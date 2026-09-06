México

Anticorrupción abre una investigación por el presunto brote de salmonela en el comedor del Hospital General de México

El Órgano Interno de Control en Salud integra un expediente para establecer eventuales faltas de personal y de la compañía subrogada

Edificio de color claro con ventanas y el logo del Hospital General de México en la fachada, ramas de árbol con hojas verdes en la parte superior, cielo con nubes
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud inició la indagatoria en el Hospital General de México desde el 3 de septiembre. (Gobierno de México)
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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió una investigación por la presunta contingencia sanitaria en el comedor de médicos residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, un caso que, según la dependencia, busca determinar posibles responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas y de la empresa que presta el servicio subrogado mientras sigue sin definirse la causa del brote.

El 3 de septiembre, 135 médicos residentes y de alta especialidad presentaron síntomas de intoxicación alimentaria y 41 doctores seguían hospitalizados, aunque en condición estable, de acuerdo con un comunicado del propio hospital.

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La Secretaría informó este 6 de septiembre que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud inició la indagatoria desde el pasado 3 de septiembre. El expediente se abrió por la presunta contingencia reportada en el comedor destinado a médicos residentes.

Desde entonces, el OIC solicitó información a distintas áreas del hospital para conocer cuántas personas resultaron afectadas, cuál ha sido su evolución médica, qué medidas se adoptaron y qué estudios epidemiológicos se realizaron.

El comedor sigue cerrado desde el 1 de septiembre

Un paciente acostado en una cama de hospital con suero intravenoso mientras varios hombres vestidos de traje y bata lo observan
El OIC solicitó información al Hospital General de México sobre personas afectadas, evolución médica, medidas adoptadas y estudios epidemiológicos. (X: SSa)

La dependencia precisó que el pasado 4 de septiembre se realizó una visita de verificación en el Hospital General de México para recabar documentación, testimonios y pruebas. También se revisaron las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos, así como el cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables.

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El comedor permanece cerrado desde el 1 de septiembre mientras continúan las investigaciones. La Secretaría sostuvo que aún no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia ni sobre probables responsabilidades de personas servidoras públicas.

Ese punto responde al centro del caso: por ahora no hay una conclusión oficial sobre qué originó el episodio sanitario. Lo que sí existe es un expediente administrativo en curso para investigar posibles responsabilidades, incluidas las de la persona moral que opera el servicio subrogado del comedor.

La clínica informó el 3 de septiembre que el episodio comenzó el lunes 31 de agosto, después de un aumento repentino de profesionales con dolor abdominal, vómito, diarrea y fiebre leve. Los análisis de laboratorio habían asociado temporalmente el brote con la comida servida en las instalaciones.

Análisis referidos por el hospital apuntan a Salmonella spp.

Los análisis referidos por el hospital apuntan a Salmonella spp. y en al menos dos casos a coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica. (CDC PUBLIC HEALTH IMAGE LIBRARY)
Los análisis referidos por el hospital apuntan a Salmonella spp. y en al menos dos casos a coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica. (CDC PUBLIC HEALTH IMAGE LIBRARY)

Los estudios indicaron que en los pacientes afectados se detectó la presencia de Salmonella spp. y que en al menos dos casos se identificó coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC). Pese a esos hallazgos, el comunicado de la Secretaría no da por establecida una causa final y subrayó que siguen pendientes resultados de laboratorio e información adicional.

El estudio administrativo y la epidemiológico avanza en paralelo. Mientras el OIC revisa la posible responsabilidad de servidoras y servidores públicos y de la empresa proveedora, el hospital mantiene la búsqueda de más personas expuestas.

Como contexto sanitario, el IMSS define la gastroenteritis como una inflamación intestinal que puede causar diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómito y deshidratación. Francisco Iván Hernández Hernández, coordinador de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del IMSS, señaló que el calor, el consumo de alimentos y agua contaminados y los malos hábitos de higiene aumentan el riesgo de padecerla.

Ministerio de Salud pide no automedicarse y acudir a centros de salud ante síntomas de diarrea en zonas afectadas. (Foto: Difusión)
El IMSS recomienda higiene frecuente, evitar comida en la vía pública y refrigerar los alimentos para disminuir contagios intestinales. (Foto: Difusión)

El funcionario advirtió que más de tres evacuaciones líquidas o semilíquidas en menos de 24 horas obliga a acudir a servicios médicos o de urgencias. También alertó sobre signos de deshidratación que requieren atención inmediata, entre ellos sequedad de piel y boca, taquicardia, respiración acelerada, somnolencia, irritabilidad y hundimiento de ojos.

De acuerdo con el instituto, el lavado frecuente de manos o el uso de gel antibacterial reduce hasta 80% la probabilidad de contraer la enfermedad. El IMSS también recomendó evitar alimentos en la vía pública, conservar la comida refrigerada o en lugares frescos y lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que continuará el seguimiento del caso con apego a derecho mientras se integran los resultados pendientes y se determina si proceden acciones contra las personas o la empresa involucrada en el servicio del comedor.

OMS advierte que la salmonela puede sobrevivir semanas en ambientes secos y meses en el agua

Bacterias de color rosado con forma de cápsula y múltiples filamentos delgados sobre una superficie celular rugosa de tono azulado.
El organismo señala que existen más de 2 mil 500 variantes de la bacteria y que algunas causan infecciones intestinales que pueden complicarse si no se atienden a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la OMS, la salmonela puede sobrevivir varias semanas en ambientes secos y meses en el agua. El organismo también indicó que existen más de 2 mil 500 variantes identificadas de esta bacteria, algunas capaces de causar cuadros intestinales que se complican si no se atienden a tiempo.

La salmonela contamina alimentos de origen animal como carne, aves, huevo y leche, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud. Cuando una persona la ingiere, puede desarrollar salmonelosis, una infección intestinal que provoca diarrea, fiebre y dolor abdominal.

Dicha infección suele controlarse si se atiende desde los primeros síntomas, pero puede agravarse cuando el tratamiento no llega a tiempo. La OMS advirtió que, en algunos casos, la bacteria sale del intestino y llega a la sangre u otros órganos.

Cuando eso ocurre, puede causar infecciones en vías urinarias, huesos, articulaciones o cerebro. Esos cuadros requieren valoración médica inmediata porque pueden ser mortales si no se atienden a tiempo, según el organismo.

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