Fueron a un cateo y encuentran un túnel con tomas clandestinas de combustible en Nuevo León. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo realizado en Santa Catarina, Nuevo León. El hallazgo forma parte de una serie de operativos contra el robo de hidrocarburos y otros delitos ejecutados en distintos estados del país, según informó la dependencia.

Las diligencias se realizaron de manera coordinada entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En total, la Fiscalía reportó dos operativos vinculados al robo de hidrocarburo y la captura de cinco personas por otros delitos diversos.

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Hallazgo de un túnel y tomas clandestinas en Nuevo León

En Santa Catarina, agentes de la AIC cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble por la posible comisión de un delito en materia de hidrocarburos. La diligencia contó con la colaboración del personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante el cateo en Santa Catarina, la Fiscalía localizó una excavación con acceso a un túnel conectado a dos tomas clandestinas de hidrocarburo. En el lugar también se aseguraron un arma de fuego corta, un cargador y cartuchos útiles.

Fueron a un cateo y encuentran un túnel con tomas clandestinas de combustible en Nuevo León. FGR

El operativo permitió además el aseguramiento de cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, muestras de hidrocarburo, mangueras y documentación diversa. El inmueble donde se realizó la excavación quedó igualmente asegurado.

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Personal de Pemex se encargó de inhabilitar las dos tomas clandestinas localizadas en el sitio. Todo lo asegurado, incluidas las armas y los vehículos, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) para las investigaciones correspondientes.

Segundo operativo contra el huachicol en Hidalgo

La FGR realizó un segundo operativo relacionado con hidrocarburos en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo. En esta ocasión, la Agencia de Investigación Criminal trabajó junto con elementos de la Guardia Nacional (GN).

Durante las acciones de investigación en ese municipio, las autoridades aseguraron 480 litros de posible combustible. El material se encontraba distribuido en 13 tambos, los cuales también quedaron bajo resguardo.

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Fueron a un cateo y encuentran un túnel con tomas clandestinas de combustible en Nuevo León. FGR

Como parte del mismo operativo, fue asegurado un vehículo relacionado con el presunto ilícito. La Fiscalía no detalló si se realizaron detenciones en este caso ni especificó las condiciones en las que se localizó el combustible.

Órdenes de aprehensión cumplimentadas en tres estados

Además de las acciones contra el robo de hidrocarburos, la FGR cumplimentó órdenes de aprehensión y reaprehensión contra tres personas en distintas entidades del país. Las capturas corresponden a delitos que van desde el uso de documentos falsos hasta la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

En la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, fue detenido Rafael “N” por su probable participación en el delito de uso de documento falso. La orden de aprehensión en su contra fue cumplimentada por agentes de la AIC.

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Fueron a un cateo y encuentran un túnel con tomas clandestinas de combustible en Nuevo León. FGR

En Aguascalientes, Aguascalientes, se ejecutó una orden de reaprehensión contra Marlon “N”. Este hombre es señalado por la probable comisión de los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.

Fueron a un cateo y encuentran un túnel con tomas clandestinas de combustible en Nuevo León. FGR

Además, en Emiliano Zapata, Morelos, fue reaprehendido Daniel “N”. La orden judicial en su contra corresponde a los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Fueron a un cateo y encuentran un túnel con tomas clandestinas de combustible en Nuevo León. FGR

Detención en flagrancia sobre la carretera federal 101

Un quinto caso se registró en Tula, Hidalgo, donde agentes federales realizaron actos de investigación sobre la carretera Federal 101, en el tramo Ciudad Victoria-Tula. Las diligencias se llevaron a cabo por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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En este punto carretero, dos personas fueron detenidas en flagrancia. Junto con los detenidos, las autoridades aseguraron 121 cartuchos útiles y un vehículo relacionado con los hechos.

La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias específicas que motivaron la revisión en ese tramo carretero ni sobre la identidad de los dos detenidos.