México

Los 5 seguros que da el IMSS para trabajadores independientes: qué cubre cada uno y cuáles son sus beneficios

Esta modalidad permite acceso a atención médica, pensión, guarderías y ahorro para el retiro con inscripción sin costo, pagos según ingreso declarado y alta disponible por internet o en subdelegación

Billetes y monedas de pesos mexicanos apilados y esparcidos sobre una mesa de madera. Un gran círculo dorado con el símbolo de pesos ($) brilla a un lado.
El IMSS ofrece un esquema de seguridad social para quienes trabajan sin patrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El IMSS ofrece cinco seguros completos a freelancers, profesionistas y comerciantes sin patrón a través de la Modalidad 10, un esquema que garantiza la misma cobertura que reciben los trabajadores con empleo formal.

El programa se llama Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio y está fundamentado en el Artículo 13, fracción I de la Ley del Seguro Social (LSS).

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Una reforma vigente desde el 1 de diciembre de 2023 amplió el esquema para asegurar los cinco seguros completos a quienes trabajan por cuenta propia.

Logotipo del IMSS de color verde, con el emblema de un águila y la leyenda IMSS, montado en una pared blanca lisa e iluminada.
El esquema permite a personas sin empleador acceder a servicios del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de inscripción es gratuito; el costo real corresponde al aseguramiento, calculado según el Salario Base de Cotización que cada persona declare.

El seguro de Enfermedades y Maternidad cubre hospitalización y parto

El primer seguro otorga asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalización por enfermedades no profesionales.

Incluye pago de incapacidades por enfermedad general, siempre que se cubran al menos 30 cotizaciones semanales en los 12 meses previos a la solicitud.

El Seguro de Invalidez y Vida otorga pensión ante incapacidad o fallecimiento. (X/@Tu_IMSS)

En maternidad, cubre asistencia obstétrica para la asegurada, la cónyuge o la concubina, además de ayuda en especie por seis meses para lactancia.

La atención del parto requiere un periodo de espera de 10 meses posteriores al primer aseguramiento, según información del IMSS.

Riesgos de Trabajo e Invalidez y Vida protegen ante accidentes y muerte

El Seguro de Riesgos de Trabajo atiende accidentes o enfermedades derivadas de la actividad laboral declarada. Otorga asistencia médica, prótesis, ortopedia y rehabilitación, junto con pago de incapacidad temporal, permanente parcial o total.

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Interior de una ambulancia con un paramédico en uniforme azul examinando a un paciente en una camilla, rodeados de equipos médicos y bolsas de suero.
Cubre atención médica y quirúrgica por accidentes ocurridos en la actividad declarada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Seguro de Invalidez y Vida protege cuando el asegurado no puede obtener más del 50% del salario que percibía en su último año laboral, por enfermedad o accidente no profesional. También otorga pensión a los beneficiarios en caso de fallecimiento del titular.

Retiro y guarderías: los servicios que completan la cobertura obligatoria

El Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez genera ahorro en la cuenta individual del trabajador, abierta en la AFORE que este elija.

La pensión procede al cumplir 60 años para cesantía o 65 para vejez, con las semanas cotizadas que exige la ley vigente.

Una pareja de figuras de adultos mayores frente a pilas de monedas y dos alcancías de cerdito blancas, con el logotipo de IMSS al fondo.
El ahorro se acumula en la AFORE elegida libremente por el trabajador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto seguro, de Guarderías y Prestaciones Sociales, incluye cuidado infantil de los 43 días de nacido hasta los cuatro años para hijos de la trabajadora o del trabajador viudo o divorciado con custodia. También comprende centros vacacionales, velatorios y actividades culturales.

Las prestaciones sociales también incluyen programas de promoción de la salud, cultura higiénica y sanitaria, prevención de accidentes y enfermedades.

Se incluyen, además, cursos de adiestramiento técnico y capacitación para el trabajo, según detalla el IMSS en su portal oficial.

Cinco niños juegan en una mesa al aire libre con bloques de construcción, una casa de muñecas con varias muñecas, un juego de mesa y masa elástica verde.
La guardería atiende a menores desde los 43 días de nacidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios legales acceden sin costo adicional

La cobertura médica se extiende al cónyuge o concubina, a los hijos hasta los 16 años —o 25 si estudian— y a los padres si dependen económicamente del titular. El costo del aseguramiento no cambia por el número de beneficiarios registrados, de acuerdo con el IMSS.

Un perro Caramelo de raza mixta, color canela, se sienta en primer plano mientras una familia mexicana (padre, madre, hija) sonríe desde el sofá detrás.
La cobertura se extiende hasta los 25 años si el hijo continúa sus estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajador puede además incluir aportaciones a su Subcuenta de Vivienda equivalentes al 5% del SBC declarado, lo que le permite acceder a créditos de Infonavit. El saldo y el historial pueden consultarse en micuenta.infonavit.org.mx.

El registro se realiza antes del día 20 de cada mes

El trámite requiere Número de Seguridad Social (NSS) y correo electrónico. Existen dos rutas digitales: con CURP en el portal serviciosdigitales.imss.gob.mx, o con Firma Electrónica Avanzada en el Escritorio Virtual del Instituto.

Mujer de perfil con suéter sonriendo, sostiene un teléfono móvil que muestra "Registro a seguro", al lado derecho un logo grande del IMSS sobre fondo blanco.
Los beneficiarios reciben atención en la unidad médica que corresponde al domicilio registrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite presencial se realiza en la subdelegación correspondiente al domicilio, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

El plazo límite para registrarse es el día 20 de cada mes y la cobertura inicia el primer día del mes siguiente al pago. El Instituto advierte que no realiza devoluciones, totales ni parciales, una vez pagado el aseguramiento.

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