperatura máxima, mínima o si habrá lluvias este día.
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¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Ciudad de México.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 22.2 grados, la previsión de lluvia será del 100%, con una nubosidad del 93%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 7.4 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 14.2 grados, mientras que la nubosidad del 92%, mientras que las ráfagas de viento serán de 7.4 kilómetros por hora en la noche.

¿Cómo es el clima en la capital mexicana?

La predicción del clima en Ciudad de México. (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Ciudad de México. (Imagen ilustrativa Infobae)

Podría pensarse que debido a su ubicación geográfica y a su extensión, la Ciudad de México tendría un clima templado-cálido homogéneo pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

En general, el clima es cálido y templado en la Capital del paísrondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de lluvia, siendo junio, julio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran aguaceros.

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Durante el invierno, las temperaturas suelen disminuir a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro se elevó hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados sucedida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

¿Cuál es el clima en México?

La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

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