¿Yeri Mua entrará a La Casa de los Famosos México 2026? Esto dijo sobre el misterioso anuncio

Yeri Mua estrena OnlyFans; cuánto cuesta suscribirse al contenido de la reguetonera del momento (Foto: cortesía)

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Yeri Mua se encuentra en medio de la conversación alrededor de La Casa de los Famosos México 2026 luego de que en redes sociales comenzara a circular la versión de que podría convertirse en la nueva habitante del reality. La especulación surgió después de que se anunciara la incorporación de una persona más al programa, tras la salida de Aldo Rendón, y rápidamente el nombre de la creadora veracruzana comenzó a tomar fuerza entre los seguidores.

Cuestionada directamente por los medios sobre si realmente ingresaría este domingo, Yeri fue clara en su primera respuesta: “No, no es verdad. Yo no sé de dónde salió el rumor”. La cantante y creadora de contenido explicó que probablemente todo comenzó después de que ella misma opinara sobre la temporada y cuestionara el desempeño de algunos participantes. “Oigan, puro mueble, la verdad, ya nos están aburriendo, ya me dio sueño”, recordó.

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Después llegó la frase que, según la propia Yeri, pudo haber provocado la especulación: “Metan una pinche vieja loca como yo”. La influencer consideró que algunos usuarios pudieron tomar ese comentario como una señal de que estaría próxima a entrar. “Yo creo que por eso fue que empezaron a decir: ah, van a meter a Yeri”, explicó. Sin embargo, cuando le mencionaron una supuesta fotografía publicada y posteriormente eliminada de las cuentas relacionadas con el reality, volvió a negar que tuviera conocimiento de una incorporación.

La salida de Aldo Rendón encendió las teorías

Aldo Rendón reaparece tras su salida de La Casa de los Famosos México por problemas de salud. (IG: @aldorendon)

El rumor alrededor de Yeri Mua apareció después de que Aldo Rendón abandonara La Casa de los Famosos México el martes 1 de septiembre por motivos de salud. Su salida dejó un espacio disponible dentro de la competencia y abrió la posibilidad de que una nueva personalidad se incorporara al programa para ocupar ese lugar.

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Posteriormente, Galilea Montijo confirmó que este domingo ingresaría un nuevo habitante mediante el carrusel, aunque no reveló públicamente quién sería. Ese anuncio fue suficiente para que los seguidores comenzaran a buscar pistas y propusieran distintos nombres. Entre las posibilidades que circularon destacó Yeri Mua, principalmente por sus propios comentarios sobre el reality y por la supuesta publicación que habría sido eliminada.

No obstante, existen razones para tomar la versión con cautela. Hasta el 6 de septiembre, ni la producción ni la propia Yeri han confirmado su entrada. Además, en junio, la productora Rosa María Noguerón había descartado que existieran negociaciones formales con la creadora para incorporarla a la temporada. Por ello, la posibilidad permanece como una especulación y no como un anuncio oficial.

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La expectativa se desarrolla además en una jornada particularmente llamativa para la televisión mexicana. La Granja VIP 2, de TV Azteca, también tiene previsto comenzar este domingo, por lo que el ingreso de una nueva personalidad a La Casa de los Famosos México ocurre en medio de una noche en la que ambos formatos buscarán captar la atención de la audiencia.

Cuando los reporteros le mencionaron precisamente La Granja VIP, Yeri incluso preguntó: “¿Qué es La granja?”. La respuesta generó un momento curioso porque dejó claro que, según sus propias palabras, no suele seguir este tipo de programas. “Casi no veo yo realities. O sea, la verdad casi no veo. Yo soy más del estar en el TikTok”, explicó.

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¿Quién es Yeri Mua y por qué su nombre tomó fuerza?

Yeri Mua lanzó un mensaje de apoyo para Ese Pérez. (IG: yerimua)

Yeri Mua es una cantante y creadora de contenido originaria de Veracruz que se ha caracterizado por una personalidad directa y espontánea frente a las cámaras y en redes sociales. Su manera de expresarse y la conversación que genera alrededor de sus declaraciones han hecho que su nombre aparezca con frecuencia dentro de las discusiones del entretenimiento digital.

Ese perfil ayuda a entender por qué su posible llegada a un reality de convivencia despierta tanta curiosidad. La propia Yeri ha demostrado que no tiene problema en expresar lo que piensa sobre el programa. Su comentario sobre que había “puro mueble” y su petición de que incorporaran a una persona con una personalidad como la suya fueron suficientes para alimentar las teorías de los usuarios.

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A la conversación se sumó la supuesta fotografía que habría aparecido durante un breve periodo en una cuenta relacionada con La Casa de los Famosos México. Aunque posteriormente habría sido retirada, ese movimiento fue interpretado en redes como una posible pista. Sin embargo, una publicación eliminada no confirma por sí misma que exista un acuerdo para que Yeri ingrese al programa.

La propia creadora tampoco confirmó una negociación. Al contrario, comenzó su respuesta con un “No, no es verdad”. Sin embargo, posteriormente dejó una frase que mantuvo abierta la intriga cuando le preguntaron si podría recibir una llamada de último momento.

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“No me van a ver este domingo por ahí, al menos de que me marquen de último momento, me digan: Jeri, te queremos por acá. A lo mejor”, respondió. Ese “a lo mejor” no constituye una confirmación, pero sí fue suficiente para que la conversación continuara entre sus seguidores.