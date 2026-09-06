¿Por qué Huitzilac es vital para el agua de la ZMVM? Esto explica un investigador de la UNAM

El municipio de Huitzilac aporta recursos hídricos a la Zona Metropolitana del Valle de México desde el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. (Secretaría de Economía)

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Huitzilac forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) desde el 26 de agosto de 2026 por su función en la captación de agua y la recarga de acuíferos que abastecen a la región. El municipio de Morelos se integra a una unidad de planeación que reúne a casi 23 millones de habitantes.

La nueva delimitación suma 84 alcaldías y municipios de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. De acuerdo con UNAM Global, el territorio abarca 917,877.87 hectáreas y concentra una densidad de 2,479 habitantes por kilómetro cuadrado.

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Huitzilac aporta bosques que infiltran agua a los acuíferos

El académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Daniel Pérez Torres, explicó a UNAM Global que la incorporación del municipio morelense responde principalmente a su función ambiental. Aunque hay habitantes que se trasladan de forma cotidiana hacia Ciudad de México, el factor hídrico define su inclusión.

Huitzilac conserva una región boscosa que contribuye a infiltrar agua en el subsuelo y a recargar los acuíferos. Pérez Torres señala al medio universitario que este tipo de territorios recibe el nombre de “bosques de agua” por su participación en esos procesos naturales.

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La incorporación reconoce que el suministro y la conservación del recurso no se limitan a las fronteras administrativas. Las decisiones tomadas en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos pueden afectar los bosques, las áreas de captación y las fuentes de abastecimiento de toda la cuenca.

Esta zona comprende 30 municipios y 7 alcaldías; además, alberga 21 áreas naturales protegidas. (Sedema)

Huitzilac se ubica dentro del Corredor Biológico Chichinautzin, un área natural protegida (ANP) destinada a conservar zonas forestales y superficies de captación. Su entrada a la ZMVM busca abrir mecanismos de coordinación para proteger ese territorio.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, sostuvo que el municipio alberga una de las áreas donde se capta agua utilizada por Morelos y Ciudad de México. La integración también permitiría coordinar medidas contra la tala clandestina.

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La declaratoria no convierte a Huitzilac en alcaldía capitalina ni altera su pertenencia a Morelos. El municipio mantiene su gobierno local, sus atribuciones y la legislación estatal que le corresponde.

La ampliación obliga a planear el agua en cuatro entidades

La actualización metropolitana entró en vigor un día después de que la declaratoria se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de agosto. Con ello, Morelos se convirtió en la cuarta entidad con presencia formal en la ZMVM, junto con Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.

Antes de esta modificación, la delimitación incorporaba 76 demarcaciones. La nueva configuración incluye las 16 alcaldías capitalinas, 59 municipios mexiquenses, ocho hidalguenses y Huitzilac como único representante de Morelos, detalló UNAM Global.

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La expansión añade a Hidalgo los municipios de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec. Tizayuca ya formaba parte de la zona metropolitana.

Firma del Convenio Interinstitucional para la Protección del Bosque de Agua. (X/@Jualicra)

Pérez Torres explica a UNAM Global que una metrópoli se define por relaciones que rebasan los límites entre gobiernos. Los traslados diarios por empleo, educación, servicios de salud y otras actividades obligan a atender asuntos comunes mediante acuerdos entre autoridades.

El agua forma parte de esos asuntos. El investigador recuerda que la cuenca del Valle de México extrae líquido de sus acuíferos, recibe caudales de fuentes como Lerma y el Sistema Cutzamala, mientras las aguas residuales salen mediante el drenaje profundo.

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La escala de la región exige decisiones conjuntas, pues las 16 alcaldías de Ciudad de México tienen cerca de nueve millones de habitantes y los municipios conurbados reúnen alrededor de 14 millones más, según UNAM Global. La ZMVM genera aproximadamente 25% del Producto Interno Bruto nacional (PIB) y concentra más de 21.4% de los establecimientos productivos del país, con base en cifras del INEGI citadas por el medio universitario.

