Desmantelan tres laboratorios de metanfetamina en Guerrero: hallan nueve reactores y una tonelada de precursores químicos

Entre los materiales asegurados había más de 60 tanques de gas, 150 costales de sosa cáustica y 663 kilogramos de cloruro de amonio, sustancias utilizadas en los procesos de fabricación de drogas sintéticas. (Crédito: @OHarfuch)

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Tres laboratorios clandestinos utilizados para producir metanfetamina fueron localizados y desmantelados de manera simultánea en Guerrero, donde las autoridades aseguraron toneladas de sustancias químicas y precursores, así como reactores, destiladores y otros equipos empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

Uno de los laboratorios se encontraba en Coahuayutla de José María Izazaga y los otros dos en Zirándaro de los Chávez. En conjunto, fueron asegurados más de 260 tambos con capacidad de 200 litros, 11 contenedores de 500 litros, nueve reactores y más de 60 tanques de gas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este domingo.

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A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que también se encontraron 150 costales de sosa cáustica, 663 kilogramos de cloruro de amonio, aproximadamente 2 mil 400 kilogramos de sustancias químicas y cerca de mil kilogramos de precursores químicos. Entre los objetos asegurados había además condensadores, destiladores y diverso equipo para la producción de metanfetamina.

García Harfuch señaló que los laboratorios fueron ubicados durante una operación conjunta en la que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y SSPC, en coordinación con autoridades de Guerrero.

El funcionario agregó que en las acciones hubo colaboración e intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos y destacó que los laboratorios se encontraban en zonas de difícil acceso y alto riesgo.

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Uno de los centros de producción fue localizado en Coahuayutla y dos más en Zirándaro, municipios de Guerrero considerados de alto riesgo y de difícil acceso.(Crédito: X | @oHarfuch)

“Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales”, escribió.

Zirándaro y Coahuayutla: dos municipios con antecedentes de narcolaboratorios y disputa entre grupos criminales

El desmantelamiento de los tres laboratorios ocurre meses después de otras acciones similares en Guerrero. En marzo de 2026, autoridades federales localizaron un laboratorio clandestino en la comunidad de La Cuadrilla, en Técpan de Galeana, donde aseguraron alrededor de 300 kilos de droga sintética, 150 kilos de la sustancia en proceso de secado, 24 mil litros de precursores químicos y cerca de 20 mil kilos de sustancias químicas sólidas.

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Zirándaro, uno de los municipios donde fueron localizados dos de los nuevos laboratorios, también ha sido escenario de aseguramientos relacionados con la producción de drogas sintéticas. En enero de 2025, fue desmantelada otra instalación clandestina en ese municipio, mientras que posteriormente autoridades localizaron en la comunidad de Carachurio miles de kilos y litros de sustancias químicas, entre ellas sosa cáustica, utilizadas para la fabricación de drogas.

La región forma parte de un corredor de Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero que mantiene presencia y disputas entre distintos grupos criminales. De acuerdo con reportes periodísticos de marzo de 2026, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantenía operaciones en Zirándaro, municipio fronterizo con Michoacán, mientras que en Coahuayutla se reportaba la presencia y pugna de grupos como Guardia Guerrerense, Los Viagras y Los Arreola.

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