De las fiscalías al gabinete: Sheinbaum explica la metodología detrás de las cifras de reducción de homicidios en México

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este martes el proceso mediante el cual se integran las cifras oficiales de homicidios dolosos en México, luego de que Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentara los datos con cierre al 31 de agosto de 2026.

Durante la conferencia matutina, la mandataria respondió a los cuestionamientos sobre la confiabilidad de las estadísticas y sostuvo que la metodología utilizada actualmente es la misma que se aplicó durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

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Sheinbaum detalló que el registro comienza en las fiscalías estatales y en la Fiscalía General de la República (FGR), continúa con actualizaciones semanales y mensuales, y posteriormente es revisado dentro de las reuniones del Gabinete de Seguridad.

¿Cómo se contabilizan diariamente los homicidios dolosos en México?

La presidenta explicó que el SESNSP, instancia encargada de reunir la información nacional en materia de seguridad pública, funciona desde 1997. Desde entonces, las estadísticas de homicidio doloso se construyen a partir de los reportes de las fiscalías generales de justicia de las 32 entidades y de la FGR.

Cuando una persona muere de manera violenta y el caso es clasificado como homicidio doloso conforme al Código Penal correspondiente, la fiscalía responsable debe comunicarlo al Secretariado Ejecutivo.

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El proceso descrito por Sheinbaum consta de varias etapas:

Las fiscalías estatales y la FGR informan todos los días sobre los homicidios dolosos registrados.

El SESNSP integra los reportes recibidos y publica una cifra diaria.

Cada semana se actualizan los datos para incorporar casos que no fueron reconocidos o clasificados el mismo día en que ocurrieron.

Al concluir cada mes se espera al menos una semana para que las fiscalías revisen y ajusten su información.

Una vez concluida la actualización, las cifras se publican en el portal del Secretariado Ejecutivo.

La mandataria reconoció que los reportes preliminares pueden modificarse. Según explicó, los ajustes mensuales suelen realizarse al alza porque algunos homicidios son identificados o reclasificados después del primer corte diario.

“La forma de medir es la misma, exactamente la misma. No hay diferencia en la medición”, afirmó Sheinbaum al rechazar que la disminución reportada durante su administración sea producto de un cambio en la metodología.

El Gabinete de Seguridad revisa las cifras todos los días

La información enviada por las fiscalías también es analizada diariamente por el Gabinete de Seguridad, integrado por autoridades federales responsables de coordinar la estrategia contra la violencia y los delitos de alto impacto.

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Sheinbaum utilizó como ejemplo la cifra registrada el lunes 7 de septiembre, cuando se contabilizaron 25 homicidios dolosos en el país. De acuerdo con la presidenta, se trató de uno de los niveles diarios más bajos registrados en un periodo prolongado.

La numeralia destacada por la mandataria fue la siguiente:

20 homicidios dolosos : el día con la cifra más baja durante su administración.

25 homicidios dolosos : cifra preliminar correspondiente al lunes previo a la conferencia.

46 homicidios menos al día : reducción calculada entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

48% de reducción : disminución estimada al comparar el cierre de 2024 con el promedio registrado hasta agosto de 2026.

53% de reducción: descenso calculado entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

La presidenta precisó que el porcentaje de disminución puede variar dependiendo del periodo utilizado para realizar la comparación. Si se toma como punto de partida el cierre de 2024, la reducción es de 48%; si se compara septiembre de 2024 con agosto de 2026, alcanza 53%.

¿Por qué las cifras del INEGI son diferentes a las del SESNSP?

Sheinbaum también explicó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza una contabilidad distinta a la del Secretariado Ejecutivo. Aunque ambas instituciones documentan muertes violentas, utilizan fuentes y tiempos de publicación diferentes.

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El SESNSP obtiene su información de las carpetas y registros de las fiscalías. El INEGI, en cambio, revisa las actas de defunción expedidas por los registros civiles de todo el país.

Esta diferencia provoca que el conteo del INEGI generalmente sea mayor y se publique varios meses después del cierre del año analizado. Por ejemplo, las cifras definitivas de 2026 podrían conocerse entre julio y agosto de 2027.

La presidenta señaló que una muerte puede no aparecer como homicidio doloso dentro del reporte de una fiscalía si se determina que ocurrió en un enfrentamiento o en una acción considerada como legítima defensa. Sin embargo, el INEGI podría contabilizarla como una defunción por homicidio con base en el acta correspondiente.

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En cuanto a 2025, Sheinbaum indicó que el INEGI reportó un promedio de 76.7 homicidios diarios. Los resultados de 2026 presentados por el SESNSP todavía son preliminares y comprenden únicamente la información disponible hasta agosto.

Sheinbaum compara los homicidios durante los últimos gobiernos

La presidenta recurrió a las cifras históricas para defender que los datos actuales pueden compararse con los de administraciones anteriores porque, aseguró, la metodología del Secretariado Ejecutivo no ha cambiado.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, expuso, el promedio pasó de 28.6 homicidios diarios en 2006 a 70.9 en 2012, lo que representó un incremento de 148%. Sheinbaum atribuyó ese crecimiento a la denominada guerra contra el narcotráfico y a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

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Sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto, explicó que en el primer año hubo una disminución de 63.2 a 54.8 homicidios diarios, pero posteriormente la tendencia volvió a subir hasta llegar a alrededor de 100 asesinatos por día.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador, añadió, los homicidios se mantuvieron estables durante los primeros tres años y después comenzaron a disminuir. El promedio de 2024 cerró en 91.7 casos diarios, equivalente, según los datos expuestos, a una reducción de 9% frente al nivel anterior.

Sheinbaum sostuvo que el promedio registrado hasta agosto de 2026 confirma una disminución sostenida. Frente a las dudas expresadas sobre la validez de los resultados, insistió en que las cifras proceden de las mismas instituciones, clasificaciones penales y mecanismos de actualización empleados desde hace casi tres décadas.

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