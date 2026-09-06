¿Cuánto cuesta el gas LP? Estos son los precios del 6 al 12 de septiembre

Siete tanques de gas LP desgastados se apilan contra una pared con pintura descascarada y bloques de concreto en una casa de México, con un cactus en maceta sobre un taburete de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Del 6 al 12 de septiembre de 2026, quienes necesiten comprar gas LP pueden consultar los precios máximos establecidos para las distintas regiones del país. La información permite conocer el límite aplicable en cada zona y contar con un punto de comparación antes de realizar una compra, ya sea de combustible vendido por kilogramo o por litro.

La diferencia entre una localidad y otra responde a las características propias de la distribución. El traslado del energético, las condiciones de almacenamiento y la infraestructura disponible forman parte de los factores que intervienen en la determinación de los precios. Así, una tarifa registrada en una entidad no necesariamente sirve como referencia para otra región, aunque ambas se encuentren relativamente cerca.

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Para las familias, tener presente esta variación puede resultar útil al momento de organizar el presupuesto destinado a este combustible. Revisar la tarifa correspondiente a la localidad permite llegar a la compra con una referencia previa y comparar el importe solicitado por el proveedor con el monto que corresponde a la zona.

La consulta semanal cobra relevancia precisamente porque los precios no deben interpretarse como una cantidad única para todo México. El territorio se encuentra dividido en diferentes regiones para efectos de comercialización, por lo que el monto puede presentar variaciones. Esta característica hace que verificar la información oficial sea una práctica recomendable cada vez que se necesita adquirir el energético.

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Precios del gas LP en algunas regiones del país

Los siguientes ejemplos muestran los precios señalados para distintas localidades, expresados por kilogramo y por litro, con IVA incluido. La lista permite observar las diferencias entre las zonas contempladas:

Aguascalientes, Aguascalientes: $20.25 por kilogramo y $10.94 por litro.

Zacatecas, Mezquital del Oro: $20.60 por kilogramo y $11.13 por litro.

Baja California, Ensenada: $19.07 por kilogramo y $10.30 por litro.

Baja California Sur, La Paz: $22.10 por kilogramo y $11.93 por litro.

Campeche, Seybaplaya: $19.79 por kilogramo y $10.69 por litro.

Chiapas, Cintalapa de Figueroa: $20.24 por kilogramo y $10.93 por litro.

México, Ecatepec de Morelos: $19.55 por kilogramo y $10.56 por litro.

Ciudad de México, Coyoacán: $19.55 por kilogramo y $10.56 por litro.

Durango, San Pedro del Gallo: $20.58 por kilogramo y $11.12 por litro.

Guanajuato, Tarimoro: $20.16 por kilogramo y $10.89 por litro.

Guerrero, Iguala de la Independencia: $19.69 por kilogramo y $10.63 por litro.

Oaxaca, San Martín Itunyoso: $19.73 por kilogramo y $10.65 por litro.

Hidalgo, Pacula: $18.90 por kilogramo y $10.21 por litro.

Jalisco, Villa Purificación: $19.86 por kilogramo y $10.73 por litro.

Michoacán de Ocampo, Apatzingán: $20.56 por kilogramo y $11.10 por litro.

Nuevo León, Monterrey: $19.88 por kilogramo y $10.74 por litro.

Puebla, Tehuacán: $19.19 por kilogramo y $10.36 por litro.

Querétaro, San Juan del Río: $19.52 por kilogramo y $10.54 por litro.

Al revisar los datos, queda claro que el precio depende de la ubicación. Entre los ejemplos proporcionados, La Paz, Baja California Sur, registra el monto más alto por kilogramo, con $22.10, mientras que Pacula, Hidalgo, aparece con $18.90. En la presentación por litro ocurre una diferencia similar: La Paz alcanza $11.93 y Pacula registra $10.21.

Estas diferencias también explican por qué no resulta adecuado tomar el precio de una ciudad como si fuera válido para todo un estado o para el país entero. La referencia debe corresponder a la región en la que se realiza la adquisición, de modo que el consumidor pueda hacer una comparación útil y evitar conclusiones equivocadas sobre el costo del combustible.

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¿Cómo pueden los consumidores vigilar el precio?

Dos tanques de gas LP de color verde pálido se encuentran frente a una residencia en México, conectados por una manguera y rodeados de exuberante vegetación y flores vibrantes, bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos funciona como una referencia para establecer límites a la comercialización del gas LP. Su finalidad es contribuir a un mercado con condiciones más equilibradas y reducir el riesgo de que los consumidores tengan que enfrentar cobros excesivos por un producto que forma parte de las necesidades cotidianas de los hogares.

Una de las claves para aprovechar esta regulación es consultar la información actualizada. Como los precios se revisan semanalmente, la cantidad correspondiente a una semana determinada no debe trasladarse automáticamente a la siguiente. Para el periodo comprendido entre el 6 y el 12 de septiembre de 2026, la recomendación es verificar el dato que corresponda específicamente a la localidad donde se realizará la compra.

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Las herramientas digitales disponibles para los ciudadanos también cumplen una función importante. A través de ellas es posible revisar los precios y, cuando se considera necesario, reportar posibles irregularidades. Esta participación permite que los consumidores no sean únicamente receptores de información, sino que también tengan elementos para vigilar el cumplimiento de las disposiciones.

Comparar antes de comprar puede convertirse así en una costumbre sencilla. Una persona que conoce previamente el precio máximo de su zona tiene mejores elementos para evaluar la cantidad que le solicita un distribuidor. En caso de encontrar una diferencia que considere irregular, contar con la información oficial puede ser fundamental para documentar y comunicar la situación mediante los canales correspondientes.

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El impacto del gas LP en el bolsillo familiar

Dos tanques de gas LP corroídos sobre un tejado en México, destacando la infraestructura doméstica de energía en zonas residenciales y el posible riesgo de mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio del gas LP tiene una relación directa con la economía cotidiana porque se trata de un combustible utilizado para actividades esenciales, especialmente la preparación de alimentos, por lo que conocer la tarifa correspondiente a cada localidad puede ayudar a las familias a anticipar parte de sus gastos y evitar desembolsos inesperados; al mismo tiempo, contar con límites establecidos y consultar periódicamente la información contribuye a generar mayor transparencia en la cadena de suministro, mientras que la vigilancia de los consumidores puede servir como un complemento para detectar posibles cobros que se aparten de las referencias aplicables.

En un mercado donde las condiciones de distribución cambian de una región a otra, tener el dato correcto antes de comprar resulta más útil que basarse en precios escuchados en otras ciudades o en periodos anteriores.

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