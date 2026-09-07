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Procesan a "El Arte", "El Dani" y "El Sombra" por el incendio en el CUM de Hermosillo: también están acusados de homicidio

Las autoridades sostienen que la agresión estaría ligada a una disputa por narcomenudeo, no a cobro de piso

Procesan a "El Arte", "El Dani" y "El Sombra" por el incendio en el CUM de Hermosillo: también están acusados de homicidio. Fiscalía de Sonora
Procesan a "El Arte", "El Dani" y "El Sombra" por el incendio en el CUM de Hermosillo: también están acusados de homicidio. Fiscalía de Sonora
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Un Juez de Control vinculó a proceso a tres hombres identificados como Jesús Salvador “N”, alias “El Arte”; Daniel Ernesto “N”, alias “El Dani”; y César Abdiel “N”, alias “El Sombra”, por el ataque armado e incendio registrado el pasado 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora.

La resolución judicial se dio a conocer luego de las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), que impulsó la causa penal contra los tres sujetos.

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Según informó la FGJES, los imputados fueron vinculados por los delitos de daños agravados por incendio, disparo indebido de arma de fuego y asociación delictuosa. El juez les impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Qué pasó la noche del ataque en el CUM de Hermosillo

El ataque ocurrió la noche del 28 de agosto, alrededor de las 20:30 horas, en el Centro de Usos Múltiples (CUM), ubicado sobre bulevar Solidaridad y Perimetral Norte. Un grupo armado ingresó al recinto donde se preparaba el evento “Noche Suprema: El Norte Manda”, respaldado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), que incluía combates profesionales, exhibiciones entre creadores de contenido y presentaciones musicales.

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Incendiaron el ring y provocaron daños en equipo de sonido, pantallas, iluminación, sillas y otros bienes instalados para el espectáculo. El inmueble se encuentra a pocos metros de la Comandancia Norte de la Policía Municipal.

Un vehículo de bomberos frente a un edificio de noche y un recuadro circular que muestra un cuadrilátero de boxeo en llamas
Un camión de bomberos atiende el incendio del ring para el evento de boxeo Noche Suprema en un recinto de Hermosillo. (X)

Posteriormente, mientras había personas dentro del recinto, los imputados dispararon armas de fuego. Algunos deportistas que utilizaban otras áreas del complejo tuvieron que arrojarse al piso para resguardarse. La Mesa Estatal de Seguridad confirmó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas.

En la cartelera figuraba como pelea estelar el enfrentamiento entre el boxeador profesional Miguel “Alacrán” Berchelt y el colombiano Juan Manuel “La Sombra” Córdoba, en la división de peso ligero. Tras el ataque, la función fue cancelada de forma oficial.

La Fiscalía sostiene como línea principal que el ataque respondió a una disputa entre grupos criminales dedicados al narcomenudeo, luego de que algunos participantes del evento hicieran promoción pública de actividades asociadas al consumo de drogas. Las autoridades descartaron que el hecho estuviera relacionado con cobro de piso.

La causa por homicidio calificado que enfrentan los mismos imputados

Al margen de la vinculación por el incendio, los tres sujetos también fueron procesados en una causa penal separada por el homicidio de Jesús Bernardo “N”, cuyo cuerpo apareció el 29 de agosto acompañado de un mensaje con amenazas dirigidas a cantantes e influencers.

En esa causa enfrentan cargos por homicidio calificado con premeditación, ventaja y brutal ferocidad. El juez impuso prisión preventiva justificada y el plazo constitucional fue ampliado hasta el 9 de septiembre.

La Fiscalía señaló que ambos expedientes, el del incendio y el del homicidio, derivan de la misma línea de investigación y relacionan a los detenidos con otros hechos delictivos registrados recientemente en Hermosillo, por los cuales enfrentan procedimientos adicionales ya informados con anterioridad a la opinión pública.

Causas adicionales por narcomenudeo y armas

De acuerdo con lo informado por la FGJES, César Abdiel “N”, “El Sombra”, fue vinculado en una causa adicional por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y portación de arma prohibida. Por su parte, Jesús Salvador “N”, “El Arte”, fue vinculado también por posesión de metanfetamina con fines de venta y portación de arma prohibida.

En ambos casos, el juez impuso prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación.

Un cuarto detenido y el número de testigos

En el marco de las diligencias, la Fiscalía capturó a un cuarto sujeto, quien se autodenomina “influencer”, por una orden de aprehensión vigente relacionada con el delito de violación. El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, aclaró que esta persona no fue detenida directamente por el incendio del CUM, sino por un asunto distinto. También se le relaciona con un homicidio intencional ocurrido recientemente en la capital sonorense.

Autoridades detienen a tres presuntos sicarios y al influencer Azlan, señalado de promocionar estupefacientes en TikTok antes del incendio que suspendió la función de boxeo en Hermosillo. (Redes socialeS)
Autoridades detienen a tres presuntos sicarios y al influencer Azlan, señalado de promocionar estupefacientes en TikTok antes del incendio que suspendió la función de boxeo en Hermosillo. (Redes socialeS)

El Ministerio Público continúa las diligencias respecto de otras personas que formaban parte del elenco programado para el evento en el CUM, quienes ya cuentan con carpetas de investigación en integración.

La Fiscalía recabó declaraciones de 24 personas entre testigos, generadores de contenido en redes sociales, promotores, boxeadores y personal técnico de iluminación, audio y video, además de denuncias de autoridades y particulares afectados.

Los tres sujetos vinculados a proceso fueron capturados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en labores de investigación. La FGJES informó que continuará con las diligencias dirigidas a identificar y llevar ante los tribunales a quienes participen en hechos delictivos, así como a fortalecer las acciones contra las estructuras criminales que operan en la entidad.

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