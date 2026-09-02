Alfonso Durazo arremete contra Colosio tras sus críticas a Claudia Sheinbaum: “Tiene mucho futuro, pero aún no le llega”

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, salió en defensa del gobierno de Claudia Sheinbaum. EFE/ José Méndez

Guardar

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, respondió a las críticas que el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, lanzó contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la sesión de inicio del periodo legislativo, realizada en el contexto del Segundo Informe de Gobierno.

A través de sus redes sociales, Durazo señaló que durante algún tiempo había evitado pronunciarse sobre la actuación pública de Colosio Riojas debido al afecto que le tiene. Sin embargo, consideró necesario fijar una postura después de la intervención del legislador.

PUBLICIDAD

“Luis Donaldo tiene mucho futuro, pero este no le ha llegado todavía”, afirmó el mandatario sonorense, quien sostuvo que el senador aún tiene experiencia por adquirir y aspectos por desarrollar en su trayectoria política.

Durazo cuestionó que la capacidad discursiva pueda sustituir el conocimiento obtenido mediante el ejercicio de responsabilidades públicas. “La retórica, por buena y efectista que sea, no puede superar jamás a la experiencia”, señaló.

Durazo arremete contra Luis Donaldo Colosio Riojas. (Facebook)

El gobernador también sostuvo que Colosio Riojas todavía no cuenta, desde su perspectiva, con la experiencia necesaria para comprender plenamente las exigencias de encabezar una administración estatal o la Presidencia de la República.

PUBLICIDAD

“A esas responsabilidades no se puede llegar a aprender”, expresó Durazo, al argumentar que esta falta de experiencia influye en la valoración del senador sobre los resultados de la Cuarta Transformación y de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum.

Colosio cuestiona el poder de Morena y los resultados del gobierno

La respuesta de Durazo se produjo luego de que Colosio Riojas utilizara su intervención en tribuna para cuestionar la concentración de poder que, desde su perspectiva, Morena y sus aliados han acumulado durante los últimos años.

El senador sostuvo que el oficialismo cuenta con la Presidencia de la República, gubernaturas, mayorías en el Congreso de la Unión y presencia en los congresos locales. También cuestionó los cambios relacionados con el Poder Judicial y los órganos autónomos.

PUBLICIDAD

“Nunca en la historia moderna de este país un solo proyecto había reunido tanto poder en tan pocas manos”, afirmó el legislador de Movimiento Ciudadano.

Colosio Riojas arremete contra Morena por el caso Carlos Manzo.

A partir de ese planteamiento, Colosio Riojas lanzó una serie de cuestionamientos sobre los resultados obtenidos durante los años de gobierno de la Cuarta Transformación.

“Si Morena lo ganó todo, entonces, teniéndolo todo, ¿qué han resuelto?”, preguntó desde la tribuna.

Entre los temas que mencionó estuvieron la violencia, los casos de personas desaparecidas, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, los problemas de abasto e infraestructura en hospitales, así como la deuda pública y la situación económica.

PUBLICIDAD

El senador también cuestionó que el oficialismo continúe atribuyendo algunos de los problemas actuales a administraciones anteriores.

“¿Cuántos años más van a culpar al pasado si ustedes mismos ya son parte de ese pasado?”, expresó.

Grecia Quiroz y el asesinato de Carlos Manzo entran al debate político

Uno de los puntos centrales de la intervención de Colosio Riojas fue el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025.

Colosio Riojas exige justicia para Carlos Manzo y defiende a su viuda, Grecia Quiroz.

El senador cuestionó que, después del homicidio, distintos señalamientos se hayan dirigido hacia Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, en lugar de concentrarse en el esclarecimiento del caso.

“Imperdonable que en Michoacán asesinen a Carlos Manzo y que como respuesta Morena y sus aliados prefieran linchar a su esposa Grecia Quiroz en lugar de hacerle justicia a su familia”, afirmó.

PUBLICIDAD

Colosio también cuestionó lo que consideró un uso selectivo de las instituciones de justicia y sostuvo que existen diferencias en la forma en que se atienden determinados asuntos.

Durante su discurso señaló además que algunos casos relacionados con personas cercanas al poder reciben, desde su perspectiva, una respuesta distinta a la que enfrentan otros ciudadanos o adversarios políticos.

