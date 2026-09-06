Piojo Alvarado podría irse a Rusia junto a Montes y Chávez: Chivas responde a la primera oferta

El Piojo Alvarado anotó gol otra vez (@Chivas)

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Roberto “Piojo” Alvarado podría llegar a Rusia antes del cierre de registros del 10 de septiembre, luego de que Chivas recibiera una primera oferta del Spartak de Moscú cercana a los 8 millones de dólares por el atacante mexicano.

La propuesta coloca al futbolista de 28 años ante la posibilidad de compartir liga con sus compatriotas César Montes y Luis Chávez. Ambos militan en el futbol ruso, un destino que ahora aparece en la negociación entre el Spartak y el Guadalajara.

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De acuerdo con información de Gibran Araige, la directiva rojiblanca analiza el planteamiento del club moscovita, aunque considera que la cifra ofrecida está por debajo de sus expectativas. El reporte del periodista de TUDN señala que Chivas no tiene intención de desprenderse de Alvarado en este momento. La postura del club deja la operación abierta, pero condicionada a que el Spartak presente una nueva propuesta con mejores condiciones.

“El Spartak de Moscú quiere al Piojo y ya mandó una oferta a Chivas cercana a los 8 MDD.La directiva rojiblanca analiza la propuesta, pero de entrada la considera baja y no quiere vender al atacante, menos ahora que el equipo pelea por el título”, escribió el Gibran en sus redes sociales.

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De acuerdo con información de Gibran Araige, la directiva rojiblanca analiza el planteamiento del club moscovita, aunque considera que la cifra ofrecida está por debajo de sus expectativas (Captura de pantalla)

Chivas espera una segunda oferta antes del 10 de septiembre

El margen para una negociación es corto. El mercado de registros en Rusia cierra este 10 de septiembre, por lo que el Spartak de Moscú tendría pocos días para mejorar su oferta y alcanzar un acuerdo con el conjunto rojiblanco.

La negativa inicial no representa el cierre definitivo de las conversaciones. Chivas mantiene la expectativa de recibir un segundo ofrecimiento antes de que concluya el periodo de registros en Rusia.

Alvarado es uno de los futbolistas mexicanos que despierta interés fuera de la Liga MX. Un eventual acuerdo con el Spartak abriría la puerta para que el atacante inicie su carrera en Europa.

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Alvarado puso el ambiente previo al partido. REUTERS/Henry Romero

Trayectoria del Piojo Alvarado

El Piojo Alvarado construyó su trayectoria desde las categorías de ascenso hasta convertirse en una pieza ofensiva de C.D. Guadalajara. Su debut profesional llegó con Celaya F.C., club en el que jugó entre 2013 y 2016 en el Ascenso MX.

En 2017 tuvo su primera experiencia en la máxima categoría con C.F. Pachuca. Ese mismo año pasó a C. Necaxa, donde encontró mayor continuidad. Durante su etapa con el conjunto de Aguascalientes, entre 2017 y 2018, conquistó una Copa MX.

Foto: @Chivas / Twitter.

El mediocampista se incorporó después a C.F. Cruz Azul, institución en la que permaneció de 2018 a 2021 y atravesó uno de los períodos más exitosos de su carrera. Con el equipo celeste ganó la Liga MX, la Copa MX y el Campeón de Campeones.

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Desde 2022 forma parte de C.D. Guadalajara. En el Rebaño Sagrado se consolidó como referente creativo, máximo asistente y uno de los motores del ataque.

(Twitter/@Chivas)

La salida del Piojo no está definida

Hasta ahora, no existe un acuerdo entre Chivas y el Spartak de Moscú. La única oferta reportada se mantiene cerca de los 8 millones de dólares y el Guadalajara espera una segunda propuesta.

La directiva rojiblanca tiene la última palabra sobre la continuidad del delantero. El club no muestra disposición a venderlo con el monto actual, por lo que el posible traspaso dependerá de la respuesta que presente el equipo ruso.