Decapitan a miembro de la Guardia Nacional en Juan R. Escudero, Guerrero

Agentes de la Guardia Nacional acordonan una carretera nocturna bajo un puente vehicular para realizar tareas de vigilancia y seguridad vial. (Imagen IA Visuakes Infobae)

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Los cuerpos desmembrados de tres hombres fueron localizados a un costado de la carretera federal México-Acapulco, en las inmediaciones de la comunidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 8:00 horas sobre el tramo Juan R. Escudero-Plan de Lima. De acuerdo con los primeros reportes, los restos estaban dentro de bolsas negras de plástico, mientras las cabezas quedaron fuera de los empaques, a la orilla de la carretera.

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Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y establecieron un perímetro. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las primeras diligencias y posteriormente trasladaron los restos al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.

Horas después, la Fiscalía confirmó que una de las tres víctimas era integrante de la Guardia Nacional. La institución estatal no proporcionó en el comunicado los datos personales del agente ni precisó si el ataque estaba relacionado con sus funciones.

Un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Guerrero reporta investigaciones abiertas tras el hallazgo de tres personas sin vida en el municipio de Juan R. Escudero. (Fiscalía del Estado de Guerrero)

Autoridades investigan el ataque en Guerrero

La FGE informó que mantiene una investigación para esclarecer el homicidio de las tres personas y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

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La dependencia señaló que durante las últimas semanas reforzó, junto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, las labores de investigación, inteligencia y análisis criminal en las regiones Montaña, Acapulco y Centro.

Según la Fiscalía, estas acciones permitieron obtener resultados como detenciones y decomisos que afectan la capacidad de operación de algunas estructuras criminales.

La Policía Investigadora Ministerial y los Servicios Periciales mantienen las diligencias del caso, además de la coordinación con autoridades federales y estatales para establecer la identidad de las otras dos víctimas y determinar a los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este triple homicidio.

El hallazgo ocurre en una de las principales vías de comunicación entre Guerrero y el estado de Morelos, en un contexto marcado por operativos de seguridad contra grupos delictivos.

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La Fiscalía estatal señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.