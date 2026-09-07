Brote de salmonela en Hospital General: 23 médicos residentes continúan hospitalizados y autoridades mantienen investigación

Secretario de Salud reporta avances en investigación por brote de salmonela.

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La Secretaría de Salud mantiene abierta la investigación epidemiológica y sanitaria por el brote de salmonela registrado en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, que afectó a 135 médicas y médicos residentes y de alta especialidad. Al corte de este domingo 6 de septiembre, 23 de las 41 personas que inicialmente requirieron hospitalización permanecen internadas.

El hospital informó que todos los pacientes continúan estables, reciben atención médica y ninguno ha requerido atención en terapia intensiva. De acuerdo con la institución, su evolución es satisfactoria.

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El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló este domingo que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el origen del brote y establecer, con base en evidencia, las medidas que correspondan.

Salmonela en el Hospital General: 135 médicos resultaron afectados

El brote fue identificado el 31 de agosto, luego de que un grupo de médicos residentes presentara síntomas gastrointestinales agudos. Entre las manifestaciones reportadas estuvieron dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

El secretario de Salud encabeza una visita de supervisión a los médicos hospitalizados por salmonela. (X: SSa)

Las autoridades relacionaron temporalmente los casos con el consumo de alimentos proporcionados en el comedor subrogado destinado a los médicos residentes del hospital. Como medida preventiva, el servicio fue suspendido y el comedor permanece cerrado desde el 1 de septiembre.

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Los estudios de laboratorio realizados mediante pruebas moleculares confirmaron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados. El Hospital General también informó que las pruebas identificaron Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) en algunos pacientes.

Hasta el 3 de septiembre, 41 médicos permanecían hospitalizados para vigilancia y tratamiento. Posteriormente, la cifra disminuyó a 23, quienes continúan bajo supervisión médica.

Kershenobich informó que, desde el inicio del evento, la prioridad de la Secretaría de Salud ha sido atender a los residentes afectados y determinar las causas del brote.

Autoridades investigan las condiciones del comedor y posible responsabilidad administrativa

Además de la investigación sanitaria, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud abrió un expediente administrativo por la contingencia registrada en el comedor.

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Comunicado Oficial.

El expediente fue iniciado formalmente el 3 de septiembre y busca determinar si existen posibles responsabilidades administrativas tanto de servidores públicos de la institución como de la empresa que presta el servicio subrogado de alimentación.

Como parte de las diligencias, el OIC solicitó información relacionada con el número de personas afectadas, su evolución médica, las medidas implementadas y los resultados de los estudios epidemiológicos disponibles.

El 4 de septiembre, personal del órgano de control realizó una visita de verificación al hospital para recabar documentación, testimonios y evidencia. También revisó las condiciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos, así como las medidas sanitarias aplicables.

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que todavía no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades, debido a que permanecen pendientes resultados de laboratorio e información adicional para completar el expediente.

La Secretaría de Salud de México informó que funcionarios de la dependencia recorrieron el Hospital General para verificar el estado de los residentes internados por salmonela. (Secretaría de Salud México)

De acuerdo con la información proporcionada, el servicio de alimentación es subrogado y la empresa encargada de operar el comedor para residentes es Restaurantes Grogi. El contrato comenzó el 1 de septiembre de 2025 y contempla la prestación del servicio hasta el 31 de diciembre de 2027.

Los principales datos del brote de salmonela

135 médicos residentes y de alta especialidad resultaron afectados.

41 personas requirieron inicialmente tratamiento hospitalario.

23 médicos permanecen hospitalizados al corte del 6 de septiembre .

Todos los pacientes internados se encuentran estables .

Ninguno ha requerido atención en terapia intensiva .

Los análisis identificaron Salmonella spp.

También se detectó E. coli enterotoxigénica (ETEC) en algunos pacientes.

El comedor subrogado permanece suspendido desde el 1 de septiembre .

El OIC abrió una investigación administrativa el 3 de septiembre.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones epidemiológica, sanitaria y administrativa.

Salud ordena revisar comedores de hospitales públicos

A raíz del brote, la Secretaría de Salud extendió la revisión más allá del Hospital General de México.

Secretaría de Salud amplía revisión de comedores en hospitales públicos. (Presidencia)

Kershenobich informó que se inició una investigación sobre la situación en otros institutos nacionales de salud y hospitales de referencia, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier otro evento que pudiera representar un riesgo.

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El funcionario instruyó a la Dirección General de Epidemiología, a la Cofepris y a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a participar en estas revisiones.

También solicitó la participación del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex para mantener una revisión de las condiciones higiénico-sanitarias de los servicios de alimentación de sus unidades hospitalarias.

Las inspecciones contemplan aspectos relacionados con la preparación, almacenamiento, conservación y suministro de los alimentos, además de las condiciones sanitarias de cocinas y comedores.

La Secretaría de Salud indicó que la vigilancia epidemiológica y sanitaria continuará a través de las instancias correspondientes, que deberán determinar con evidencia las causas de cualquier evento identificado y establecer las medidas correctivas necesarias.

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El médico Isaac Chávez Díaz difunde imágenes del albergue de residentes en el marco de la polémica por gastroenteritis en el Hospital General de México. (X: Isaac Chávez Díaz)

Investigación continúa mientras 23 residentes siguen hospitalizados

La evolución de los médicos afectados permanece bajo seguimiento mientras continúan las investigaciones sobre el origen de la contaminación. El Hospital General de México señaló que los 23 pacientes que permanecen internados están estables y que ninguno ha necesitado cuidados intensivos.

Hasta ahora, las autoridades han establecido una relación temporal entre el brote y los alimentos consumidos en el comedor subrogado de los residentes, pero la causa específica de la contaminación continúa bajo investigación.

Previamente, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, señaló que existía una coincidencia entre los médicos afectados relacionada con un desayuno que incluía huevo.

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La hipótesis planteada fue que el brote podía estar asociado con ese alimento. Sin embargo, las autoridades mantienen el análisis de muestras y demás elementos necesarios para establecer el origen.

Investigan origen del brote mientras 23 médicos permanecen hospitalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Salud también aclaró que el comedor involucrado no es el mismo que prepara y distribuye alimentos para los pacientes hospitalizados y otros servicios del nosocomio. El área afectada corresponde al servicio subrogado destinado fundamentalmente a los médicos residentes.

Mientras el comedor permanece suspendido, la Secretaría de Salud mantiene la vigilancia de los trabajadores afectados y la revisión de las condiciones sanitarias de los servicios de alimentación. Paralelamente, el Órgano Interno de Control continúa con la integración del expediente para determinar si existen responsabilidades administrativas.

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Kershenobich indicó que las revisiones deberán realizarse con carácter urgente y que sus resultados serán informados a la Secretaría de Salud.

Las autoridades prevén comunicar los avances y las medidas que se determinen una vez que concluyan las investigaciones y se cuente con los elementos necesarios para establecer las causas del brote.