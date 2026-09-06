Hijo de Dr. Wagner Jr. explica el reto de unir dos mundos de la lucha libre con WWE y AAA

El luchador consideró que la alianza con WWE puede transformar la manera de presentar las historias y los grandes eventos de AAA, además de acercar la lucha libre mexicana a aficionados de México y Estados Unidos.

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La alianza entre WWE y AAA ha comenzado a marcar una nueva etapa para la lucha libre mexicana, y uno de los gladiadores que vivirá de primera mano esta transformación es el Hijo de Dr. Wagner Jr.. El luchador considera que la presencia de la empresa estadounidense puede darle un impulso importante a la proyección internacional del pancracio nacional.

El escenario para comprobarlo será Triplemanía 34, una edición especial que llevará la identidad de AAA a dos ciudades y que representa una oportunidad para mostrar la lucha libre mexicana ante públicos diferentes. Para el heredero de la dinastía Wagner, formar parte de este momento tiene un significado que va más allá de una función: lo compara con representar a México en una competencia internacional.

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Triplemanía 34, un escenario diferente para AAA

El luchador consideró que la alianza con WWE puede transformar la manera de presentar las historias y los grandes eventos de AAA, además de acercar la lucha libre mexicana a aficionados de México y Estados Unidos. (Foto: Diego Cedrix)

El Hijo de Dr. Wagner Jr. destacó que la colaboración con WWE puede permitir que AAA explore nuevas formas de presentar sus historias y espectáculos. Desde su perspectiva, el crecimiento internacional que durante años buscó la empresa fundada por Antonio Peña ahora puede recibir un impulso considerable.

El luchador señaló que Triplemanía 34 será una muestra de esa expansión, debido a que el evento tendrá presencia tanto en Las Vegas como en Ciudad de México, permitiendo que aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos puedan acercarse al espectáculo sin necesidad de viajar al país.

(Cortesía WWE)

Para el gladiador, la posibilidad de realizar funciones de esta magnitud representa uno de los resultados más importantes de la nueva etapa de AAA, especialmente porque mantiene como protagonista a la lucha libre mexicana.

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El Hijo de Dr. Wagner Jr. se siente como un seleccionado nacional

(Cortesía WWE)

Uno de los puntos que más destacó el luchador fue el significado de representar a México en este proceso. El Hijo de Dr. Wagner Jr. comparó la experiencia con la de un futbolista que es convocado a la Selección Mexicana para disputar un torneo internacional.

“Yo creo que me siento como un seleccionado nacional que va y representa y que cuando juega la selección, lo vieron en el mundial, se paralizó México. Así me siento”, explicó.

Bajo esa perspectiva, el luchador considera que los integrantes del elenco de AAA tienen la responsabilidad de mostrar una parte de la cultura mexicana frente a una audiencia internacional.

“Mis otros compañeros son los otros seleccionados que vamos con toda la fe, con todo el amor del mundo a representar nuestra patria, una cultura”, agregó.

La máscara, un símbolo que diferencia a México

El luchador habló sobre el significado de formar parte de la transformación de la lucha libre mexicana junto a WWE, destacó el valor de la máscara y aseguró que los cambios pueden ser una oportunidad para crecer.

Otro de los aspectos que abordó fue la diferencia entre la tradición mexicana y la estadounidense. Para el Hijo de Dr. Wagner Jr., uno de los principales retos será comprender qué elementos tienen mayor valor para cada mercado.

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(Foto: Diego Cedrix)

En México, explicó, la máscara posee un significado especial para los luchadores y aficionados. En cambio, dentro de la tradición estadounidense los campeonatos suelen ocupar un lugar central en la construcción de las grandes figuras.

“Para nosotros lo más importante es la máscara”, afirmó el gladiador, quien consideró necesario entender ambas perspectivas para que pueda existir una verdadera fusión entre los dos estilos.

El luchador incluso señaló que con el paso del tiempo ha comprendido que, dentro de la visión estadounidense, la máscara y un campeonato pueden representar logros equivalentes, aunque cada elemento tenga una carga cultural diferente.

La visión de Antonio Peña toma fuerza

(Cortesía WWE)

El Hijo de Dr. Wagner Jr. también recordó que AAA nació con una perspectiva internacional. Desde su punto de vista, Antonio Peña ya había planteado una expansión de la empresa hacia otros mercados, pero ahora esa visión cuenta con el respaldo de una compañía con alcance mundial.

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“Creo que su visión ahora es realidad. Lo que necesitábamos era ese push de una empresa tan grande como lo es WWE”, expresó.

La alianza también ha generado críticas y opiniones divididas entre los aficionados, algo que el luchador reconoció. Sin embargo, aseguró que dentro de AAA han decidido aprovechar tanto los comentarios favorables como los negativos para continuar creciendo.

Una nueva etapa que genera expectativas

(Foto: Diego Cedrix)

De cara a Triplemanía 34, el Hijo de Dr. Wagner Jr. entiende que la transformación puede generar incertidumbre, pero considera que precisamente esa capacidad de adaptarse será determinante para quienes forman parte de esta nueva etapa.

“Los cambios siempre son buenos y ahí de dos, o te quedas o creces”, sentenció.

Con Triplemanía 34 como uno de los primeros grandes escaparates de esta nueva etapa, el luchador tendrá la oportunidad de representar a la lucha libre mexicana en un momento de transformación. Para él, el desafío no solamente consiste en protagonizar un gran espectáculo, sino en demostrar que la identidad, la máscara y la tradición mexicana pueden convivir con una industria global como WWE.

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