Innovación en plantas reduce el uso de agua por litro de bebida producida: MexBeb PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, a 26 de marzo de 2026 · Desde 2008, las empresas asociadas a MexBeb redujeron 27% el uso de agua en la producción de bebidas, · Para 2030 la meta es utilizar 1.47 litros de agua por litro de bebida producida, una reducción adicional de 5% respecto a la línea base de 2021. CIUDAD DE MÉXICO, a 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco del Día Mundial del Agua, la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) reafirmó su compromiso con la gestión responsable del recurso hídrico y refrendó la meta para alcanzar un índice de uso de agua o Water Use Ratio (WUR) de 1.47 litros de agua por litro de bebida producida. Esto implicará una reducción adicional de 5% en el uso de agua, respecto a la línea base de 1.55 litros calculada en 2021. En los últimos años, las empresas asociadas han invertido de manera sostenida en tecnología y mejora de procesos para utilizar cada vez menos agua en sus plantas. Como resultado, el WUR pasó de 2.12 L/L en 2008 a 1.55 L/L en 2021 como promedio de las embotelladoras, con una clara ruta de mejora hacia 2030. Tecnología e innovación Dentro de las plantas embotelladoras, se han implementado sistemas y proyectos en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Un ejemplo de las acciones de reducción de consumo de agua en el proceso de producción consiste en la implementación de sistemas de soplado de botellas integrado en las líneas de producción. Es decir, se sopla el envase en línea, lo que permite eliminar el uso del agua en el enfriamiento, limpieza y saneamiento de botellas. También se utilizan sistemas de llenado de alta precisión, instalación de sensores que monitorean fugas en tiempo real, o el reúso de agua no destinada al producto final en otros procesos como lavado o enfriamiento. Actualmente, dos tercios del volumen de agua que se utiliza en la industria se envasa para consumo final, mientras que el tercio restante se reincorpora a los ecosistemas como agua tratada, apta para riego y otros usos urbanos o industriales. Circularidad y proyectos comunitarios Otro ejemplo de optimización de agua dentro de la industria de bebidas sin alcohol es el proyecto de "Circularidad de agua", proceso en el que las aguas residuales que surgen del proceso productivo y que cumplen con la normatividad aplicable se utilizan nuevamente en otros procesos, cadenas de valor e, incluso, en otras industrias. Asimismo, se promueven iniciativas como "Escuela con Agua", que incorporan sistemas de captación de lluvia y almacenamiento en planteles escolares para apoyar actividades cotidianas como lavado de manos, limpieza de instalaciones o riego de áreas verdes, además de fortalecer la cultura del uso responsable del agua. Las empresas asociadas a MexBeb también desarrollan proyectos para la reforestación y preservación de áreas verdes, reabastecimiento de acuíferos o construcción de humedales, entre otras acciones. El uso de agua en México De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el volumen de concesiones para usos consuntivos, es decir, en las que el agua se utiliza en un lugar diferente de donde se extrae, se distribuye de la siguiente manera: 76% para la agricultura, 15% para el abastecimiento público urbano, 5% para usos industriales y 4% para la generación de electricidad. De ese volumen, las empresas productoras de refrescos y otras bebidas sin alcohol que integran MexBeb, utilizan solamente el 0.06%. En la agenda de sostenibilidad de MexBeb, el uso eficiente del agua es una prioridad. Por ello, la Asociación seguirá impulsando inversión, innovación y mejora continua en las plantas para reducir el índice de uso de agua, fortalecer la circularidad y contribuir al cuidado de los recursos naturales en colaboración con las comunidades en donde opera la industria Acerca de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) MexBeb representa a reconocidas empresas mexicanas dedicadas a la producción y comercialización de bebidas no alcohólicas, que operan 120 plantas embotelladoras y 687 centros de distribución (CEDIS) con presencia en todo el territorio nacional. Su participación es de 84% en el mercado total de bebidas no alcohólicas y de 98% en el mercado de refrescos y aguas carbonatadas. Esta Industria es un potente motor de la economía nacional, regional y local del país que, a lo largo de su amplia cadena productiva, contribuye a generar más de 1.9 millones de empleos directos e indirectos y un valor de producción superior a los 1.15 billones de pesos, que equivalen al 3.4% del PIB total del país. Para más información visita nuestro sitio: mexbeb.org Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943715/Mexbeb_abril_13.jpg View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/innovacion-en-plantas-reduce-el-uso-de-agua-por-litro-de-bebida-producida-mexbeb-302726739.html FUENTE MexBeb

El municipio morelense se incorpora la delimitación utilizada para actualizar el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Con ello, las políticas públicas pueden considerar la conservación forestal, la infiltración de agua, la movilidad y otros asuntos que cruzan las fronteras estatales.

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