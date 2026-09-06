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¿Qué le falta por hacer a Julio César Chávez? El Gran Campeón Mexicano responde

En la previa del estreno de su nueva serie, Chávez vs Chávez, el Gran Campeón Mexicano compartió esta revelación

Julio César Chávez opinó sobre la posibilidad que existe de que Canelo Álvarez tenga una pelea en el Estadio Azteca como él la tuvo en 1993 contra Greg Haugen ante más 130 mil personas (Cortesía)
Julio César Chávez opinó sobre la posibilidad que existe de que Canelo Álvarez tenga una pelea en el Estadio Azteca como él la tuvo en 1993 contra Greg Haugen ante más 130 mil personas (Cortesía)
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A los 64 años, Julio César Chávez fue consultado sobre si siente que le falta algo por cumplir en su carrera personal. El Gran Campeón Mexicano respondió que solo tiene pendiente realizar su película, proyecto sobre el cual no ofreció detalles, pero aseguró que se concretará el próximo año.

En la previa del estreno de su nueva serie, Chávez vs Chávez, Julio César compartió esta revelación durante una entrevista con los medios. Reconocido como uno de los deportistas más destacados de la historia, tanto en México como a nivel mundial, el exboxeador se refirió así a sus próximos pasos tras su etapa profesional en el ring.

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“Ya nada más mi película el próximo año y ya (respondió sobre si tiene pendiente hacer algo), ya me puedo morir en paz (dijo entre risas)”.

Julio César Chávez se rodeó de personajes con poder en México, desde la política hasta el narcotráfico (Cortesía TelevisaUnivisión)
Julio César Chávez se rodeó de personajes con poder en México, desde la política hasta el narcotráfico (Cortesía TelevisaUnivisión)

Chávez vs Chávez: de qué trata la nueva serie de Julio César

Julio César Chávez prepara el estreno de “Chávez vs Chávez”, una serie documental de N+Docs que llega este 11 de septiembre y revisa su trayectoria en el boxeo, su vida familiar y el periodo de adicciones que, según el excampeón, lo llevó a enfrentarse con su propio pasado.

La producción presenta al sinaloense desde sus primeras carencias hasta su consolidación como campeón mundial. El documental también aborda los conflictos personales que atravesó después de alcanzar la cima del boxeo profesional.

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El eje de “Chávez vs Chávez” no está sólo en los cinturones, los nocauts o las funciones multitudinarias. La producción plantea un enfrentamiento entre dos facetas del mismo personaje: el deportista que alcanza sus metas y el hombre que cae en el consumo de alcohol y drogas.

Un hombre, identificado como Julio César Chávez, participa en una entrevista. Se le ve sentado en una silla, vistiendo una camisa negra de manga larga y una cadena dorada. El entrevistado gesticula con ambas manos en algunos momentos. El fondo es un paisaje abierto con montañas distantes y un cielo claro. Una gráfica en pantalla indica 'ViX ORIGINAL CHAVEZ VS CHAVEZ', contextualizando el video como parte de una producción original.

En entrevista con Infobae México, el excampeón describió al “Chávez bueno” como el niño que quería ser campeón del mundo, que se mantenía sano y que buscaba sacar adelante a su familia. Esa parte de su historia se relaciona con los años de preparación y las victorias que lo colocan entre los boxeadores mexicanos con mayor número de peleas titulares.

La otra faceta aparece después de la fama y los logros deportivos. Chávez explicó que las adicciones lo atrapan de manera gradual y lo alejan de la vida que había construido en el ring.

Es una enfermedad que te atrapa y te va consumiendo poco a poco”, señaló Chávez a Infobae México. El boxeador añadió que ese periodo lo lleva a un punto en el que no percibe el daño que causa a las personas cercanas.

El máximo referente del boxeo en México y uno de los deportistas más destacados en la historia, Julio César Chávez, estrenará su nueva serie “Chávez vs Chávez”, donde se revelará la parte más intima de su vida (Cortesía)
El máximo referente del boxeo en México y uno de los deportistas más destacados en la historia, Julio César Chávez, estrenará su nueva serie “Chávez vs Chávez”, donde se revelará la parte más intima de su vida (Cortesía)

Carrera de Chávez

La carrera del llamado Gran Campeón Mexicano reúne 37 peleas de campeonato mundial, una cifra que, ningún otro púgil ha alcanzado. En esos combates realizó 27 defensas exitosas. Su primer título mundial llegó en una pelea frente a Mario “Azabache” Martínez. Ese combate abre una etapa en la que Chávez se convirtió en una de las figuras centrales del boxeo mexicano.

Esta fotografía, distribuida por ViX, muestra a Julio César Chávez en una escena de la serie documental "Chávez vs. Chávez" (ViX via AP)
Esta fotografía, distribuida por ViX, muestra a Julio César Chávez en una escena de la serie documental "Chávez vs. Chávez" (ViX via AP)

El peleador sinaloense enfrentó a rivales de distintas etapas y estilos. Entre ellos aparece Meldrick Taylor, a quien vence en los últimos segundos de un combate que permanece entre los episodios más recordados de su carrera. También peleó contra el estadounidense Greg Haugen en 1993, durante una función en el Estadio Azteca. Cabe señalar que esta pelea juntó a más de 130,000 espectadores.

Chávez sostuvo que el origen de su carrera está en una meta que se fija desde niño: convertirse en campeón mundial y darle mejores condiciones de vida a su familia. Su madre ocupa un lugar central en ese proceso, de acuerdo con el relato presentado sobre la serie.

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