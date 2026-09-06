Mariana Echeverría: ¿es familiar de un expresidente de México? Esto se sabe sobre su apellido

Mariana Echeverría

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Mariana Echeverría se encontró frente a una pregunta que inevitablemente despierta curiosidad por su apellido. Durante una entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante, la conductora habló de su infancia, sus estudios, su familia y el camino que siguió hasta llegar al medio artístico, pero la conversación tomó otro rumbo cuando el periodista quiso saber quién era su padre y si existía alguna relación con los Echeverría vinculados con la política mexicana.

La respuesta de Mariana fue entre risas, aunque posteriormente marcó una distancia bastante clara. Ante la pregunta sobre de quién era hija, primero respondió: “No, no tengo nada que ver con los Echeverría”. La insistencia provocó una pequeña confusión en la charla, hasta que ella misma terminó matizando: “O sea, sí, pero no”. La frase dejó servido el terreno para la especulación, pero la conductora posteriormente identificó a su padre como Mario Echeverría.

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El tema tomó todavía más fuerza cuando Gustavo Adolfo Infante le señaló que las preguntas seguramente aparecían debido a la coincidencia del apellido. Mariana reconoció que ese vínculo supuesto es algo que la gente suele preguntarle: “Porque todo el mundo me pregunta: ‘Oye, que la presidencia’. No, nada que ver”. Después añadió: “Es un tema político muy fuerte, entonces yo mejor digo yo nada y bye”. Así, la propia conductora ha dicho que no tiene relación con la Presidencia, aunque el intercambio dejó abierta la curiosidad sobre el origen de su apellido.

¿Quién es Mariana Echeverría y por qué fue tan criticada?

Mariana Echeverría rechazó a La Granja VIP para regresar a La Casa de los Famosos México IG: marianaecheve (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana Echeverría es una conductora y figura del entretenimiento mexicano que ha desarrollado buena parte de su carrera frente a las cámaras. En la conversación con Gustavo Adolfo Infante contó que nació y creció en la Ciudad de México y que posteriormente tuvo la oportunidad de estudiar en Europa. Su formación comenzó en el área de publicidad y posteriormente dio un giro hacia la conducción y el mundo artístico.

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La conductora recordó que estudió en la Universidad Europea de Madrid gracias a un intercambio que le permitió cursar cuatro semestres en España y obtener una doble titulación. “A mí me encanta viajar, me encanta estar por el mundo, me encanta conocer otras culturas”, contó al explicar por qué decidió aceptar aquella oportunidad. También habló con entusiasmo de aquella etapa y aseguró: “Lo disfruté muchísimo”. Mientras estaba en Europa recibió la invitación para ingresar al CEA, por lo que regresó a México convencida de que podía ser el momento para comenzar otra etapa profesional.

Años después, Mariana viviría uno de los momentos más complicados de su exposición pública durante su participación en La Casa de los Famosos México en 2024. Su comportamiento dentro del reality provocó una ola de críticas en redes sociales y terminó convirtiéndose en uno de los personajes más cuestionados de aquella temporada. Tras ser eliminada, la polémica continuó fuera del programa y ella llegó a pedir que terminaran los ataques. En ese momento también reconoció errores y ofreció disculpas. La intensidad de aquella “funa” golpeó fuertemente su imagen pública durante un periodo, aunque con el paso del tiempo el tema ha perdido parte de la intensidad que alcanzó entonces. Esto no significa que todas las críticas hayan desaparecido, pero la controversia ya no ocupa el mismo espacio que durante las semanas posteriores a su salida.

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¿Quién fue Luis Echeverría, el expresidente que aparece en la conversación?

(INAH)

Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México entre 1970 y 1976, después de haber ocupado previamente la Secretaría de Gobernación. Su administración forma parte de uno de los periodos más debatidos de la historia política mexicana. Su nombre quedó relacionado con acontecimientos particularmente controvertidos de aquella época, lo que explica que el apellido tenga una fuerte carga política.

Durante su trayectoria pública estuvo relacionado con algunos de los episodios más polémicos de la historia contemporánea de México. Entre ellos se encuentran los acontecimientos de 1968, cuando ocupaba el cargo de secretario de Gobernación, así como hechos vinculados con la represión política durante la etapa conocida como la Guerra Sucia. Por ello, cualquier supuesto vínculo familiar con su apellido puede despertar interés, aunque compartir un apellido no demuestra por sí mismo una relación genealógica.

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En el caso de Mariana, la entrevista no ofrece una confirmación de que exista un parentesco con el exmandatario. Por el contrario, cuando apareció el tema de la Presidencia, ella fue contundente: “No, nada que ver”. Además, identificó a su padre como Mario Echeverría y habló de él con profunda admiración: “Es mi héroe, creo que mi papá”. La conversación permite conocer la postura de la conductora, pero no aporta elementos para afirmar que exista una relación familiar entre ella y el expresidente.

La familia que Mariana sí reconoce como parte de su historia

(@themariomarvel)

Lejos de profundizar en la política, Mariana aprovechó la conversación para hablar de la familia que conoce y reconoce como propia. Sobre su padre, Mario Echeverría, expresó una admiración profunda y contó que siempre estuvo pendiente de sus hijos y de su educación. “Siempre vio por mí y por la escuela”, recordó. Incluso relató que cuando ella quería estudiar actuación, su padre le respondía: “Sí, pero primero la escuela”. Para la conductora, esa insistencia terminó formando parte de las enseñanzas que conserva hasta hoy.

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También habló de sus padres como pareja y reveló que llevan más de cuarenta años de casados. Con evidente emoción, contó: “Mi papá sigue consintiendo a mi mamá como si fuera el primer día de novios”. La escena incluso le provocó lágrimas mientras hablaba. Para Mariana, esa relación representa una parte fundamental de su historia y una de las razones por las que describe a su padre como su héroe. Ahora que él está jubilado, explicó, viaja junto con su esposa, algo que ella también admira.

La conductora contó además que son cuatro hermanos y que mantiene una relación cercana con todos. Ella ocupa el segundo lugar entre ellos y explicó que existe una diferencia importante de edad con los menores. Con su hermana más pequeña incluso comparte un salón de belleza, mientras que con otra de sus hermanas tiene relación con una boutique de ropa. Sobre su familia resumió el vínculo con una frase reveladora: “Tenemos una relación bien bonita”. También destacó que suelen reunirse los sábados para comer juntos y describió esa convivencia como algo que parece “de cuento de hadas”.

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Así, entre recuerdos familiares, anécdotas de su paso por Europa y una trayectoria marcada por los altibajos de la televisión, Mariana dejó una respuesta que vuelve a poner su apellido en el centro de la conversación, pero sin confirmar el parentesco que algunos podrían estar imaginando. Su declaración fue clara cuando apareció la palabra Presidencia: “No, nada que ver”. Al mismo tiempo, aquel “sí, pero no”. Lo que sí está dicho en la entrevista es que su padre se llama Mario Echeverría y que Mariana ha negado tener relación con la Presidencia.