El legislador también hizo referencia a la situación de seguridad en Sinaloa y cuestionó la protección política que, según su postura, han recibido integrantes del oficialismo.

El senador puso en duda la imparcialidad con la que las instituciones de justicia atienden distintos casos. Crédito: SSP Sinaloa

Los principales puntos del intercambio entre Durazo y Colosio

Alfonso Durazo afirmó que Luis Donaldo Colosio Riojas “tiene mucho futuro”, aunque consideró que todavía debe adquirir mayor experiencia.

El gobernador cuestionó la gestión del actual senador como presidente municipal de Monterrey .

Colosio Riojas criticó la concentración de poder de Morena y sus aliados.

El senador mencionó problemas relacionados con violencia, desapariciones, salud, pobreza, deuda e impunidad.

También defendió a Grecia Quiroz frente a los señalamientos surgidos después del asesinato de Carlos Manzo.

El intercambio se produjo después de la presentación del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum defiende resultados de su gobierno en el Segundo Informe

Las críticas de Colosio Riojas ocurrieron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, donde expuso los principales resultados que su administración atribuye a los primeros 23 meses de gobierno.

PUBLICIDAD

(Presidencia)

La mandataria afirmó que su administración ha mantenido una política de austeridad y defendió el uso de los recursos públicos.

“Cada avance, decisión y esfuerzo, tienen un mismo propósito: que el bienestar llegue a todas y a todos”, señaló al inicio de su mensaje.

En materia económica, Sheinbaum destacó el incremento del salario mínimo mensual, que pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026. También informó sobre una Inversión Extranjera Directa de 35 mil millones de dólares durante el primer semestre de este año.

La presidenta señaló que el país alcanzó 60 millones de personas con empleo y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento.

En cuanto a los Programas para el Bienestar, informó que al cierre de 2026 se prevé llegar a más de 42 millones de derechohabientes, con una inversión de un billón de pesos.

PUBLICIDAD

“Los recursos públicos se convierten en Programas para el Bienestar, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras de agua, trenes y seguridad”, sostuvo.

Claudia Sheinbaum destacó los avances de su administración en materia de seguridad, economía, empleo y programas sociales. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En materia de seguridad, Sheinbaum afirmó que los homicidios dolosos han disminuido 51 por ciento desde el inicio de su administración, mientras que julio registró, de acuerdo con las cifras presentadas, el promedio diario más bajo en 11 años.

“La paz y la tranquilidad de las familias son la prioridad del gobierno”, afirmó la presidenta al presentar los resultados de la estrategia de seguridad.

Durazo cuestiona la trayectoria de Colosio y recuerda su paso por Monterrey

En su respuesta, Alfonso Durazo no se limitó a cuestionar las críticas del senador contra el gobierno federal, sino que también puso sobre la mesa la gestión de Colosio Riojas como presidente municipal de Monterrey.

PUBLICIDAD

El gobernador de Sonora sostuvo que el actual legislador dejó pendientes durante su administración municipal y consideró que ese antecedente debe formar parte de la evaluación sobre su trayectoria pública.

“Carece de la autoridad moral imprescindible para criticar eventuales deficiencias del gobierno”, afirmó Durazo al referirse a Colosio, a quien también reprochó haber dejado, según su posicionamiento, “una estela de rezagos y desaciertos” en Monterrey.

Durazo cuestiona experiencia de Colosio Riojas tras discurso contra Morena. REUTERS/Santiago Fontes

Durazo señaló que quienes han ocupado cargos públicos deben estar sujetos al escrutinio y a la rendición de cuentas.

“No puede hablar como si estuviera exento de rendir cuentas”, expresó.

El mandatario sonorense también recordó la elección por la senaduría en Nuevo León, en la que Colosio Riojas llegó a la Cámara Alta por la vía de la primera minoría.

“No le alcanzaron su excelente oratoria, su fama ni su merecidamente reconocido apellido”, señaló Durazo.

Mientras Colosio Riojas cuestionó los resultados de la administración federal y la concentración de poder del oficialismo, Durazo respondió centrando sus críticas en la experiencia, trayectoria y desempeño previo del senador de Movimiento Ciudadano.