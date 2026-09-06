Filtran nombre del sexto eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuestas finales

Mariana Ochoa y Gema Garoa se declararon la guerra en la gala de salvación. (X: La Casa de los Famosos México 4)

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Las encuestas no oficiales que circulan este domingo 6 de septiembre perfilan a Ese Pérez y Flor Vigna como los habitantes con mayor riesgo de convertirse en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026. La definición depende del voto del público y se conoce durante la Gala de Eliminación, luego de que las tendencias en redes colocan a ambos en la parte baja de las preferencias.

El nombre del sexto expulsado no cuenta con confirmación de la producción antes del cierre de las votaciones. Los conteos difundidos por cuentas de fans, encuestas de TikTok, X y Facebook, así como las mediciones atribuidas al comunicador Vaya Vaya, señalan que la salida estaría concentrada entre Ese Pérez y Flor Vigna.

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La competencia llega a una nueva gala con cinco habitantes en riesgo. Gema Garoa, Cynthia Klitbo, Memo Schutz, Ese Pérez y Flor Vigna permanecen en la placa luego de que Yahir sale de la nominación durante la dinámica de salvación.

Las votaciones permanecen abiertas durante las horas previas a la emisión. La diferencia entre los participantes puede modificarse conforme avanza la jornada, por lo que las encuestas de redes sociales no determinan el resultado oficial.

Ese Pérez y Flor Vigna concentran las tendencias de eliminación

La información que circula entre comunidades de seguidores ubica a Ese Pérez y Flor Vigna como los dos participantes con menor respaldo para continuar dentro de la casa. Las mediciones también colocan a Gema Garoa entre los nombres que aparecen en la zona de riesgo.

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Flor Vigna y Ese Pérez (Redes)

El resultado definitivo depende de los votos registrados por los canales habilitados por la producción. Las encuestas de redes funcionan como una referencia sobre la conversación entre seguidores, pero no sustituyen el mecanismo oficial del reality.

En TikTok y X, antes Twitter, usuarios comparten capturas de conteos, porcentajes y sondeos abiertos. Algunos de esos ejercicios colocan a Flor Vigna como la participante que recibiría menos apoyo, mientras otros muestran a Ese Pérez en esa posición.

La falta de una medición única impide establecer con certeza quién saldrá de la competencia. La tendencia más repetida apunta a que la eliminación estaría entre ambos habitantes, sin una confirmación pública sobre el nombre del expulsado.

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El programa confirma al eliminado hasta la Gala de Eliminación. La persona que deje la casa se convierte en el sexto habitante en salir por decisión del público durante la temporada 2026.

Las especulaciones aumentan debido a que la placa reúne perfiles con bases de seguidores distintas. Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Gema Garoa también requieren votos para mantenerse, aunque los sondeos citados los colocan con una posición menos comprometida que Flor Vigna y Ese Pérez.

La presión sobre los nominados se mantiene durante las últimas horas de votación. Cada llamado de los habitantes, sus familiares y sus seguidores busca modificar el respaldo antes de que se anuncie el resultado.

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La placa queda definida tras la salvación de Yahir

La nominación de esta semana inicia durante la gala del miércoles 2 de septiembre, cuando los habitantes votan para colocar a seis compañeros en riesgo: Ese Pérez, Gema Garoa, Yahir, Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Flor Vigna.

La placa se modifica en la Gala de Salvación. Yahir queda fuera de la nominación y asegura una semana más dentro de la competencia, por lo que el riesgo de expulsión se concentra en cinco participantes.

Yahir, Memo y Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México 2026 (Captura)

La salida de Yahir cambia los cálculos de los seguidores. Parte de los votos que podían dirigirse a salvarlo quedan disponibles para otros habitantes, un factor que puede alterar los conteos publicados por comunidades de fans.

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Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Flor Vigna enfrentan la votación del público. Uno de ellos abandona la casa este domingo 6 de septiembre, mientras los otros cuatro permanecen en competencia.

El mecanismo de eliminación coloca a los nominados frente a las preferencias de la audiencia. La gala revela quién recibe el menor respaldo y debe dejar el programa, sin que los resultados de las encuestas previas tengan carácter oficial.

La información difundida por seguidores coloca a Flor Vigna, Gema Garoa y Ese Pérez entre los concursantes con mayor posibilidad de salir. Dentro de ese grupo, las mediciones señalan una disputa más cerrada entre Vigna y Pérez.

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La diferencia entre una encuesta y otra responde a su método, el tamaño de la comunidad que participa y el momento en que se realiza. Los ejercicios difundidos en redes no necesariamente reflejan el total de votos emitidos por el público.

La Casa de los Famosos México acumula salidas y cambios en 2026

La temporada 2026 de La Casa de los Famosos México ha registrado eliminaciones, una expulsión, una salida por motivos médicos y cambios derivados de las dinámicas de la producción.

