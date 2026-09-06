Metro CDMX celebra 57 años con billete de la Lotería Nacional y anuncia modernización de la Línea 3

Metro CDMX celebra 57 años con billete especial de la Lotería Nacional.

Guardar

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México conmemora su 57 aniversario con un billete especial de la Lotería Nacional, cuya emisión busca llevar la celebración a distintas entidades del país.

Se trata de un tiraje de 2 millones 400 mil cachitos alusivos a la trayectoria del principal sistema de transporte masivo de la capital y su zona metropolitana.

PUBLICIDAD

El billete fue presentado durante la ceremonia por el Día del Trabajador del Metro, encabezada por el director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, y el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, destacó durante el acto que los billetes de la institución cuentan historias y señaló que esta emisión representa la trayectoria del Metro, vinculada con millones de personas que utilizan diariamente este sistema de transporte.

Billete del Metro tendrá premio mayor de 11 millones de pesos

El billete conmemorativo fue develado oficialmente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y Olivia Salomón. La emisión estará disponible con los loteros de todas las entidades del país y contempla un premio mayor de 11 millones de pesos en una serie.

PUBLICIDAD

La bolsa total repartible será de 43 millones de pesos. El sorteo correspondiente al billete conmemorativo se realizará el domingo 27 de septiembre.

Entre los principales datos de la emisión destacan:

2 millones 400 mil cachitos serán distribuidos a nivel nacional.

El billete conmemora los 57 años del Metro .

El premio mayor será de 11 millones de pesos en una serie.

La bolsa total repartible asciende a 43 millones de pesos .

El sorteo se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre.

Trabajadores destacan trayectoria y servicio del Metro

Durante la ceremonia, Fernando Espino señaló que los 57 años de operación del Metro han sido posibles por la experiencia y trabajo de distintas generaciones de empleados, quienes han contribuido al funcionamiento del sistema que presta servicio a millones de personas de la Ciudad de México y la zona metropolitana.

El dirigente sindical también reconoció el diálogo con la administración encabezada por Clara Brugada y señaló que este entendimiento ha permitido impulsar un programa de fortalecimiento del Metro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo expuesto durante el acto, dicho programa contempla acciones como el mantenimiento y rehabilitación de trenes, la adquisición de nuevas unidades, la modernización de instalaciones fijas y la próxima rehabilitación de la Línea 3.

Metro prepara modernización de la Línea 3

Por su parte, Adrián Rubalcava agradeció a la Lotería Nacional por la emisión del billete, al considerar que se suma a la memorabilia relacionada con el organismo de movilidad.

El director general del STC también señaló que el Metro atraviesa una etapa enfocada en recuperar el número de usuarios que utilizan diariamente el sistema, particularmente por la rapidez de sus desplazamientos.

PUBLICIDAD

En cuanto a los próximos proyectos, Rubalcava destacó la modernización de la Línea 3 y señaló que la experiencia del personal de las áreas técnicas será relevante para los trabajos relacionados con el sistema de vías, el pilotaje automático y la incorporación de nuevos trenes.

Autoridades conmemoran 57 años del Metro de CDMX

En la ceremonia también participaron Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad; Cristóbal Arias, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como los magistrados José Gonzalo Espina, Jorge Arturo Flores, Julio Peralta e Ignacio Castillo.

También estuvieron presentes Everardo Bustos, secretario general ejecutivo del SNTSTC, y los subdirectores generales de Mantenimiento y Operación del STC, Omar Moya y Pedro Gerardo Santana, respectivamente.

PUBLICIDAD

Al concluir el acto, Rubalcava Suárez destacó el trabajo conjunto detrás de las acciones emprendidas en el Metro y se refirió a los trabajadores como parte de la denominada “familia Metro”.