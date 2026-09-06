Canelo Álvarez en el Estadio Azteca: esto dijo Eddy Reynoso sobre la posible pelea

Emilio Azcárraga abrió las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez protagonice una pelea, y destacó que valdría la pena ver al tapatío arriba del ring como en su momento lo hizo Julio César Chávez (Infobae México | Jovani Pérez)

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La posibilidad de ver a Canelo Álvarez en el Estadio Azteca fue todo un tema de conversación durante los últimos días luego de que Emilio Azcárraga le abriera las puertas del recinto al peleador mexicano.

Todo comenzó en una entrevista con TUDN, donde el empresario sostuvo que existe una oportunidad para impulsar un combate de Saúl Álvarez, aprovechando el prestigio del boxeador tapatío y el interés del público nacional. Durante la charla, Azcárraga argumentó que, tras el éxito alcanzado con Chávez, valdría la pena repetir la fórmula con Canelo.

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“Creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano, el llegar y decir ‘ya lo hicimos con Julio César, vale la pena’ por todo esto que sucedió”.

Eddy Reynoso y su deseo de ver a Canelo en el Azteca

Eddy Reynoso planteó que le encantaría volver a ver a Canelo Álvarez pelear en México con una función en el Estadio Azteca, actualmente denominado Estadio Banorte. El entrenador consideró que la cartelera representaría otro objetivo cumplido para el boxeador tapatío, después de su presentación en el Estadio Akron de Guadalajara en el 2023.

Foto de archivo de Saúl "Canelo" Álvarez durante una de sus peleas. Estadio Akron, Guadalajara, México. 7 de mayo de 2023. Reuters/Henry Romero

Foto de archivo de Saúl "Canelo" Álvarez. Estadio Akron, Guadalajara, México. 7 de mayo de 2023. Reuters/Henry Romero

En entrevista con Box Televisa, el entrenador de toda la vida de Álvarez comparó esa posibilidad con las peleas que Julio César Chávez encabezó en el inmueble de Santa Úrsula. Reynoso sostuvo que una función de Álvarez en ese recinto sería un sueño para el boxeo mexicano y afirmó que el combate debe concretarse en algún momento.

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“La verdad es un sueño para todo boxeador mexicano lo que hizo Julio César Chávez en aquel tiempo, yo era un adolescente y fue algo muy bonito. Nosotros lo hicimos con Saúl ahí en Guadalajara (en el Estadio Akron). Creo que tenemos que, por obligación, ir a pelear a México al Estadio Azteca. Mira, sería un sueño más cumplido. Creo que esa pelea se tiene que dar en cualquier momento”.

¿Qué opina Julio César Chávez sobre una posible pelea de Canelo Álvarez en el Azteca?

Por su parte, Julio César Chávez respaldó la posibilidad de que Saúl Canelo Álvarez protagonizara una pelea en el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca. El excampeón mexicano consideró que ver al tapatío en el recinto de Santa Úrsula sería motivo de orgullo y recordó la función que encabezó ahí ante Greg Haugen en 1993, cuando reunió a más de 130,000 espectadores.

Chávez señaló a Infobae México que le daría mucho gusto que Canelo tuviera la oportunidad de boxear en el estadio donde él vivió una de las noches con mayor asistencia en la historia del deporte mexicano. Para el expugilista, el regreso de una función de boxeo de esa magnitud al inmueble representaría una oportunidad para que Álvarez se presentara ante el público nacional en un escenario ligado a su carrera.

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“Ojala que Canelo peleara en el Estadio Azteca y lo llenara. La verdad como mexicano me siento bien, me siento orgulloso”

Un hombre, identificado como Julio César Chávez, participa en una entrevista. Se le ve sentado en una silla, vistiendo una camisa negra de manga larga y una cadena dorada. El entrevistado gesticula con ambas manos en algunos momentos. El fondo es un paisaje abierto con montañas distantes y un cielo claro. Una gráfica en pantalla indica 'ViX ORIGINAL CHAVEZ VS CHAVEZ', contextualizando el video como parte de una producción original.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez?

Saúl “Canelo” Álvarez prepara su regreso a una pelea por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de 76,2 kg (168 libras).

El boxeador mexicano intensificó sus entrenamientos en el gimnasio con la mira puesta en Christian Mbilli, el francés al que enfrentará en busca de ese cinturón.

Álvarez volverá a pelear como retador después de seis años. El combate se celebrará el 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita.

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

El mexicano intentará recuperar la corona mundial de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo ante Mbilli tras haber caído ante Terence Crawford el año pasado, y ser operado del codo. Esta pelea representa su regreso a una disputa titular desde la posición de aspirante, una situación que no vivía desde hace seis años.

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