Mariana Ochoa figura como la primera eliminada de la competencia. Después sale Ximena Herrera, quien se convierte en la segunda participante fuera del programa tras la votación del público.

Arantza Ruiz aparece como la tercera eliminada de la temporada. Moisés Peñaloza también deja el reality durante las primeras semanas, de acuerdo con la información proporcionada sobre las dinámicas internas.

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El romance podría romperse en La Casa de los Famosos México 2026: encuesta destapa al posible eliminado del domingo

Luis Chaparro figura entre los habitantes que han salido recientemente de la competencia. La lista también incluye a Fede Vigevani, quien participa como infiltrado de la producción y después cambia su lugar dentro de la dinámica.

Yanet García deja el programa por decisión de sus compañeros. Su salida se diferencia de las eliminaciones definidas por la audiencia, ya que responde a una votación o determinación interna de los habitantes.

Aldo Rendón abandona la competencia por problemas de salud. La información disponible señala que el stylist requiere atención y tratamiento médico especializado, por lo que debe dejar la casa.

La salida de Rendón abre un espacio dentro del reality. La producción anuncia que dará a conocer a un nuevo habitante durante la emisión de este domingo, en la misma gala en la que se revela al sexto eliminado.

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El anuncio agrega un segundo elemento a la transmisión. La audiencia conoce primero el desenlace de la placa de nominados y también espera la identidad de la persona que ocupará el lugar dejado por Aldo Rendón.

Galilea Montijo anuncia un nuevo habitante para este 6 de septiembre

Galilea Montijo confirma a través de los canales oficiales del programa que habrá un nuevo integrante en la casa. El ingreso responde a la salida de Aldo Rendón y modifica la integración de los habitantes en competencia.

La producción no revela la identidad de la persona que se incorpora al reality. Esa reserva genera versiones entre usuarios de redes sociales, quienes proponen distintos nombres y mecanismos para explicar el nuevo ingreso.

Una de las especulaciones menciona a Yeri Mua, creadora de contenido conocida como la “Bratz Jarocha”. Usuarios sostienen esa posibilidad a partir de supuestas filtraciones y pistas compartidas en distintas plataformas.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Yeri Mua vaya a entrar a La Casa de los Famosos México. La versión circula entre seguidores, pero la producción no ha dado detalles sobre el perfil del nuevo habitante.

Otra teoría plantea un repechaje. Bajo ese escenario, una persona eliminada podría regresar a la competencia para ocupar el sitio que queda libre tras la salida de Aldo Rendón.

La posibilidad de un repechaje tampoco ha sido confirmada. La producción anuncia únicamente que el domingo dará a conocer al nuevo participante, sin precisar si se trata de una figura nueva o de alguien que ya formó parte del reality.

El ingreso puede modificar las alianzas y las estrategias de los habitantes. También puede cambiar las condiciones de las siguientes nominaciones, debido a que una persona nueva entra a una competencia que ya tiene grupos definidos.

La revelación del nuevo integrante ocurre durante una noche marcada por la votación. La gala reúne la eliminación de uno de los cinco nominados y la presentación de la persona que ocupará el lugar de Aldo Rendón.

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México 4 el pasado martes 1 de septiembre, en redes circulan diferentes teorías del motivo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las encuestas no oficiales anticipan una definición cerrada

Los seguidores de La Casa de los Famosos México utilizan encuestas digitales para anticipar el resultado de cada domingo. Estas mediciones recaban opiniones de usuarios, pero no tienen acceso al registro oficial de votos.

Los sondeos atribuidos a Vaya Vaya y a comunidades de Facebook colocan a Ese Pérez y Flor Vigna en una disputa por permanecer en el reality. Los resultados varían entre plataformas y horarios de publicación.

Algunas cuentas colocan a Flor Vigna como la habitante que saldría este domingo. Otras señalan que Ese Pérez sería el sexto eliminado, una diferencia que mantiene abierta la expectativa sobre la gala.

Gema Garoa también aparece en varios conteos como una concursante en riesgo. Cynthia Klitbo y Memo Schutz reciben una posición más favorable en las tendencias difundidas, aunque su permanencia depende de la votación final.

Los votos del público se vuelven determinantes en la recta final. La posibilidad de que las tendencias cambien antes del cierre obliga a tratar las filtraciones como una referencia y no como un resultado confirmado.

La respuesta sobre quién será el sexto eliminado permanece abierta hasta que la producción comunique el resultado durante la transmisión. Con los datos disponibles, Ese Pérez y Flor Vigna son los nombres que concentran la posibilidad de abandonar La Casa de los Famosos México este domingo 6 de septiembre.

La gala también revela la identidad del habitante sorpresa que entrará a la competencia tras la salida de Aldo Rendón. La producción mantiene en reserva el nombre y el mecanismo de incorporación del nuevo participante.