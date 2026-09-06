México

Incendio en Tlalnepantla deja personas heridas y varios intoxicados

Bomberos y autoridades correspondientes se encuentran en el área combatiendo el incidente

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Una situación de emergencia generó preocupación este sábado 5 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que se reportara un incendio en una zona industrial del municipio. El siniestro provocó una importante movilización de los servicios de emergencia y dejó una densa columna de humo que pudo ser observada desde distintos puntos de los alrededores, mientras autoridades y cuerpos de auxilio acudían al sitio para atender el fuego y determinar el alcance de la situación.

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