Cynthia Klitbo quiere salir de La Casa de los Famosos México y pide ayuda a sus fans para que la saquen

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Cynthia Klitbo podría ser la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que la propia actriz le pidiera a sus fans ayuda para que la saquen del reality de Televisa, tras seis semanas dentro del encierro.

Klitbo aseguró en una charla con Masad Altamimi y Yahir que el “experimento se acabó” para ella, mostrando hartazgo por seguir compitiendo por el premio de 4 millones de pesos, y espera que su fandom entienda para que dejen de votar por ella.

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Cabe recordar que Cynthia Klitbo es una de las 5 nominadas de esta sexta semana, junto a Flor Vigna, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz; y de acuerdo a encuestas, el público desea que se quede en el reality al menos una semana más.

Cynthia Klitbo estalla en La Casa de los Famosos México y pide salir

Mariana Ochoa y Gema Garoa se declararon la guerra en la gala de salvación. (X: La Casa de los Famosos México 4)

Durante la gala del pasado 3 de septiembre, Cynthia Klitbo protagonizó un tenso intercambio con los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice dentro de La Casa de los Famosos México. La actriz expresó abiertamente su hartazgo por las condiciones del reality y aseguró que ya no le preocupa una eventual eliminación.

“A estas alturas, por mí está bien si me voy. Yo ya estoy harta”, declaró la actriz con evidente desinterés, previo a la final del “Robo de Salvación”, cuando los conductores preguntaron a los nominados cómo se sentían ante la posibilidad de salir del programa.

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Klitbo también lanzó una crítica directa a las condiciones de la casa y al deterioro emocional de los participantes tras varias semanas de encierro:

“Sí, pero ya llevamos seis semanas aquí, con el calor insoportable de la casa. No podemos salir por horas al jardín, no vemos el cielo; la psique de todos ya está muy mal”, aseguró.

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo pide ayuda a sus fans para que la saquen

Cynthia Klitbo quiere salir de la Casa y se lo confiesa a Yahir (Captura de pantalla)

Este sábado 5 de septiembre, Klitbo mantuvo una plática con sus compañeros Yahir y Masad Altamimi en la que pidió directamente el apoyo de sus seguidores para abandonar la competencia.

“Ya me quiero ir, yo espero que mi fandom lo entienda y me ayude a salirme, no quiero estar más aquí, prefiero verlos afuera en un reventón. Para mí el experimento se acabó”, expresó la actriz ante ambos habitantes.

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La declaración confirma una postura que Klitbo ya había adelantado dos días antes, cuando cuestionó las condiciones físicas del encierro: “No podemos salir por horas al jardín, no vemos el cielo; la psique de todos ya está muy mal”, dijo la actriz.

Cynthia Klitbo aparece nominada y podría salir este domingo

La actriz forma parte de la placa de nominados de esta semana junto a Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna y Memo Schutz.

El romance podría romperse en La Casa de los Famosos México 2026: encuesta destapa al posible eliminado del domingo

Las votaciones registradas hasta el 4 de septiembre colocan a Flor Vigna como la participante con mayor riesgo de salida, con apenas 11% de las preferencias. Klitbo se ubica en ese conteo con 15%, empatada con Memo Schutz, por lo que el público desea que permanezca una semana más en el reality, aunque sus últimas declaraciones podrían cambiar su destino.

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El resultado oficial de la eliminación se conocerá este domingo 6 de septiembre. La actriz llegó a esta instancia del programa tras seis semanas de convivencia continua, periodo que ella misma describe como determinante para su deseo de dejar la competencia.

¿Cuándo y dónde ver la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México?

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México se transmite este domingo 6 de septiembre a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

(Infobae/Jenifer Nava)

Dónde verla:

Televisión abierta: por Las Estrellas , la señal principal de la emisora.

Streaming: a través de ViX , donde además puedes seguir la convivencia dentro de la casa las 24 horas del día. La pregala arranca media hora antes, a las 20:00 horas, conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Sitio digital: desde la sección “En Vivo” del sitio oficial del programa, con autenticación mediante tu proveedor de televisión de paga.

Esta gala coincide con el estreno de La Granja VIP 2026 por Azteca UNO, que comienza media hora antes, a las 20:00 horas.