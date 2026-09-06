México

Capturan a implicado en el feminicidio de la colombiana Tatiana Vanessa en San Luis Potosí

Juan “N” fue identificado como posible responsable de la muerte de la joven, quien murió al interior de un establecimiento y su cuerpo movido del lugar

Detenido por feminicidio de Tatiana Vanessa
Foto: Fiscalía de SLP / Redes sociales
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Juan “N” fue detenido por su presunta implicación en el feminicidio de Tatiana Vanessa Almanza García, joven colombiana de 32 años que fue reportada como desaparecida el pasado 28 de agosto en la capital de San Luis Potosí.

La Fiscalía General del Estado informó que el sujeto fue arrestado por su presunta participación en el delito de feminicidio, en concurso real con el delito relacionado con la desaparición de personas, por lo que fue puesto ante el juez de control para que determine su situación jurídica.

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Así fue la localización sin vida de Tatiana Vanessa

Tatiana Vanessa fue vista por última vez el pasado 28 de agosto en San Luis Potosí. Crédito: CEBP
Tatiana Vanessa fue vista por última vez el pasado 28 de agosto en San Luis Potosí. Crédito: CEBP

De acuerdo con las autoridades, la desaparición de la joven fue denunciada ante la Fiscalía del Estado el lunes 31 de agosto, por lo que se emitió una ficha de búsqueda un día después, el 1 de septiembre. Ese mismo día, agentes ministeriales y de la Policía de Investigación (PDI) localizaron sin vida a Tatiana Vanessa en una comunidad del municipio de Villa de Reyes.

Tras labores de investigación y trabajos de campo, así como de la recuperación y análisis de videograbaciones de lugares cercanos a donde la joven fue reportada como vista por última vez, los agentes establecieron la identidad del posible responsable, por lo que se solicitó la orden de captura en contra de Juan “N”.

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Aunque se reportó que la joven era buscada desde el 28 de agosto, la Fiscalía del Estado detalló que los familiares refirieron en su denuncia que dejaron de tener comunicación con Tatiana Vanessa a partir del 25 de agosto, por lo que decidieron contactar a las autoridades.

Luego de las investigaciones, la Fiscalía del Estado determinó que la joven colombiana fue asesinada el 28 de agosto al interior de un establecimiento ubicado en la carretera 57, en la capital de San Luis Potosí, y posteriormente su cuerpo movido del sitio a bordo de un vehículo.

Detenido feminicidio de Tatiana Vanessa
Foto: Fiscalía de San Luis Potosí

*Información en desarrollo...

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