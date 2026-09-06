Que es el NFL Survivor y cómo jugarlo en México previo al comienzo de la temporada 2026

Los aficionados al futbol americano ya se alistan para retar a sus amigos y familiares en competencias que pondrán a prueba su conocimiento sobre el deporte. (Sergio Estrada-Imagn Images)

Guardar

La temporada 2026 de la NFL está por comenzar y miles de aficionados ya preparan las quinielas que compartirán con amigos y familiares. Entre las opciones más habituales aparecen las ligas de Fantasy Football y los pronósticos semanales sobre los resultados de cada jornada.

Otra modalidad que gana popularidad es el NFL Survivor. En este formato, cada participante debe elegir uno o dos equipos por semana, según las reglas establecidas en cada liga, con la condición de que no puede repetir sus selecciones durante la temporada.

PUBLICIDAD

En otras palabras, si ya seleccionaste a los Seattle Seahawks en la semana 1, ya no puedes volver a elegirlos en toda la campaña.

Qué es el NFL Survivor

En el NFL Survivor solamente puedes elegir uno o dos equipos por semana y si pierden puedes quedar eliminado. (Isaiah J. Downing-Imagn Images)

El NFL Survivor obliga a cada participante a elegir un equipo de la NFL por semana con un objetivo directo: que su selección gane. Si el equipo elegido pierde, el jugador puede quedar eliminado o perder una vida, según las reglas que acuerde cada liga antes del inicio de la temporada.

A diferencia de una quiniela tradicional, en este formato no es necesario pronosticar todos los resultados de la jornada. La decisión se concentra en un solo partido, aunque algunas ligas permiten seleccionar dos equipos durante ciertas semanas o a lo largo de toda la campaña.

PUBLICIDAD

La regla que define al Survivor es que un participante no puede volver a elegir al mismo equipo. Quien utiliza a los Chiefs en la primera fecha, por ejemplo, deberá buscar otra opción en el resto de la temporada. Esto obliga a administrar las selecciones y evitar gastar a los favoritos demasiado pronto.

El formato más común establece eliminación inmediata tras una derrota. Si un jugador selecciona a los Packers y el equipo pierde, queda fuera de la competencia. En otras ligas, los participantes reciben dos o tres vidas, por lo que pueden continuar después de un tropiezo.

Qué pasa en caso de empate

Drake Maye y Tommy DeVito. (Eric Canha-Imagn Images)

Las reglas también pueden variar en caso de empate. Algunos grupos consideran que una igualada equivale a derrota, mientras que otros permiten avanzar al participante. Es necesario definir ese criterio antes de la primera jornada para evitar discusiones.

PUBLICIDAD

El Survivor suele comenzar en la Semana 1 y continúa hasta que queda un solo participante. Si varios jugadores siguen con vida al final del calendario regular, la liga puede declarar un empate, repartir el premio o extender la competencia a los playoffs.

Elegir al favorito más amplio de la semana no siempre garantiza el éxito. Los equipos de la NFL pueden perder ante rivales con menor expectativa, sobre todo en partidos divisionales, encuentros de visita o semanas con lesiones de último momento.

Por esa razón, los participantes suelen revisar el calendario completo antes de realizar su primera selección. La estrategia consiste en detectar qué equipos tendrán enfrentamientos accesibles más adelante y reservarlos para semanas en las que haya menos alternativas.

PUBLICIDAD

También es común considerar otros factores, como el estado de los quarterbacks, las bajas por lesión, las condiciones climáticas y el desempeño como local o visitante. Un equipo con mejor récord no necesariamente representa la opción más segura en cada jornada.

El NFL Survivor mezcla el conocimiento de la liga con la administración de riesgos. Una buena selección permite avanzar una semana, pero una mala elección puede terminar el juego desde el primer domingo de actividad.

Existen diversas aplicaciones para jugarlo como Sleeper o Yahoo o bien lo puedes hacer de forma personal a través de un Excel o Google Forms con tus amigos

PUBLICIDAD

Calendario de la Semana 1 en la NFL

A continuación, te presentamos los encuentros de la Semana q de la NFL. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

A continuación, te presentamos el calendario de la Semana 1 para que vayas pensando cuál será tu pronóstico de Survivor para el comienzo de la temporada regular:

Miércoles 9 de septiembre

New England Patriots vs. Seattle Seahawks — 19:20

Jueves 10 de septiembre

San Francisco 49ers vs. LA Rams — 19:35

Domingo 13 de septiembre

Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals — 11:00

New Orleans Saints vs. Detroit Lions — 11:00

New York Jets vs. Tennessee Titans — 11:00

Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts — 11:00

Atlanta Falcons vs. Pittsburgh Steelers — 11:00

Chicago Bears vs. Carolina Panthers — 11:00

Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars — 11:00

Buffalo Bills vs. Houston Texans — 11:00

Miami Dolphins vs. Las Vegas Raiders — 14:25

Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings — 14:25

Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles — 14:25

Arizona Cardinals vs. Los Angeles Chargers — 14:25

Dallas Cowboys vs. New York Giants — 19:20

Lunes 14 de septiembre

Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs — 19:15

La Semana 1 de la NFL 2026 ofrece partidos en cuatro días distintos, inaugurando la temporada en un día atípico que es el miércoles, ya que un día después se llevará a cabo el primer juego en la historia de la liga que se disputará en Australia entre los San Francisco 49ers y los LA Rams, un clásico de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

PUBLICIDAD

Además habrá revancha del Super Bowl anterior entre los Halcones Marinos de Seattle o los Patriotas de Nueva Inglaterra.