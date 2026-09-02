“Ningún reloj lo he comprado con recursos públicos, ni como secretaria de Turismo”, aclara Josefina Rodríguez Zamora

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aclaró que no lleva una vida de lujos. Crédito: X/ @josefinarodzam

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Este miércoles, Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, compartió un comunicado, en el que trato de aclarar lo publicado por el diario Reforma, respecto a la vida de lujos que lleva con su pareja.

A través de sus redes sociales, la funcionaria federal rechazó que adquiera artículos de lujo, como relojes, con recursos públicos o aprovechando su cargo como titular de la Secretaría de Turismo.

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Josefina Rodríguez comparte principios de “austeridad”

En el escrito en cuestión, Josefina Rodríguez destacó que comparte los principios de “austeridad” que encabeza la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Comparto plenamente los principios de austeridad, sencillez y servicio público que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para este Gobierno, la austeridad significa administrar con responsabilidad los recursos que pertenecen al pueblo y destinarlos prioritariamente a generar bienestar, ampliar derechos y atender a quienes más lo necesitan”, escribió.

Funcionaria destaca su trabajo en el sector privado

Rodríguez Zamora también defendió que las mujeres continúen abriendo espacios de trabajo en diversos puestos públicos.

Además, resaltó su trayectoria en el sector privado anterior a ocupar un cargo en el gabinete presidencial, sobre todo, en el sector restaurantero.

“Mi trayectoria profesional en el sector privado es anterior a mi responsabilidad como secretaria de Turismo. Durante años me he desempeñado en la industria restaurantera, una actividad que aprendí y comparto con mi madre, quien es ampliamente reconocida en Tlaxcala y Puebla por su trabajo como promotora de la cultura y la gastronomía”, agregó.

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Asegura que ha construido un “patrimonio propio”

En la nota informativa, Josefina Rodríguez señaló que ha logrado construir un patrimonio propio, que está reflejado en sus declaraciones patrimoniales y no tiene relación con recursos públicos.

“A lo largo de mi vida, y mucho antes de ocupar un cargo público, he trabajado junto con mi familia y he logrado construir un patrimonio propio. Lo he hecho con esfuerzo, dedicación y honestidad. Ese patrimonio se encuentra debidamente reflejado en mis declaraciones patrimoniales y no tiene relación alguna con recursos públicos. Mi desempeño nunca ha estado marcado por actos de corrupción ni por el uso de recursos públicos para beneficio personal”.

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“No he adquirido ningún reloj con recurso públicos”, dice Zamora

Por último, Zamora hizo la aclaración más importante, respecto a lo que publicó el diario Reforma, que no ha comprado ningún reloj de lujo con recursos públicos o aprovechando su puesto como funcionaria federal.

“Quiero ser absolutamente clara: ningún bien material de mi propiedad, incluido cualquier reloj, accesorio u otro artículo al que se haga referencia en la publicación, ha sido adquirido con recursos públicos, ni durante mi gestión como secretaria de Turismo”, concluyó.

Exhiben vida de lujos de la secretaria de Turismo

Este martes, el diario Reforma publicó un reportaje en el que exhibió como la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, con un sueldo de 132 mil pesos mensuales, puede adquirir artículos cuyo costo individual supera de forma considerable sus ingresos.

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Un anillo de diamantes entregado por su prometido en enero, valuado hasta en 900 mil pesos.

Un reloj Cartier valuado en 140 mil pesos.

Vestidos de diseñador con costo estimado de 30 mil pesos por pieza.

Zapatillas de marca cotizadas en 17 mil 500 pesos.