México

Con un repaso de la historia de México, Claudia Sheinbaum defiende los Programas para el Bienestar y a las mujeres desde Coahuila

La presidenta busca sostener el vínculo territorial de su gobierno mientras anuncia una inversión social de 19 mil 223 millones de pesos

La presidenta busca sostener el vínculo territorial de su gobierno mientras anuncia una inversión social de 19 mil 223 millones de pesos
Sheinbaum desglosó programas sociales en Coahuila con pensión para 326 mil 570 adultos mayores y apoyo para 28 milpersonas con discapacidad. Crédito: Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 6 de agosto en Saltillo que Coahuila concentra una parte del despliegue federal de programas sociales, infraestructura, salud, agua y vivienda, al asegurar que 884 mil 942 personas reciben apoyos del bienestar en la entidad y que el gobierno prevé nuevas obras como el tren de pasajeros hacia la Ciudad de México, la ampliación de la carretera 57 y la construcción de 78 mil 590 viviendas para población de bajos ingresos.

En el acto “Honestidad y resultados en Coahuila, Sheinbaum dijo que la inversión social federal en el estado asciende a 19 mil 223 millones de pesos. Añadió que el informe de gobierno ya no se limita a Palacio Nacional y que esta semana recorrió Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y ahora ese estado.

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La mandataria presentó esa gira como una rendición de cuentas en las entidades y sostuvo que su administración gobierna “cercana al pueblo”. También enmarcó su mensaje en septiembre, al que definió como el mes de la patria, a 11 días de la conmemoración del Grito de Independencia.

El gobierno federal reporta más de 884 mil beneficiarios del bienestar en Coahuila

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El gobierno federal incluyó Jóvenes Construyendo el Futuro para 6 mil 700 jóvenes y la beca Benito Juárez para 86 mil 082 estudiantes en Coahuila. Crédito: Presidencia

Sheinbaum desglosó los programas federales en el estado. Indicó que 326 mil 570 adultos mayores reciben la pensión para personas mayores y que 28 mil personas con discapacidad cuentan con ese apoyo.

Agregó que 6 mil 700 jóvenes reciben un salario mínimo para incorporarse a una empresa en su primer empleo. Señaló además que 86 mil 082 estudiantes cobran la beca Benito Juárez en preparatoria pública.

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Para el campo, la presidenta afirmó que 10 mil 569 productores reciben Producción para el Bienestar y que 8 mil 565 personas obtienen fertilizantes gratuitos. Sostuvo que esos insumos los produce Pemex, luego de que el gobierno recuperó esa capacidad.

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Sheinbaum sostuvo que 10 mil 569 productores reciben Producción para el Bienestar y que 8 mil 565 personas obtienen fertilizantes gratuitos que produce Pemex. Crédito: Presidencia

También dijo que 89 mil familias reciben leche a bajo costo producida por ganaderos nacionales. En educación básica y media superior, detalló que 808 escuelas accedieron al programa La Escuela es Nuestra y que otras 181 planteles de media superior están incluidos.

Sheinbaum añadió que su administración incorporó tres nuevos programas en 2024. Entre ellos destacó la pensión Mujeres Bienestar a partir de los 60 años, que justificó como un reconocimiento al trabajo de cuidados no remunerado que, dijo, recae principalmente en las mujeres.

La presidenta sostuvo además que las mujeres “nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Afirmó que envió una reforma constitucional sobre igualdad entre mujeres y hombres al segundo día de su gobierno y aseguró que fue aprobada por unanimidad.

Sheinbaum vincula su agenda con independencia, soberanía y justicia social

La presidenta busca sostener el vínculo territorial de su gobierno mientras anuncia una inversión social de 19 mil 223 millones de pesos
Sheinbaum anunció que ya está en construcción el tren de pasajeros Ciudad de México–Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo y que este año se licitará la línea de Querétaro a Saltillo. Crédito: Presidencia

Buena parte del discurso estuvo dedicada a una lectura histórica del país. Sheinbaum dijo que la independencia de México nació unida a la libertad y a la justicia social, al recordar que Miguel Hidalgo planteó la abolición de la esclavitud pocos días después del llamado insurgente del 16 de septiembre de 1810.

La mandataria evocó también a José María Morelos y su texto Sentimientos de la Nación, del que retomó la idea de que la soberanía dimana del pueblo. Aseguró que ese principio está contenido en el artículo 39 de la Constitución y lo contrapuso a decisiones de “gobiernos extranjerosy de las élites.

En esa revisión mencionó a Vicente Guerrero, a Guadalupe Victoria, a Francisco I. Madero, a Venustiano Carranza y a Lázaro Cárdenas. También afirmó que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018 comenzó un cambio que su administración busca continuar con inversión pública, inversión privada, empleo y programas sociales.

Sheinbaum dijo que ya se incorporó al calendario cívico a 18 heroínas de la patria. Mencionó a Leona Vicario, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Gertrudis Bocanegra y Margarita Maza, a quien atribuyó gestiones en Estados Unidos para que ese país siguiera reconociendo a la República durante la intervención francesa.

Tren, carreteras, hospitales y vivienda forman parte de la cartera anunciada para el estado

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La mandataria dijo que su administración incorporó en 2024 la pensión Mujeres Bienestar desde los 60 años. Crédito: Presidencia

En infraestructura, Sheinbaum afirmó que ya está en construcción el tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México, Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo. Calculó que en unos tres años podría hacerse ese recorrido y señaló que este mismo año se licitará toda la línea de Querétaro a Saltillo.

La presidenta dijo que también arrancará la ampliación de la carretera 57 entre Monclova y Saltillo. Sumó a esa lista un nuevo puente en Piedras Negras para el cruce aduanero, la conservación de la red federal de carreteras y una nueva conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe.

En agua, afirmó que el gobierno tecnifica el riego en la región lagunera y amplía el programa Agua Saludable, con distritos de riego modernizados y redes para llevar agua potable a las comunidades. En salud, señaló que ya se inauguró la sustitución del Hospital Doctor Francisco Galindo Chávez y que está en construcción una nueva clínica general del IMSS en Saltillo.

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La cartera federal en Coahuila incluye ampliación de la carretera 57, obras de agua, un nuevo hospital general del IMSS en Saltillo y 78 mil 590 viviendas. Crédito: Presidencia

Añadió obras médicas en Santa Bárbara y El Cortijo, en Saltillo, así como la sustitución del hospital rural en Matamoros y la ampliación del hospital rural en San Buenaventura. También mencionó la construcción de un centro integral ganadero junto con productores del estado.

En vivienda, Sheinbaum aseguró que en Coahuila se construirán 78 mil 590 viviendas para personas de escasos recursos con participación de Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda. Afirmó además que la reestructuración de créditos benefició a 5 millones de familias en el país y a 275 mil en Coahuila, algunas de las cuales ya recibieron sus escrituras.

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