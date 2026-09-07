México

Ya no solo sismos, ahora Protección Civil podrá enviar alertas a celulares por huracanes, inundaciones y otros riesgos

La CRT detalla que el esquema por temblores conserva su operación y el tono característico

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una pantalla roja. La pantalla muestra un símbolo de alerta de sismo y la silueta de una ciudad.
La Alerta Máxima se activará para fenómenos naturales distintos a los sismos y usa un sonido diferente a partir del último trimestre del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó este 6 de septiembre la regulación del sistema de alertamiento celular para que, a partir del último trimestre de este 2026, los teléfonos reciban una Alerta Máxima por fenómenos naturales distintos a los sismos, con un sonido diferente, según el organismo.

De acuerdo con la CRT, la Coordinación Nacional de Protección Civil podrá enviar mensajes a la población con recomendaciones o avisos sobre posibles afectaciones por huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, mientras la Alerta Máxima por Sismo mantiene sin cambios su operación y su tono característico.

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Vista satelital de la costa de América del Norte con densas nubes sobre el océano Pacífico y el logotipo de la NOAA en la esquina inferior
La Alerta Máxima por Sismo mantiene sin cambios su operación y su tono característico, según la CRT, esta se usa para emergencias climáticas diferentes, como los huracanes. (NOAA)

La regulación también incorpora Avisos de Protección Civil para advertencias anticipadas sobre condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales, como lluvias graves, frentes fríos extremos, olas de calor o mala calidad del aire, según la CRT; estos avisos usarán el sonido configurado en el dispositivo para mensajes SMS.

Según la comisión, la recepción de alertas no depende de saldo ni requiere conexión a internet, los mensajes no se podrán desactivar y aparecerán de inmediato como ventana emergente; la implementación tecnológica se realizará en el último trimestre del año, una vez que los proveedores de telefonía hagan las adaptaciones técnicas requeridas.

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La CNPC activará la alerta masiva en celulares durante el Segundo Simulacro Nacional 2026

Teléfono móvil sobre mesa de madera. Pantalla encendida con "ALERTA SÍSMICA", icono de onda sísmica y triángulo de advertencia rojo.
El aviso de prueba llegará este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas por Cell Broadcast en las 32 entidades, sin internet ni aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, la CNPC activará la alerta masiva en celulares durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que toma como hipótesis principal un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla, para ensayar la respuesta oficial y familiar ante un movimiento con poco tiempo de anticipación en la zona centro del país.

La advertencia llegará por Cell Broadcast a teléfonos móviles de las 32 entidades, sin necesidad de internet, datos móviles, saldo ni descarga de aplicaciones. El mensaje incluirá una leyenda de prueba, pero el sonido está diseñado para romper el modo silencioso del dispositivo.

El simulacro, según la Coordinación Nacional de Protección Civil, se realizará por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La titular del organismo, Laura Velázquez Alzúa, convocó al ejercicio con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno frente a un sismo de gran magnitud.

Escenario principal plantea un sismo en Tehuacán con efectos para la zona centro

Sismógrafo registrando ondas sísmicas rojas. Un smartphone en primer plano muestra una alerta sísmica con un ícono de globo y texto "ALERT".
La Coordinación Nacional de Protección Civil realiza el ejercicio por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el llamado de Laura Velázquez Alzúa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis central corresponde a la zona centro y plantea un sismo de 7.7 en Tehuacán, Puebla. Los estados considerados en esa región son Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

De acuerdo con el comunicado oficial, se trata de un evento físicamente posible por la interacción de la placa de Cocos. La selección de ese escenario permite ensayar uno de los casos que más preocupan para la capital del país por la amplificación sísmica en suelos blandos y por el menor margen de aviso antes del movimiento.

El ejercicio se realizará en sábado por primera vez para facilitar la participación de las familias desde sus hogares. La fecha del 19 de septiembre mantiene su carga simbólica por los sismos de 1985 y 2017, referencia central en la cultura de prevención en México.

Simulacro incluye otros cuatro sismos regionales

Primer plano de un sismógrafo real con líneas sísmicas negras sobre un fondo desenfocado de la bandera de México en verde, blanco y rojo.
El ejercicio contempla otras cuatro hipótesis regionales: 7.1 en Mexicali, 5.2 en Ciudad de Allende, 7.0 en Cabo Catoche y 7.6 en Tonalá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del escenario en Puebla, el simulacro contempla otras cuatro hipótesis regionales. En el noroeste se plantea un sismo de 7.1 en Mexicali, Baja California, y en el noreste uno de 5.2 en Ciudad de Allende, Nuevo León.

En la Península de Yucatán se ensayará un movimiento de 7.0 en Cabo Catoche, Quintana Roo. En el Golfo de Tehuantepec, la hipótesis será de 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas.

La CNPC explicó que estos escenarios fueron diseñados a partir de datos geofísicos oficiales. El propósito es evaluar la capacidad de respuesta de la población y de las autoridades en distintas regiones del país.

Alerta sonará aunque el celular esté en silencio

Una mano sostiene un celular con el mensaje de alerta SISMO frente a un mapa de México con ondas sísmicas y tres luces de emergencia rojas.
La alerta del simulacro suena aunque el celular esté en silencio y complementa a los altavoces del SASMEX.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta masiva del simulacro no funciona como un mensaje de texto ni como una notificación convencional. Se transmite directamente desde la antena celular en la zona de cobertura y obliga al equipo a reproducir el sonido de emergencia aunque esté en silencio.

Ese mecanismo opera de forma complementaria a los altavoces del SASMEX, instalados en ocho entidades: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Michoacán y Chiapas. A diferencia de esos altavoces físicos, el aviso por celular está diseñado para alcanzar usuarios en las 32 entidades.

La recomendación oficial es actuar igual que ante una emergencia real y seguir la ruta de evacuación previamente identificada. Las autoridades también piden no depender únicamente del teléfono y actualizar el plan familiar de emergencia con base en lo observado durante el ejercicio.

En un sismo real, el SASMEX activa la alerta cuando al menos dos estaciones sísmicas detectan energía por encima de los niveles establecidos, o cuando el movimiento supera magnitud 5 a menos de 170 kilómetros de distancia. Ese doble criterio define el tiempo de anticipación con que la población recibe el aviso.

Mientras más lejos esté el epicentro de una ciudad, mayor será el margen para reaccionar antes de que llegue el movimiento telúrico. En sismos cercanos a la CDMX, como el escenario planteado para Tehuacán, ese tiempo se reduce.

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