Critican a Morena por basura en Tlatelolco tras evento partidista: “Entendemos por qué no quieren sancionar a quienes la tiran”

La diputada Tania Larios (PRI) presenta un video que intercala su intervención en un recinto legislativo con imágenes de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Las escenas de la plaza muestran una gran cantidad de residuos esparcidos por el suelo, incluyendo vasos, envases y otros desechos, junto a vallas metálicas de seguridad y estructuras para eventos. La diputada también se dirige a la cámara desde el interior de un vehículo. Este video documenta una crítica política relacionada con la limpieza del espacio público.

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Luego de que Morena realizara el cierre de las asambleas en defensa de la transformación y soberanía nacional en la Plaza de las Tres Culturas, alcaldía Cuahtémoc, y reuniera alrededor de 20 mil militantes y simpatizantes. Sin embargo, tanto usuarios como figuras políticas criticaron la basura que dejó el evento, el mismo que fue removido por la alcaldesa de oposición, Alessandra Rojo de la Vega.

Tania Nanette Larios Pérez, legisladora local de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo, a través de un video en ‘X’, que lo importante del evento no fue “la defensa de Rubén Rocha Moya y de sus narcos que no quieren entregar”, sino la basura. Recordó que durante la semana la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, aprobó un punto de acuerdo para no aplicar la “ley cuando la gente falla a la Ley de Cultura Cívica por dejar la basura tirada en la banqueta y en las plazas que son de la gente”.

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Larios Pérez afirmó que, después del mitin y los desechos que se acumularon, comprendía por qué lo hicieron, “porque ellos mismos son los que el día de hoy dejaron un cochinero en contra de la ciudadanía”.

Alcaldía Cuauhtémoc recogió basura del evento partidista de Morena

Alessandra Rojo de la Vega, edil de la alcaldía Cuauhtémoc, lamentó que Morena no se haya responsabilizado de retirar la basura que dejaron militantes y simpatizantes al evento partidista en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

“Lamento que los organizadores no se hayan hecho responsables. En Cuahtémoc todos son bienvenidos, pero quien usa el espacio público también debe de respetarlo”, publicó desde su cuenta oficial en ‘X’.

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El video presenta a varios individuos, identificados como personal de limpieza, realizando labores de recolección en un espacio público de la alcaldía Cuauhtémoc. Se observa la retirada de una pila de materiales, incluyendo cartón, papeles y plásticos. Los trabajadores utilizan bolsas para depositar los elementos recogidos. Al fondo, se aprecian esculturas de gran tamaño con forma de cactus. La acción se enmarca en la limpieza de desechos asociados a Morena. Es una cobertura de evento.

De acuerdo con la alcaldesa, vecinos le reportaron la suciedad acumulada; por ello envió cuadrillas de limpieza. Horas más tarde, Rojo de la Vega compartió fotografías de personal de limpieza de la alcaldía, a quienes expresó su agradecimiento “por siempre hacer un esfuerzo enorme por mantener limpios nuestros espacios”.

Esto es lo que pagaría alguien por tirar basura en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, según la ley

Tirar basura en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, constituye una infracción contra el entorno urbano, ya que se trata de un espacio público. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en su artículo 29, fracción IV, sanciona el hecho de “tirar basura en lugares no autorizados”.

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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de enero 2023.- Tiradero de basura en plena vía pública en la calle de Doctor Velasco, en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro.com

De acuerdo con el artículo 32, esta conducta se clasifica como una infracción tipo B. Por ello, la sanción puede ser una multa de entre 11 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que la persona juzgadora puede imponer arresto de 13 a 24 horas o trabajo comunitario de seis a 12 horas.

Con el valor diario de la UMA vigente en 2026, de 117.31 pesos, la multa por tirar basura en la Plaza de las Tres Culturas puede ir de1,290.41 a 4,692.40 pesos. El monto concreto depende de las circunstancias del caso y de lo que determine el Juzgado Cívico.

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Alcaldía Cuauhtémoc: clave para Morena y oposición

La alcaldía que lidera Rojo de la Vega, es en la Ciudad de México la única liderada por el PRI, y junto a las demarcaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa, son lideradas por el PAN. Ante esto, Morena en la capital ha expresado sus intenciones de ampliar su gubernatura.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, estuvo presente en el mitin de su partido en Tlatelolco. Crédito: X / @CitlaHM

Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal morenista, auguró que su partido triunfará en 15 alcaldías de la CDMX, así como la mayoría en el Congreso capitalino para el 2027.