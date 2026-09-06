México

Florece en poco espacio, no ocupa demasiado sol y su perfume llena toda la casa: la planta que se puede tener en un rincón y aún así oler delicioso

La especie tolera temperaturas mucho más bajas que las de la capital, así que no necesita resguardo especial en los meses fríos y puede crecer sin riesgo de congelamiento

Una maceta de terracota con una planta de flores rosadas y blancas rodeada de finas gotas de agua en un balcón al atardecer.
Su fragancia puede perfumar una habitación completa desde una sola maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Florece en poco espacio, no ocupa demasiado sol y su perfume llena toda la casa: la Daphne odora, también conocida como dafne de invierno se puede tener en un rincón y aún así oler delicioso.

Este arbusto compacto no supera 1.5 metros de altura ni de ancho, según documenta la Real Sociedad de Horticultura (RHS), y basta con tres a seis horas de luz indirecta al día para que florezca en pleno invierno.

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La fragancia de sus flores es de las más intensas entre los arbustos ornamentales. Según la plataforma especializada Plantref, el aroma se detecta a una distancia de entre 3 y 4.5 metros del arbusto, y cuando se cortan tallos y se colocan en un florero, perfuman una habitación completa.

Una maceta de terracota con flores de daphne odora en primer plano sobre un balcón con hortensias y cortinas blancas.
Sus flores producen uno de los aromas más intensos entre los arbustos ornamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dafne de invierno florece cuando pocas plantas lo hacen

La Daphne odora, conocida también como dafne de invierno o dafne japonesa, es un arbusto de hoja perenne originario de China, Japón y Corea.

Su floración ocurre entre enero y marzo, con una duración de entre 4 y 6 semanas, según el mismo portal.

Una maceta de terracota con una planta de flores rosadas en un balcón con cortinas blancas y un cielo al atardecer.
Su aroma se detecta a una distancia de entre 3 y 4.5 metros de la planta, de acuerdo con Plantret. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus flores forman racimos terminales de tono rosa-púrpura por fuera y blanco por dentro. El Jardín Botánico de Missouri la describe como una planta “intensamente fragante”, capaz de perfumar por completo un jardín o una casa cuando se coloca cerca de puertas, ventanas o terrazas.

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No necesita sol pleno para florecer y prosperar

A diferencia de otros arbustos ornamentales, la dafne de invierno prospera en sombra parcial. El Jardín Botánico de Missouri recomienda evitar el sol pleno en climas de veranos calurosos, ya que quema el follaje.

El requerimiento de luz es bajo: entre 3 y 6 horas de sol directo al día son suficientes. Esta característica la vuelve apta para rincones de patios, jardines sombreados o balcones que no reciben luz directa todo el día.

Infografía ilustrada sobre la dafne de invierno, con dibujos de un arbusto florecido, un sol y un patio con macetas junto a bloques de texto.
Requiere entre 3 y 6 horas de luz solar directa al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México el clima invernal no amenaza a esta planta

El clima invernal de la mayor parte de México no representa ninguna amenaza para la Daphne odora, ya que es una planta extremadamente resistente al frío.

Resiste hasta la zona 7 de rusticidad, es decir, temperaturas mínimas de hasta -18°C, según Plantref.

Por debajo de ese umbral, la planta sufre daño en el follaje y en las yemas florales.

Imagen conceptual dividida por la mitad: lado izquierdo con tonos naranjas y suelo agrietado; lado derecho con tonos azules y estelas de luz. Edificios de CDMX al fondo.
La dafne de invierno tolera bien los climas fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México corresponde a la zona 10a de rusticidad, con una temperatura mínima promedio de invierno de entre -1.1°C y 1.7°C. La diferencia entre ambos valores es de casi 20 grados centígrados.

Esto significa que, por ejemplo, una de estas plantas cultivadas en la capital del país no enfrenta el riesgo de congelamiento que sí existe en climas de zonas 6 o 7, como partes de Estados Unidos o el norte de Europa. No requiere protección invernal adicional ni traslado a interiores durante los meses fríos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El exceso de agua, no el frío, es la principal amenaza para esta planta, según Plantret. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mal drenaje es el principal riesgo para esta planta, no el frío

La RHS advierte que la dafne resiente la remoción y el trasplante, por lo que conviene elegir bien su ubicación desde el inicio. El suelo debe mantenerse húmedo pero bien drenado, nunca encharcado.

Plantref precisa que los suelos que retienen agua después de la lluvia desarrollan pudrición de raíz en una sola temporada de crecimiento y terminan por matar la planta.

Una mano toca el sustrato oscuro y granulado de una planta verde en una maceta de terracota, mientras gotas de agua caen de una regadera metálica.
El suelo debe mantenerse húmedo pero nunca encharcado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es enmendar el hoyo de plantación con entre 30% y 50% de grava gruesa, o elevar el cepellón entre 15 y 25 centímetros sobre el nivel del suelo en terrenos pesados.

Un mantillo de una pulgada de agujas de pino o corteza triturada mantiene fresca la zona radicular sin retener humedad excesiva en la base del tallo.

Esta planta se adapta bien a macetas y rincones pequeños

Para quienes no cuentan con jardín, la dafne se adapta a contenedores. Plantref recomienda un tamaño mínimo de 19 litros (5 galones), con una mezcla de sustrato de drenaje libre.

Un arbusto con flores rosadas y blancas en maceta de terracota sobre un suelo de piedra rodeado de gotas de agua en el aire.
Es originaria de China, Japón y Corea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta opción resulta útil también para mover la planta según la estación, o para colocarla directamente en un rincón de patio o terraza sin necesidad de plantarla en tierra firme.

La poda debe limitarse al periodo posterior a la floración

La RHS indica que la única intervención que la planta tolera bien es un ligero moldeado de forma inmediatamente después de la floración. Podas más agresivas o fuera de temporada pueden provocar la muerte de ramas completas.

Una mujer con los ojos cerrados acerca la nariz a unas flores rosadas en un balcón con macetas de plantas en el fondo.
El Jardín Botánico de Missouri la recomienda sembrar cerca de puertas y terrazas para disfrutar mejor su aroma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pH del suelo debe mantenerse entre 5.5 y 6.5, en un rango neutro a ligeramente ácido, de acuerdo con Plantref. Alcanza su tamaño maduro en aproximadamente 8 años.

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