Quién entra hoy a La Casa de los Famosos México, destapan el nombre que reemplazaría a Aldo Rendón

El logo del programa de telerrealidad "La Casa de los Famosos México" aparece en la pantalla con letras tridimensionales de color azul. (Facebook)

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Este domingo 6 de septiembre sucederá algo inédito en La Casa de los Famosos México 2026, cuando entre un nuevo habitante durante la gala de eliminación; el nuevo participante entrará en el carrusel cuando salga también el próximo eliminado.

Desde que la producción hizo oficial esto a través de la conductora Galilea Montijo, los fans del programa comenzaron a especular sobre quién podría ser el o la nueva habitante del reality show de Televisa, saliendo nombres como el de Yeri Mua, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta.

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Cabe señalar que este movimiento de Televisa responde a la competencia que inicia este domingo, ya que también inicia La Granja VIP, el reality de TV Azteca con el que competirá por el rating el mes que resta de competencia en La Casa de los Famosos.

La Casa de los Famosos tendrá nuevo habitante, así lo confirmó Galilea Montijo

Galilea Montijo anunció el ingreso de un nuevo habitante a La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla )

Cinco días después de la salida de Aldo Rendón por motivos de salud, La Casa de los Famosos México 2026 prepara un movimiento inédito en su historia: un nuevo habitante ingresará este domingo a través del carrusel, el mecanismo que el reality reserva habitualmente para las salidas.

La conductora Galilea Montijo adelantó el anuncio en un video difundido por la cuenta oficial del programa. “Por el carrusel de la casa hemos visto pasar muchísimas historias, lágrimas, sonrisas, triunfos, derrotas, emotivos regresos y tristes despedidas, pero nunca nada como esto”, dijo Montijo en la grabación.

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“Este domingo entrará por el carrusel un nuevo habitante”, añadió la conductora. La producción no reveló la identidad del nuevo participante y dejó la incógnita abierta de cara a la emisión dominical.

La Casa de los Famosos nuevo habitante: Estos son los nombres que más suenan

Yeri Mua levanta la mano para entrar a La Casa de los Famosos en el lugar de Aldo Rendón (Instagram/@yerimua)

Yeri Mua encabeza las especulaciones. La influencer veracruzana ha seguido de cerca la temporada desde afuera: cuestionó públicamente el apoyo a Masad Altamimi por las denuncias de maltrato físico y psicológico en su contra, y defendió a Ese Pérez como uno de los habitantes que más contenido genera en la casa. Aunque negó en repetidas ocasiones una posible incorporación, los internautas la señalan como la candidata más firme para ocupar el lugar que dejó Rendón.

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Adrián Marcelo también circula en redes, impulsado por imágenes que lo ubican con rumbo a la Ciudad de México. El regiomontano, sin embargo, fue claro: la única forma en que volvería al reality es como conductor, no como participante. La producción, por su parte, no ha dado señales de querer retomar la colaboración con él.

La tercera candidata es Yina Calderón, quien ya transitó por la edición colombiana del formato. Su presencia en México a días del anuncio encendió los rumores. La creadora de contenido genera opiniones divididas: parte del público celebra su posible llegada, mientras otra parte rechaza el perfil polémico que mostró en su país.

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Destapan al nuevo habitante de La Casa de los Famosos México

Ricardo Peralta anunció su retiro temporal luego de ser abucheado durante la premier del filme 'Wicked'. (Canal 5 / YouTube)

Otro nombre que ha surgido en las últimas horas es el de Ricardo Peralta, participante de la segunda temporada del reality de Televisa, que causó gran controversia y polarizó las opiniones del público debido a ciertas actitudes que tomó junto con el Team Tierra.

De acuerdo con TV Notas, sería Ricardo Peralta el que entre a la Casa de los Famosos México este domingo durante la gala de eliminación, ya que la producción buscará generar ruido metiendo a uno de los ex participantes más polémicos de la edición mexicana.

Cuándo y por dónde ver la gala de La Casa de los Famosos México

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se transmite este domingo 6 de septiembre a las 20:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, por el canal Las Estrellas. Durante la emisión se revelará tanto la identidad del nuevo habitante como el nombre del octavo eliminado de la temporada.

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(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El ingreso del refuerzo se dará por el carrusel, mecanismo que el programa utiliza para las entradas y salidas de participantes. Los habitantes actuales desconocen hasta el momento quién ocupará el lugar que dejó Rendón tras cinco semanas de competencia.

Los nominados y el posible eliminado este domingo

La sexta placa de nominación quedó conformada por Flor Vigna, Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz. Gema Garoa encabezó la votación interna con 12 puntos, mientras Vigna y Schutz sumaron cuatro cada uno y Klitbo cerró con tres.

Ese Pérez no llegó a la placa por el conteo tradicional: Masad Altamimi lo nominó de forma directa gracias a un beneficio obtenido como líder de la semana por segunda ocasión consecutiva. Esa protección también dejó fuera de riesgo a Mariana Ochoa, quien logró inmunidad al sacrificar el 40% del presupuesto de la casa en una puja.

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(Infobae/Jenifer Nava)

Según los conteos de votación difundidos hasta el sábado, Flor Vigna aparece como la participante en mayor riesgo de salida, con apenas 11% de las preferencias del público. Le siguen Cynthia Klitbo y Memo Schutz, ambos con 15%, mientras Ese Pérez suma 17% y Gema Garoa 18%. Yahir encabezaba la tabla con 24%, pero Masad lo sacó de la placa a través de la salvación.

La lista de eliminados de la temporada 2026 incluye hasta ahora a Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García, Luis Chaparro y la salida por decisión médica de Aldo Rendón. Mariana Ochoa había sido eliminada previamente y regresó al reality en lugar de Vigevani.

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